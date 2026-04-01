Todos los estrenos de abril 2026: series y películas en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV

Llega abril al calendario y aumenta la temperatura en la oferta de las plataformas de streaming, con esperados estrenos como…

Llega abril al calendario y aumenta la temperatura en la oferta de las plataformas de streaming, con esperados estrenos como la temporada 3 de “Euphoria”, los episodios finales de “The Boys” y el debut de los spinoffs de “Stranger Things” y “The Handmaid’s Tale”, entre otros.

Además, el productor de “Succession” lanza su nueva serie, “The Audacity”, ambientada en el mundo de Silicon Valley. Y Richard Gadd, creador de la serie “Bebé Reno”, que se volvió un fenómeno en 2024, regresa a la TV con un nuevo show, “Half Man”.

Otro estreno de abril que luce destinado a captar la atención es el debut de la temporada 2 de “Beef”, ahora con un nuevo elenco, en el que destaca el guatemalteco Oscar Isaac, acompañado de luminarias como Carey Mulligan y Cailee Spaeny. Y si las estrellas de cine despiertan tu interés, este mes trae “Margo’s Got Money Problems”, con las nominadas al premio Oscar Elle Fanning (“Sentimental Value”), Nicole Kidman y Michelle Pfeiffer.

Esta es una guía de los títulos más relevantes por plataforma de streaming que se estrenan este abril:

En HBO Max nada supera este abril al lanzamiento de la temporada 3 de “Euphoria”. La anterior temporada se estrenó en 2022 y durante un tiempo se pensó que sería imposible volver a reunir al elenco original. Pero vuelven Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer, entre otros, y esta temporada los acompañan la cantante Rosalía, Sharon Stone y Natasha Lyonne. (HBO Max, al igual que CNN en Español, forma parte de Warner Bros. Discovery).

Poco se sabe de la trama de “Euphoria”, salvo que sucede cinco años después de la temporada 2, con Rue (Zendaya) perseguida por narcotraficantes, Cassie (Sweeney) y Nate (Elordi) comprometidos, pero infelices en su relación; y una Jules (Schafer) adinerada.

También reviste interés “Half Man”, la nueva serie creada y protagonizada por Richard Gadd, el mismo de la exitosa “Bebé Reno”, de 2024. En esta oportunidad, Gadd y Jamie Bell interpretan a hermanos “de la vida” (pero no de sangre), cuyo reencuentro desencadena una serie de eventos violentos.

Y vale no olvidar el estreno de la temporada 5 de “Hacks”, la final, en la que Deborah Vance (Jean Smart), tras divulgase la noticia falsa de su fallecimiento, decide volver a Las Vegas con Ava (Hannah Einbinder). La misma dinámica, solo que con una conclusión para la historia entre ambos personajes.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Body Bizarre” (temporada 8). Estreno: 2 de abril

“Alien: Romulus”. Disponible: 3 de abril

“Dream Stage” (temporada 1). Estreno: 3 de abril

“Hacks” (temporada 5). Estreno: 9 de abril

“Artemis II: To the Moon and Back” (documental). Estreno: 10 de abril

“Euphoria” (temporada 3). Estreno: 12 de abril

“Smiling Friends” (temporada 3). Estreno: 13 de abril

“The Dark Wizard”. Estreno: 14 de abril

“Impractical Jokers” (temporada 12). Estreno: 20 de abril

“Hollywood Demons” (temporada 2). Estreno: 21 de abril

“Half Man”. Estreno: 23 de abril

“48 Hrs: Escape From Chernobyl”. Estreno: 24 de abril

“Marty Supreme”. Disponible: 24 de abril

La oferta de Netflix en abril es nutrida, con títulos que aspiran a ser los más vistos de la plataforma. La propuesta más notoria, pues se apoya en una “marca” popular, es el primer spinoff de “Stranger Things”, serie que recién concluyó en enero de este año, y regresa con una historia en dibujos animados titulada “Stranger Things: Tales from ’85”.

La serie animada es producida por los creadores de “Stranger Things”, Matt y Ross Duffer, y se desarrolla en el invierno de 1985, entre los sucesos vistos en las temporadas 2 y 3. Y, aunque la historia está protagonizada por los personajes adolescentes de la serie (Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max), ninguno de los actores de la serie aportan sus voces en esta versión.

Otro estreno notable es la segunda temporada de “Beef”. Su formato es el de una serie antológica, así que ya no aparecen los protagonistas de la temporada anterior, Steve Yeun y Ali Wong.

Los nuevos episodios cuentan una nueva historia, que mezcla el drama y el humor negro, en la que una joven pareja (interpretada por Charles Melton y Cailee Spaeny) presencia una inquietante pelea entre su jefe, el gerente del club de campo (Oscar Isaac), y su esposa (Carey Mulligan).

