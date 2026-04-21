Republicanos del Senado presentan plan migratorio de US$ 70.000 millones para poner fin al cierre del DHS

Los líderes republicanos del Senado declararon formalmente este martes que intentarán sortear a los demócratas en el estancamiento de meses…

Los líderes republicanos del Senado declararon formalmente este martes que intentarán sortear a los demócratas en el estancamiento de meses sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y aprobar por su cuenta hasta US$ 70.000 millones para la aplicación de leyes migratorias.

Tras meses sin lograr resolver el cierre del DHS, los republicanos planean ahora reabrir el Gobierno sin el financiamiento controvertido para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la patrulla fronteriza, que los demócratas se han negado a respaldar. La nueva propuesta de financiamiento garantizaría recursos para estas agencias durante el resto del mandato del presidente Donald Trump, eliminando la necesidad de negociar con los demócratas, quienes podrían recuperar el control de al menos una Cámara tras las elecciones de noviembre.

Los líderes republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado recurrirán a una maniobra presupuestaria compleja para aprobar este financiamiento migratorio sin votos demócratas.

Este martes por la mañana presentaron el primer paso de ese proceso: el texto de una resolución presupuestaria del Senado. Esto prepara el terreno para una votación en la cámara alta más adelante esta semana. Si prospera, la Cámara de Representantes planea abordarla rápidamente después.

Sin embargo, no es una victoria asegurada. Aprobar legislación de esta manera, conocida como reconciliación, es un proceso arduo que requiere la cooperación de casi todos los republicanos en ambas Cámaras.

Además, los republicanos están bajo presión para avanzar con rapidez. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, señaló este martes que no aprobará ningún paquete parcial de financiamiento del DHS hasta que esté claro que el ICE y la patrulla fronteriza no quedarán sin recursos. (Esto contrasta con el enfoque del líder de la mayoría en el Senado, John Thune, quien impulsó hace varias semanas un proyecto de financiamiento parcial, lo que generó malestar dentro del Partido Republicano).

“La secuencia es importante. Tenemos que asegurarnos de no aislar ni, como digo, ‘dejar huérfanas’ a agencias clave del departamento”, dijo Johnson, en referencia a ICE y la patrulla fronteriza. “Existe cierta preocupación de nuestro lado de que, si se financia primero la mayor parte del departamento, estas puedan quedar fuera”.

Cuando el Senado lleve formalmente su resolución presupuestaria al pleno, se abrirá paso a una probable sesión maratónica de votaciones, conocida como “vote-a-rama”. Esto podría ocurrir más adelante esta semana.

The-CNN-Wire

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