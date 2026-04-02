Rusia prepara el envío a Cuba de un segundo buque petrolero en medio de la crisis energética en la isla

El Gobierno de Rusia está preparando el envío a Cuba de un segundo buque con petróleo que pueda ayudar a…

El Gobierno de Rusia está preparando el envío a Cuba de un segundo buque con petróleo que pueda ayudar a la isla a enfrentar la crisis energética por la que atraviesa desde principios de este año, dijo este jueves el ministro de Energía ruso, Sergey Tsivilyov, según declaraciones recogidas por la agencia estatal rusa TASS.

Durante un foro de energía, Tsivilyov dijo a periodistas que el barco está en proceso de carga, sin dar detalles sobre cuánto combustible será enviado a Cuba.

“Ayer, una reunión importante tuvo lugar en San Petersburgo. Representantes cubanos vinieron a nosotros. Cuba está bajo un bloqueo completo”, señaló el funcionario.

“Un buque ruso logró romper ese bloqueo. Ahora, un segundo buque está siendo cargado. No dejaremos a los cubanos colgados”, agregó.

CNN contactó a los ministerios de Energía de Rusia y de Cuba para pedir más información del tema y está en espera de respuesta. El Ministerio de Energía de Cuba replicó en X un reporte del medio RT en Español sobre este nuevo embarque.

La preparación de este segundo envío de petróleo de Rusia a Cuba se da a conocer días después de que el buque ruso Anatoly Kolodkin llegara a la isla con 100.000 toneladas de combustible, equivalentes a unos 700.000 barriles.

Este fue el primer embarque de crudo que Cuba recibe en tres meses, luego del bloqueo que el Gobierno de Estados Unidos ha impuesto contra el país caribeño tras el operativo en el que capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Hasta la captura de Maduro, quien está detenido en Nueva York, Venezuela era el principal proveedor de hidrocarburos de Cuba.

La escasez de petróleo ha generado una crisis energética en Cuba, donde los apagones ya se habían vuelto comunes en los años recientes. Además, la situación ha impactado en los servicios públicos y el transporte de alimentos.

El miércoles, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a su par de Rusia, Vladimir Putin, por el envío del buque Anatoly Kolodkin.

“Nos traen la certeza de una amistad probada en los más duros momentos, como tantas veces a lo largo de la historia”, dijo Díaz-Canel en X.

“Seguiremos defendiendo el derecho soberano de Cuba a importar combustibles, sin ningún tipo de injerencias ni presiones”, señaló.

El fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que permitiría la llegada del buque ruso pese al bloqueo de su país sobre Cuba.

“Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba ahora, no tengo problema. Prefiero dejarlos pasar, ya sea Rusia o alguien más, porque la gente necesita calor y refrigeración y todas las otras cosas que se necesitan”, señaló.

CNN contactó al Departamento de Estado de Estados Unidos para pedir comentarios sobre el envío del segundo buque ruso y está en espera de respuesta.

The-CNN-Wire

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