Netflix cierra el mes con propuestas de acción: la película “Apex”, con Charlize Theron, en la que interpreta a una mujer que emprende un viaje sola por el interior de Australia y es acosada por un asesino (Taron Egerton); y la serie “Man on Fire”, en la que Yahya Abdul-Mateen II (“Wonder Man”, “Watchmen”) encarna a un exmercenario con estrés postraumático que decide vengarse de quienes destruyeron a su familia, mientras defiende a la hija de su difunto colega. Está basada en la novela de A. J. Quinnell, que ya inspiró la película “Man on Fire” en 2004 con Denzel Washington.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“The Bad Guys: The Series” (temporada 2). Estreno: 2 de abril

“XO, Kitty” (temporada 3). Estreno: 2 de abril

“The Truth and Tragedy of Moriah Wilson” (documental). Estreno: 3 de abril

“Sheng Wang: Purple”. Estreno: 7 de abril

“Big Mistakes”. Estreno: 9 de abril

“Thrash”. Estreno: 10 de abril

“A Quiet Place Part II”. Disponible: 11 de abril

“American Godfathers: The Five Families”. Estreno: 13 de abril

“Million Dollar Secret” (temporada 2). Estreno: 15 de abril

“Beef” (temporada 2). Estreno: 16 de abril

“Machos alfa” (temporada 5). Estreno: 17 de abril

“Roommates”. Estreno: 17 de abril

“Funny AF with Kevin Hart”. Estreno: 20 de abril

“Santita” (serie mexicana). Estreno: 22 de abril

“Stranger Things: Tales from ’85”. Estreno: 23 de abril

“Apex”. Estreno: 24 de abril

“Straight to Hell”. Estreno: 27 de abril

“Je m’appelle Agneta”. Estreno: 29 de abril

“Man on Fire”. Estreno: 30 de abril

Hulu, en Estados Unidos, y Disney+ en Latinoamérica, estrenan en abril la serie “The Testaments”, la secuela de “El cuento de la criada” (“The Handmaid’s Tale”). La trama sigue ambientada en el Gilead de la novela homónima de Margaret Atwood, la brutal dictadura teocrática en la que las mujeres son sometidas a una servidumbre reproductiva.

En esta oportunidad, “The Testaments” es menos sombría que “The Handmaid’s Tale”, al contar con un elenco juvenil, en el que destaca la actriz Chase Infiniti, que alcanzó la fama en la película “One Battle After Another” (2025).

En un tono diferente está la serie animada “Star Wars: Maul Shadow Lord”, que tiene un tono menos infantil de lo que cabría esperar, pues trae de regreso a uno de los grandes villanos de la saga, Darth Maul, mientras intenta reconstruir su organización criminal en los confines de la galaxia, fuera del alcance del Imperio.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Dear Killer Nannies”. Estreno: 1 de abril

“Star Wars: Maul Shadow Lord”. Estreno: 6 de abril

“In Your Radiant Season” (final de temporada). Estreno: 6 de abril

“The Testaments”. Estreno: 8 de abril

“Perfect Crown”. Estreno: 10 de abril

“American Idol” (temporada 9). Estreno: 13 de abril

“Little Margo Stories: Shorts”. Estreno: 17 de abril

“Orangutan” (documental). Estreno: 22 de abril

“No Other Choice”. Disponible: 24 de abril (solo en Hulu en EE.UU.)

“Project Runway All Stars” (temporadas 5-7). Estreno: 30 de abril

El gran acontecimiento en abril para Prime Video es la quinta y final temporada de la serie “The Boys”. ¿Concluirá al igual que en los cómics? Lo cierto es que la temporada 5 encuentra a los protagonistas separados, luego de la traición de Butcher (Karl Urban) en el final de la cuarta temporada. Cabe esperar que los héroes se enfrentarán finalmente a Homelander, a la corporación Vought y a los superhéroes bajo su control.

La temporada final de “The Boys” funcionará como un reencuentro de los protagonistas de la serie “Supernatural” (2005-2020), Jensen Ackles, quien encarna en “The Boys” al superhéroe Soldier Boy, y Jared Padalecki, actor invitado en estos nuevos episodios.

La otra serie destacable de la oferta de Prime Video en abril es la serie “The House of the Spirits” (“La casa de los espíritus”), adaptación de la novela de la escritora chilena Isabel Allende. Tiene como protagonista a Nicole Wallace, acompañada en el reparto por Maribel Verdú, Alfonso Herrera, Juan Pablo Raba, Eduard Fernández y Dolores Fonzi, ente otros.

Así como Adam Sandler es la estrella predilecta de Netflix, Mark Wahlberg desempeña un papel similar en Prime Video, protagonizando películas originales de esta plataforma. Este mes participa, junto con Paul Walter Hauser, en la comedia “Balls Up”, sobre “dos especialistas en marketing que presentan una audaz propuesta de patrocinio de condones para la Copa Mundial en Brasil”, según indica la sinopsis oficial en el sitio web imdb.com.

