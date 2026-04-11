Reino Unido se ve obligado a suspender su plan de entregar las islas Chagos tras las críticas de Trump

El Reino Unido se ha visto obligado a suspender su plan de entregar las islas Chagos, donde se ubica la…

El Reino Unido se ha visto obligado a suspender su plan de entregar las islas Chagos, donde se ubica la base aérea estadounidense de Diego García, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara reiteradamente el acuerdo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y su gobierno no han descartado por completo el plan de entregar las Islas a Mauricio. Un portavoz declaró a CNN: “Seguimos creyendo que el acuerdo es la mejor manera de proteger el futuro a largo plazo de la base”.

Sin embargo, se entiende que no queda tiempo suficiente en la actual sesión parlamentaria para incorporar el acuerdo a la legislación británica.

El gobierno británico ha afirmado repetidamente que el acuerdo no podía seguir adelante sin el apoyo de Estados Unidos y se entiende que aún no se ha producido un intercambio de notas con Washington, un procedimiento habitual previo a la entrada en vigor de cualquier tratado.

Según el periódico británico The Times, el proyecto de ley tampoco se incluirá en el Discurso del Rey del próximo mes, que expone la agenda legislativa del gobierno británico para el próximo año. El Ministerio de Asuntos Exteriores no quiso hacer comentarios sobre ese informe.

Un portavoz del gobierno británico declaró a CNN que “Diego García es un activo militar estratégico clave tanto para el Reino Unido como para Estados Unidos”.

“Garantizar su seguridad operativa a largo plazo es y seguirá siendo nuestra prioridad; es la razón principal del acuerdo”, añadieron. “Seguimos dialogando con Estados Unidos y Mauricio”.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

Cuando se anunció por primera vez el acuerdo para ceder las islas Chagos a Mauricio, que reclama soberanía sobre el territorio del Oocéano Índico, Estados Unidos lo apoyó plenamente.

Según el acuerdo propuesto, el Reino Unido y Estados Unidos seguirían teniendo acceso a la base en Diego García —la mayor de las islas Chagos—, ya ​​que el Reino Unido pagaría a Mauricio 101 millones de libras esterlinas (US$ 136 millones) al año por un contrato de arrendamiento de 99 años.

Pero Trump posteriormente se retractó de ese apoyo y atacó el acuerdo como un “acto de gran estupidez” en enero, en medio de un deterioro general de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Europa debido a sus planes sobre Groenlandia. En febrero, reafirmó su postura y escribió: “¡NO ENTREGUEN DIEGO GARCÍA!” en una publicación en Truth Social en la que añadió que la base podría usarse en cualquier operación contra Irán.

Starmer finalmente bloqueó la solicitud de Trump de permitir que las fuerzas estadounidenses usaran bases aéreas británicas, incluyendo la de Diego García, para operaciones ofensivas contra Irán, según informaron varios medios británicos en febrero.

El control británico sobre las islas es una reliquia de su pasado colonial. En 1965, un acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido separó las islas Chagos de Mauricio y, aunque Mauricio obtuvo la independencia tres años después, las islas Chagos permanecieron bajo control británico. Con el tiempo, muchos chagossianos fueron reubicados de la isla para crear espacio para una base militar, y la mayoría se reasentó en Mauricio, a más de 1.600 kilómetros de distancia.

La base estadounidense en Diego García, construida en 1971, se ha convertido en uno de los activos más importantes de Washington en el extranjero, desde donde contribuyeron al lanzamiento de dos invasiones de Iraq y sirviendo como punto de aterrizaje vital para bombarderos que realizan misiones en Asia.

Sin embargo, Mauricio ha reclamado la soberanía sobre las islas durante décadas y, en 2019, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el Reino Unido debía devolver las islas a Mauricio “lo antes posible”.

Aunque el fallo no era vinculante, el Reino Unido ha enfrentado una creciente presión internacional para acatarlo, y los sucesivos gobiernos británicos lo han interpretado como una prueba del compromiso del país con el derecho internacional.

Con información de Christian Edwards y Brad Lendon de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.