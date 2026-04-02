Sonrisa garantizada: Ronaldinho Gaúcho tendrá su serie documental en Netflix

Talento, regates, goles, fiestas y polémicas. Eso y mucho más parece que podremos ver en “Ronaldinho”, la serie documental que…

Talento, regates, goles, fiestas y polémicas. Eso y mucho más parece que podremos ver en “Ronaldinho”, la serie documental que Netflix anunció sobre el mágico futbolista que supo vestir la “10” del FC Barcelona y la de la selección de Brasil, con la que ganó el Mundial de 2002, integrando uno de los mejores planteles que han pasado por el torneo de la FIFA.

A la hora de hablar de “Dinho”, el menú es amplio. Hay goles (y golazos), asistencias sin mirar (marca registrada), un Balón de Oro para pulir (increíble que solo sea uno) y, también, muchos excesos para contar. Uno poco de todo esto se puede apreciar en el adelanto de dos minutos que la plataforma de streaming publicó este jueves.

Según se aprecia en el video, en el documental estará el propio Ronaldinho, retirado de las canchas hace ocho años, y su hermano, a quien el propio exfutbolista define como quien “se ha encargado de mis asuntos toda mi vida”.

Además, desfilarán un sinfín de exfutbolistas y analistas, entre ellos su excompañero en la Canarinha Ronaldo, Neymar (señalado como su sucesor en la selección en su momento) y Lionel Messi, a quien casi que apadrinó durante sus primeros pasos en la primera división del Barcelona. Después de todo, como dice el argentino, “fue más importante él para mí que yo para él”.

Durante tres capítulos, la serie recorrerá el fabuloso camino al estrellato del nacido en Porto Alegre, ampliamente reconocido por su talento único y también por su sonrisa permanente, pero, además, pisará el terreno de la polémica. De estas también hay muchas, aunque seguramente la de su arresto en Paraguay sea la más notoria. “Ronnie” no le escapará al tema.

Ronaldinho nació el 21 de marzo de 1980, y 18 años más tarde debutó profesionalmente con la camiseta de Gremio, de su ciudad natal. Con solo 20 años se fue al Paris Saint-Germain, donde se destacó casi de inmediato por talento y destreza con el balón. En la capital francesa ya asomaban sus largas noches, pero la habilidad sobre el césped lo llevó al Barcelona de España.

Al club blaugrana arribó como campeón del mundo, una distinción que logró en 2002 en compañía de Ronaldo, Rivaldo, Cafú y Roberto Carlos, entre tantos otros. El Camp Nou vio su mejor versión. Semana a semana, Ronaldinho se ganaba los aplausos ante cada truco de magia con el balón. Incluso en el Bernabéu, en una noche histórica para los culés. Esas actuaciones lo hicieron merecedor del Balón de Oro.

Su salida del Barcelona le trajo épocas menos felices, aunque nada le borró su sonrisa característica. Pasó por el Milan de la Serie A antes de volver a su tierra para vestir los colores del Flamengo primero, y del Atlético Mineiro después. Allí se convirtió en el primer y único jugador en la historia en tener en su vitrina al menos una Copa del Mundo, una Champions League, una Copa Libertadores, una Copa América y una Copa Confederaciones.

La serie sobre su vida llegará a Netflix el 16 de abril. No será la primera estrella del fútbol de Brasil en tener su documental en la plataforma de streaming, que tiene actualmente otros sobre Neymar, Vinícius Jr. y el astro Pelé.

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