Deja su cargo como director interino de ICE Todd Lyons, encargado de supervisar el plan de deportación de Trump

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, dejará…

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, dejará su cargo a finales de esta primavera, anunció el jueves el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Lyons, un veterano de la agencia federal, fue encargado de supervisar el plan de deportación masiva del Gobierno de Trump como jefe interino de ICE, lo que lo sometió a un enorme escrutinio mientras la agencia intensificaba los arrestos el año pasado y tras los tiroteos de dos ciudadanos estadounidenses por agentes federales en enero.

En un comunicado, Mullin calificó a Lyons como un “gran líder de ICE y actor clave para ayudar a la administración Trump a sacar a asesinos, violadores, pedófilos, terroristas y miembros de pandillas de las comunidades estadounidenses”.

Mullin no ofreció ninguna razón para la partida.

El último día de Lyons en ICE será el 31 de mayo, dijo Mullin.

No está claro quién asumirá el cargo tras la partida de Lyons. ICE ha carecido de un líder confirmado por el Senado desde la administración Obama.

El “zar” fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, elogió a Lyons en un comunicado emitido el jueves por la noche, y afirmó que ha “servido con abnegación”.

“Lo felicito por su distinguida carrera en las fuerzas del orden y por las innumerables contribuciones que ha realizado para proteger a nuestro país y promover sus intereses”, declaró Homan.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó que Lyons “es un patriota excepcional y un líder dedicado que ha estado en el centro de los esfuerzos históricos del presidente Trump para asegurar nuestra patria y revertir la siniestra invasión fronteriza impulsada por los demócratas”.

Más temprano el jueves, Lyons testificó ante una subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, donde respondió a preguntas de los legisladores sobre el número sin precedentes de muertes bajo custodia de ICE y los planes futuros de la agencia para el espacio de detención, entre otros temas.

El ICE, que se encuentra bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha desempeñado un papel fundamental en los planes del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.

El mes pasado, el presidente destituyó a la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, en medio de un creciente escrutinio sobre su conducta en el cargo, y nombró a Mullin como su reemplazo.

Esta noticia ha sido actualizada con detalles adicionales.

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