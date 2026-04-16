Rusia lanza uno de sus mayores ataques con drones contra Ucrania este año: hay al menos 18 muertos

Rusia lanzó una de sus mayores andanadas de drones y misiles contra Ucrania en lo que va del año, en…

Rusia lanzó una de sus mayores andanadas de drones y misiles contra Ucrania en lo que va del año, en ataques que mataron a más de una docena de personas e hirieron a más de 100 en todo el país, informaron el jueves las autoridades ucranianas.

Al menos 18 personas murieron, incluido un niño, y 118 resultaron heridas en los ataques que también dañaron edificios y provocaron incendios, según las autoridades locales y el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Rusia lanzó 659 drones y 44 misiles en las 24 horas previas a la mañana del jueves, informó la Fuerza Aérea ucraniana, en oleadas de ataques dirigidos contra las principales ciudades, incluidas la capital, Kyiv, así como Járkov, Odesa, Dnipró y Zaporiyia.

“Durante el último día y la última noche, Rusia llevó a cabo un ataque terrorista masivo contra Ucrania con casi 700 drones y docenas de misiles balísticos y de crucero. El ataque tuvo como objetivo principal a la población civil”, declaró el jueves en una publicación en la red social X Andrii Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania.

En Kyiv cuatro personas murieron, entre ellas un niño cuyo cuerpo fue hallado, junto con otro, entre los escombros de un edificio destruido, según informó el Servicio Estatal de Emergencias. Al menos 48 personas resultaron heridas, añadió la entidad.

El director ejecutivo de una empresa constructora en Kyiv relató que uno de los ataques impactó tan cerca que “detonó, en la práctica, justo al lado de la obra” de un complejo residencial, hiriendo a seis trabajadores. Dos de ellos se encuentran en estado grave y están siendo sometidos a cirugía.

Al menos ocho personas murieron en Odesa, donde un video difundido por el Servicio Estatal de Emergencias muestra un incendio que envuelve un edificio, así como a los equipos de respuesta trasladando a una de las víctimas en una camilla. Todas las muertes se produjeron en el mismo edificio residencial, que fue atacado inicialmente por un dron que causó la muerte de una persona, y luego impactado por un misil balístico que causó el resto de fallecimientos.

Una responsable administrativa de la Academia Nacional de Música de Odesa, una institución de educación superior musical de la ciudad, informó que una de las alas de la residencia estudiantil sufrió graves daños.

“En plena noche, todos los estudiantes fueron evacuados a las instalaciones principales de la academia; lamentablemente, cinco estudiantes resultaron heridos y han recibido atención médica en los hospitales de la ciudad”, escribió en Facebook, acompañando el mensaje con imágenes de los dormitorios dañados, cubiertos de escombros y cristales rotos.

Tres personas murieron y 34 resultaron heridas en ataques contra Dnipró, en el centro de Ucrania, y al menos una persona perdió la vida en Zaporiyia, en el sureste, según informaron las autoridades locales y el Servicio Estatal de Emergencias.

“Tales ataques no pueden normalizarse. Se trata de crímenes de guerra que deben detenerse y cuyos autores deben rendir cuentas”, declaró Sybiha.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que los ataques provocaron víctimas mortales en Odesa, Kyiv y Dnipró, al tiempo que condenó a Rusia por “apostar por la guerra”.

“Otra noche más ha demostrado que Rusia no merece ninguna flexibilización de la política global ni el levantamiento de las sanciones”, aseveró.

Zelensky ha permanecido esta semana en Roma, donde mantuvo conversaciones con los líderes de Italia. En un comunicado compartido en X, Zelensky indicó que informó al presidente italiano, Sergio Mattarella, sobre los acuerdos de cooperación en materia de seguridad que Ucrania ha alcanzado con países de la región, y que dialogó sobre cooperación en defensa con el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto.

Estos ataques se producen tras una tregua de corta duración la semana pasada, después de que el presidente Vladímir Putin declarara un alto el fuego de 32 horas con Ucrania con motivo de la festividad de la Pascua ortodoxa, respondiendo así a una oferta previa de Zelensky para una pausa en las hostilidades.

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