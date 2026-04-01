Tiger Woods rechaza la capitanía de la Ryder Cup de 2027 tras ser arrestado después de un accidente de auto

El golfista Tiger Woods ha rechazado la capitanía de la Ryder Cup de 2027 tras ser arrestado y acusado de…

El golfista Tiger Woods ha rechazado la capitanía de la Ryder Cup de 2027 tras ser arrestado y acusado de conducir bajo los efectos de sustancias la semana pasada, anunció el miércoles la PGA de Estados Unidos.

La noticia se produce un día después de que el ganador de 15 títulos de Grand Slam declarara que se “apartaría por un periodo de tiempo para buscar tratamiento” y centrarse en su salud.

“Elogiamos a Tiger por priorizar su salud a largo plazo y respetamos profundamente la valentía que requiere tomar una decisión tan personal. Tiger nos ha comunicado que no ejercerá como capitán del equipo de Estados Unidos para la Ryder Cup de 2027, y nosotros respaldamos su decisión”, afirmó la PGA de Estados Unidos en un comunicado.

El golfista de 50 años fue acusado de dos delitos menores —conducir bajo los efectos de sustancias y negarse a someterse a una prueba legal—, según documentos judiciales. Se declaró no culpable de ambos cargos. Asimismo, en un reciente escrito presentado ante el tribunal, Woods solicitó permiso para recibir atención médica fuera del país.

Keegan Bradley fue el capitán más reciente del equipo estadounidense en la Ryder Cup de 2025, celebrada en Bethpage Black.

La Ryder Cup está programada para septiembre de 2027 en el Adare Manor Golf Club, en Irlanda.

The-CNN-Wire

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