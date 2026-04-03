“The Super Mario Galaxy Movie” recauda más de US$ 59 millones en sus primeros dos días de estreno

La recién estrenada “The Super Mario Galaxy Movie” ha recaudado más de US$ 59 millones en sus primeros dos días…

La recién estrenada “The Super Mario Galaxy Movie” ha recaudado más de US$ 59 millones en sus primeros dos días de lanzamiento, según datos de IMDb.

La película se estrenó el miércoles 1 de abril, jornada en la que acumuló más de US$ 34,5 millones. Al día siguiente, jueves 2 de abril, la cinta —que trae de regreso a Mario y sus amigos— sumó otros US$ 24,6 millones. Estas cifras corresponden únicamente a la taquilla de Estados Unidos y Canadá, por lo que el monto total aumentará a medida que se incorporen los resultados de otros territorios. Se espera que la producción animada de Universal Pictures, Illumination y Nintendo sea una de las más taquilleras de 2026.

Su predecesora, “The Super Mario Bros. Movie”, estrenada el 5 de abril de 2023, superó los US$ 1.360 millones en taquilla mundial y, de acuerdo con IMDb, se ubica entre las películas más taquilleras de la historia, solo por detrás de títulos como “Ne Zha 2”, “Zootopia 2”, “Inside Out 2” y “Frozen II”.

“The Super Mario Galaxy Movie” introduce nuevos personajes que no aparecieron en la primera entrega, como Yoshi, Bowser Jr., Rosalina y Fox McCloud. En esta ocasión, Mario, Luigi y Peach deberán enfrentarse nuevamente a su archirrival Bowser, quien, con la ayuda de su hijo, buscará apoderarse de la galaxia.

The-CNN-Wire

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