Se encienden las alarmas ante la escasez de petróleo

Hace seis semanas, el mundo prácticamente nadaba en petróleo crudo. El mercado estaba sobreabastecido y los precios eran bajos y…

Hace seis semanas, el mundo prácticamente nadaba en petróleo crudo. El mercado estaba sobreabastecido y los precios eran bajos y estables. Pero ahora, algunos sectores del mercado energético se comportan como si el mundo estuviera al borde del agotamiento.

Esto se debe a que la guerra en Medio Oriente ha causado la mayor interrupción del suministro de petróleo de la que se tiene registro, ya que se ha reducido la producción entre 12 y 15 millones de barriles de crudo al día.

Una crisis de suministro de esa magnitud es simplemente insostenible. Ni las liberaciones de petróleo de emergencia ni los aumentos de producción prometidos por la OPEP+ pueden cubrir el déficit.

En estos momentos, se han encendido las alarmas en el mercado sobre la oferta física de barriles necesaria para satisfacer la demanda e impulsar la economía mundial.

“Cuanto más se prolongue esta situación, más preocupante será. Puede que hoy no tengamos escasez, pero tarde o temprano la tendremos”, declaró Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

“Si continuamos por el camino que llevamos ahora, nos quedaremos sin combustible”, advirtió.

Los mercados de futuros y de petróleo físico están emitiendo importantes señales de alerta.

Los contratos para entrega a finales de este mes se cotizan con una prima considerable respecto a los contratos para los meses siguientes. Esta situación, conocida como backwardation, sugiere que el mercado considera que el suministro de petróleo está en riesgo, especialmente para los contratos a largo plazo.

La escasez de oferta es el factor principal que explica que los precios de los futuros del petróleo estadounidense casi se hayan duplicado en lo que va del año, y apenas estamos en abril. El brent, la referencia internacional, ha superado los US$ 110 por barril.

Pero el precio del petróleo en el mercado está aumentando aún más rápido, otra señal de alarma. El brent, que mide el precio del petróleo físico en el mundo real, alcanzó los US$ 141,26 la semana pasada, su precio más alto desde 2008.

“Es como la última botella de agua: uno está dispuesto a pagar lo que sea por ella”, dijo Vikas Dwivedi, estratega global de energía de Macquarie Group. “Valorar el petróleo físico durante una crisis de suministro es más un arte que una ciencia”.

Como otra muestra de escasez, Arabia Saudita, el exportador de petróleo más prolífico del mundo, estaría cobrando a sus clientes primas récord por su crudo.

Según el Financial Times, Arabia Saudita está pidiendo una prima de US$ 19,50 para entregar petróleo a clientes en Asia en comparación con los precios de referencia del crudo Arab Light, y hasta US$ 30 por encima del brent para clientes en Europa.

Los estadounidenses están pagando las consecuencias, literalmente. Lipow calcula que están gastando, directa e indirectamente, unos US$ 830 millones más al día en gasolina, combustible para aviones y otros combustibles para el transporte, en comparación con antes de que comenzara la guerra.

Si bien los mercados petroleros han acaparado la mayor parte de la atención, la posible escasez de productos refinados como el combustible para aviones, el diésel y la gasolina podría convertirse en un problema difícil de superar para la economía.

Los precios del combustible para aviones se han duplicado en el último mes, ya que los problemas de suministro de crudo se han traducido en limitaciones de abastecimiento. Los aeropuertos suelen almacenar combustible para aviones solo para unos pocos días, y las aerolíneas dejaron de cubrirse contra el riesgo de caída de precios y de almacenar su propio combustible en los últimos años.

Lipow afirmó estar “muy preocupado por el combustible para aviones”. Sin embargo, señaló que mucho antes de que la industria se quedara sin combustible para aviones, las aerolíneas ya habían comenzado a cancelar vuelos.

Esa tendencia ya se venía produciendo, y algunas aerolíneas siguen reduciendo su capacidad. Por ejemplo, United Airlines planea recortar un 5 % de sus vuelos durante los próximos seis meses, incluyendo su temporada alta de verano.

Otras aerolíneas ya han comenzado a subir los precios de los billetes y a eliminar las temidas tarifas por equipaje. Algunos aeropuertos de Italia han introducido restricciones de combustible para los vuelos, según Bloomberg.

Si la guerra continúa y el estrecho de Ormuz permanece cerrado durante seis u ocho semanas más, Dwivendi afirmó que podría producirse escasez de diésel, e incluso de gasolina si el estrecho permanece cerrado durante la temporada de verano.

Esos problemas no se superan fácilmente. A diferencia del petróleo crudo, que puede encontrar rutas de envío alternativas, el combustible para aviones, el diésel y la gasolina suelen transportarse por oleoducto desde las refinerías hasta los almacenes.

Las zonas más vulnerables de Estados Unidos son la costa este y la costa oeste, ya que ambas suelen depender de algunas importaciones para satisfacer la demanda.

“El mercado de la costa oeste podría volverse loco en cualquier momento”, dijo Tom Kloza, analista petrolero independiente que trabaja como asesor para Gulf Oil.

Algunos países, temiendo la escasez, han comenzado a imponer restricciones en un intento por reducir la enorme brecha entre la oferta y la demanda.

Por el lado de la oferta, China, Tailandia, Pakistán y Corea del Sur han restringido las exportaciones, mientras que Rusia ha prohibido las exportaciones de gasolina en medio de la guerra con Ucrania.

Para aliviar la demanda y combatir la escasez, algunos países de Asia están racionando el combustible, entre ellos Myanmar y Bangladesh.

Por supuesto, esas restricciones tienen un costo, como puede ser la ralentización de las economías locales.

Estados Unidos, el mayor productor de petróleo del mundo y uno de los principales refinadores de combustible, está más protegido que otros países de la escasez de suministro.

Sin embargo, Estados Unidos no es inmune a la misma escasez física de petróleo y combustible que ya está obligando a otras naciones a tomar decisiones difíciles.

“Es como si hubiera un enorme agujero en el casco de un barco”, dijo Kloza. “El problema comienza en Asia, luego en África y Europa. Y en algún momento, nos alcanzará en Estados Unidos”.

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