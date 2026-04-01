SpaceX presenta, según reportes, planes para cotizar en bolsa con una oferta que podría ser histórica

SpaceX, la empresa de cohetes de Elon Musk que se fusionó a comienzos de este año con la compañía de…

SpaceX, la empresa de cohetes de Elon Musk que se fusionó a comienzos de este año con la compañía de inteligencia artificial xAI, presentó de forma confidencial planes para una oferta pública inicial este miércoles, en lo que podría ser una de las más grandes de la historia, según múltiples reportes.

La presentación fue informada por Bloomberg, The Wall Street Journal y Reuters, que citaron fuentes no identificadas con conocimiento del asunto. SpaceX no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) declaró que no tenía comentarios al respecto.

Según los informes publicados, la presentación dará lugar a una venta de acciones en junio o julio. Las empresas utilizan la presentación confidencial para compartir información con la SEC y los inversores antes de tener que divulgarla al público en general. Aún se desconoce cuánto planea recaudar SpaceX mediante la venta de algunas de sus acciones debido a la confidencialidad del proceso.

Se espera que el CEO y principal accionista, Elon Musk, controle la mayoría de las acciones con derecho a voto una vez que se revelen los detalles. Esto podría aumentar aún más la fortuna de Musk, quien ya es la persona más rica del mundo.

SpaceX fue valorada en US$ 800.000 millones y xAI en US$ 230.000 millones en su ronda de financiación más reciente en enero, según PitchBook, una firma de investigación que rastrea la valoración de empresas privadas. Esto sitúa el valor combinado de ambas compañías en más de US$ 1 billón.

Esta primera venta pública de acciones podría impulsar aún más el valor de la empresa, a medida que los inversionistas buscan beneficiarse tanto de una compañía dominante en el negocio de los viajes espaciales como de un actor relevante en el campo de la inteligencia artificial, que crece rápidamente.

La presentación se produce el mismo día en que la NASA tiene previsto lanzar su primera misión tripulada a la Luna desde el programa Apolo.

SpaceX fue fundada en 2002 por Elon Musk, CEO y principal propietario de Tesla. La compañía se ha convertido en el líder indiscutible en lanzamientos de satélites y actualmente proporciona la única vía de transporte para que los astronautas estadounidenses viajen a la Estación Espacial Internacional. También se ha consolidado como un importante proveedor de servicios de internet por satélite.

Musk confirmó los planes para el debut de SpaceX en Wall Street a finales del año pasado.

En febrero, SpaceX adquirió xAI, otra empresa propiedad de Musk (matriz de la plataforma de redes sociales X), por una cantidad no revelada. En el momento de la fusión, Musk anunció planes para lanzar una red de centros de datos de IA en órbita para superar la enorme demanda de electricidad y agua de refrigeración que requieren los centros de datos terrestres.

Esta venta de acciones no solo proporcionará liquidez a dos empresas con grandes necesidades de capital, SpaceX y xAI, sino que también podría crear una de las compañías más valiosas del planeta.

Esta es una noticia en desarrollo. Se actualizará.

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