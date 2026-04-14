Tribunal ordena dejar de investigar a funcionarios de Trump involucrados en vuelos de deportación a El Salvador

En una opinión dividida, un tribunal federal de apelaciones ordenó el martes al juez de distrito James Boasberg poner fin…

En una opinión dividida, un tribunal federal de apelaciones ordenó el martes al juez de distrito James Boasberg poner fin a sus intentos de que funcionarios de la administración Trump rindan cuentas por desacatar sus órdenes en un caso de inmigración de gran trascendencia.

La decisión se produce casi exactamente un año después de que Boasberg, juez presidente del tribunal federal de primera instancia en Washington, declarara en un fallo de gran impacto que “existe causa probable para declarar al gobierno en desacato penal” por desafiar sus órdenes de detener temporalmente la deportación de migrantes bajo una autoridad de tiempos de guerra que había invocado el presidente Donald Trump.

La administración Trump apeló en varias ocasiones ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Washington por lo que los procedimientos de desacato nunca llegaron a iniciarse plenamente, paralizando la labor del juez mientras el tribunal deliberaba si este poseía la facultad para avanzar con la investigación.

Sin embargo, ahora dos jueces del tribunal de apelaciones designados por Trump han decidido frustrar por completo los planes de Boasberg, afirmando en una opinión de tono enérgico que su investigación por desacato constituía “un claro abuso” de poder, dado que la administración ya había identificado previamente a la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, como la funcionaria responsable de decidir permitir que continuaran las deportaciones en cuestión.

“El tribunal de distrito se propone indagar en deliberaciones de alto nivel del Poder Ejecutivo sobre asuntos de seguridad nacional y diplomacia. Estos procedimientos constituyen un claro abuso de discrecionalidad”, declararon Neomi Rao y Justin Walker —jueces del tribunal de apelaciones— en la opinión no firmada.

“El tribunal de distrito ha puesto en marcha una intrusiva investigación por desacato penal para determinar si el gobierno actuó de manera deliberada al transferir a presuntos miembros del ‘Tren de Aragua’ a la custodia de las autoridades salvadoreñas. No obstante, el desenlace de esta investigación es un callejón sin salida legal”, dictaminó el tribunal.

La jueza del tribunal de apelaciones Michelle Childs, designada por el expresidente Joe Biden, emitió un voto disidente.

The-CNN-Wire

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