También destaca en el género de comedia la serie animada “Kevin”, sobre un gato que decide que ya no quiere vivir con los humanos. Participan Jason Schwartzman, Aubrey Plaza, Whoopi Goldberg, John Waters y Amy Sedaris, quienes aportan en inglés las voces a los personajes.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Mission: Impossible – The Final Reckoning”. Disponible: 3 de abril

“The Boys” (temporada 5). Estreno: 8 de abril

“Fist of the North Star” (temporada 1). Estreno: 11 de abril

“Balls Up”. Estreno: 15 de abril

“American Gladiators”. Estreno: 17 de abril

“The Running Man”. Disponible: 17 de abril

“Absolute Value of Romance”. Estreno: 17 de abril

“Kevin”. Estreno: 20 de abril

“The Conjuring: Last Rites”. Disponible: 21 de abril

“Naughty Business (Cochinas)”. Estreno: 24 de abril

“New Bandits” (temporada 2). Estreno: 24 de abril

“The House of the Spirits”. Estreno: 26 de abril

El poder de actrices famosas y una premisa que mezcla horror y comedia. Esas son las bazas de Apple TV+ en abril. Destaca la serie “Margo’s Got Money Troubles”, basada en la novela homónima de Rufi Thorpe, sobre Margo (Elle Fanning, nominada al premio Oscar este año por “Sentimental Value”), una joven universitaria que abandona los estudios y descubre que está embarazada tras un breve amorío con un profesor. Luego, con el propósito de generar ingresos, recurre a OnlyFans. En el elenco participan también Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman y Greg Kinnear.

Y, si se habla de estrellas, Keanu Reeves protagoniza una película original de Apple TV+. Se titula “Outcome” y fue coescrita y dirigida por Jonah Hill. Trata sobre una estrella de cine (Reeves) a la que chantajean con un video de su pasado que, de hacerse público, acabaría con su carrera e imagen. Una de las novedades de la cinta es que participa en el elenco Cameron Díaz, quien solo ha aparecido en una película en los últimos 12 años.

También luce interesante el concepto de la serie “Widow’s Bay”, protagonizada por Matthew Rhys (“The Americans”). Fue creada por Katie Dippold, guionista en “Parks and Recreation”. Es una mezcla de horror y comedia, en la que Rhys interpreta al escéptico alcalde de un pequeña isla de Nueva Inglaterra que se niega a creer a sus pobladores, quienes afirman que la ciudad está sujeta a una maldición, lo que se interpone en sus planes de convertir la isla en un destino turístico.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Friends & Neighbors” (temporada 2). Estreno: 3 de abril

“Outcome”. Estreno: 10 de abril

“Margo’s Got Money Troubles”. Estreno: 15 de abril

“Criminal Record” (temporada 2). Estreno: 22 de abril

“My Brother the Minotaur”. Estreno: 24 de abril

“Widow’s Bay”. Estreno: 29 de abril

Paramount+ concentró sus esfuerzos en abril en transmitir el Masters de Golf y en algunos documentales deportivos como “Made for March” sobre los programas de baloncesto universitario en EE.UU. y “You Don’t Know Where I’m From, Dawg”, acerca de la estrella del fútbol Clint Dempsey. También es digno de mencionar el debut en streaming del documental “Cheech & Chong’s Last Movie” (2024), sobre la carrera de este famoso dúo de la comedia integrado por Cheech Marín y Tommy Chong.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Tyler Perry’s Ruthless” (temporadas 1-5). Estreno: 7 de abril

“PAW Patrol Valiente: A Tracker Story”. Estreno: 8 de abril

“The Masters”. Estreno: 8 de abril

“You Don’t Know Where I’m From, Dawg” (documental). Estreno: 14 de abril

“First Wives Club” (temporada 3). Estreno: 15 de abril

“Sacrifice” (temporada 1). Estreno: 15 de abril

“Cheech & Chong’s Last Movie”. Estreno: 20 de abril

“DORA: Magic Mermaid Adventures”. Estreno: 22 de abril

“Matlock” (final de la temporada 2). Estreno: 23 de abril

“My Killer Father: The Green Hollow Murders”. Estreno: 28 de abril

“American Gangster” (temporada 1). Estreno: 29 de abril

“Angel” (temporada 1). Estreno: 29 de abril

“House on Fire” (temporada 1). Estreno: 29 de abril

Si recuerdas a Matthew Macfayden, de “Succession”, lo verás en un registro actoral distinto en la serie “The Miniature Wife”, en la que interpreta a un científico cuya esposa (Elizabeth Banks) se encoge de tamaño luego de que un experimento sale mal.

Peacock también estrena en abril la temporada 2 de “Love Island: Beyond the Villa” y el documental sobre la lucha libre profesional “The Heartbreak Kid: Becoming Shawn Michaels”.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“The Valley” (temporada 3). Estreno: 2 de abril

“Five Nights at Freddy’s 2”. Estreno en streaming: 3 de abril

“The Miniature Wife”. Estreno: 9 de abril

“If I Can’t Have You”. Estreno: 10 de abril

“The Voice” (final de temporada). Estreno: 15 de abril

“Love Island: Beyond the Villa” (temporada 2). Estreno: 15 de abril

“House of Villains” (final de temporada). Estreno: 15 de abril

“The Heartbreak Kid: Becoming Shawn Michaels”. Estreno: 17 de abril

“Ruby Gillman Teenage Kraken”. Estreno: 20 de abril

“Spirit Untamed”. Estreno: 30 de abril

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