Semifinales de la Champions League: cruces, días y horarios confirmados por la UEFA

Las semifinales de la Champions League llenaron ya todos sus casilleros. Tras una doble jornada infartante el martes y el…

Las semifinales de la Champions League llenaron ya todos sus casilleros. Tras una doble jornada infartante el martes y el miércoles, los cuatro clubes que siguen en carrera por la “Orejona” son el Arsenal, el Bayern Munich, el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain.

Es decir que quedan un representante de la Ligue 1 de Francia, uno de LaLiga de España, otro de la Premier League Inglaterra y uno de la Bundesliga de Alemania. La única de las grandes ligas de Europa sin representación es la Serie A de Italia, a tono con lo mostrado por su selección en el último tiempo.

Los Gunners y los bávaros mantuvieron en la fase eliminatoria el buen paso que tuvieron durante la fase de liga, donde terminaron primero y segundo, respectivamente. El PSG y el Atleti, en cambio, tuvieron que disputar los playoff previos a los octavos de final, porque terminaron 11° y 14°.

Apenas terminado el duelo del Bayern y el Real Madrid, la UEFA publicó los cruces, días y horarios para lo que sigue en la competencia.

IDA – Martes 28 de abril en Francia.

VUELTA – Miércoles 6 de mayo en Alemania.

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Si bien los dos duelos de semifinales son atrapantes, uno de ellos parece una final adelantada. Si, es más, se vieron las caras en la final por la “Orejona” hace seis años. El duelo entre el actual campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain, y el gigante alemán Bayern Munich es un auténtico choque de titanes, con ambos realizando actuaciones convincentes en los cuartos de final. Además, tanto el club parisino como los de Munich dominan la liga de sus países sin mayor apremio.

Los duelos entre ambos han ido elevando la temperatura. A la final de la Champions 2019/2020 se le sumó el choque del año pasado por los cuartos del Mundial de Clubes, con los de Luis Enrique ganando 2-0.

En total se han enfrentado en 16 ocasiones, con un balance de nueve victorias para el Bayern por siete del Paris Saint-Germain. Los bávaros registran 21 goles anotados, mientras que el PSG ha perforado la red 18 veces en los duelos entre ambos.

IDA – Miércoles 29 de abril en España.

VUELTA – Martes 5 de mayo en Inglaterra.

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

En la otra llave, el Atlético de Madrid y el Arsenal vibrarán también con un encuentro de alto impacto. Los “Colchoneros” vuelven a esta fase tras nueve años de ausencia, mientras que los “Gunners” por segundo año consecutivo quedan entre los cuatro mejores, aunque ahora buscarán ser más sólidos y acceder a la final, situación que no lograron la campaña pasada tras quedar eliminados frente al Paris Saint-Germain.

Al contrario de la rivalidad que ya forjaron el PSG y el Bayern Munich, Arsenal y Atlético de Madrid no se han medido en muchas ocasiones, aunque el último recuerdo todavía está muy fresco en la memoria de ambos, sobre todo por lo desigualado que fue.

Las semifinales mantienen su formato. No habrá ventaja de gol de visitante y si la serie está igualada al término del tiempo regular, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. En caso de que persista la igualdad habrá penales.

Para la gran final del torneo habrá que esperar hasta el sábado 30 de mayo, cuando los finalistas se encuentren cara a cara en el Puskás Arena de Hungría.

The-CNN-Wire

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