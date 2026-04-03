Regresa el fútbol europeo de clubes: las claves para este fin de semana

La fecha FIFA de selecciones nacionales quedó atrás y el fútbol a nivel de clubes en Europa se prepara para…

La fecha FIFA de selecciones nacionales quedó atrás y el fútbol a nivel de clubes en Europa se prepara para volver este fin de semana.

En LaLiga de España, el Atlético de Madrid recibe la visita del FC Barcelona en el juego más atractivo de la jornada 30. Este será el primer duelo de tres que protagonizarán los colchoneros y los culés en un lapso de once días. Los otros dos partidos serán por los cuartos de final de la Champions League.

Hace unas semanas, estos dos clubes se enfrentaron en la Copa del Rey con triunfo y la clasificación a la gran final del equipo dirigido por Diego “Cholo” Simeone. En total, se enfrentarán seis veces en esta temporada, y, hasta ahora, el cuadro catalán tiene saldo a favor de dos victorias y una derrota.

Una victoria del conjunto de la capital española abriría nuevamente la lucha por el título si el Real Madrid hace su tarea y saca el triunfo cuando visite la casa del Mallorca más temprano el sábado.

En Inglaterra se jugarán los cuartos de final de la FA Cup. El Manchester City se enfrentará al Liverpool en el encuentro más llamativo de la ronda. En los otros partidos, el Chelsea jugará contra el Port Vale, el Arsenal se medirá con el Southampton y habrá un duelo entre el West Ham y el Leeds United. Los Blues, los Gunners y los Hammers parten como los favoritos para acceder a las semifinales.

Por su parte, en la Bundesliga de Alemania, el Bayern Munich visitará la casa del SC Friburgo por la fecha 28. El equipo dirigido por Luis Díaz es el líder del campeonato con una ventaja de nueve puntos sobre el escolta Borussia Dortmund. Con un nuevo triunfo mantendrá o podría incluso ampliar su ventaja en la cima a 11 o 12 puntos. Ese mismo día, el Borussia Dortmund también visitará la casa del Stuttgart.

En la Serie A de Italia, el Inter de Milán recibirá la visita de la Roma. El equipo de Christian Chivu es el líder del campeonato y con un triunfo mantendría (o hasta podría extender) su ventaja sobre el AC Milán a nueve u ocho unidades. Por su parte, el conjunto rossonero se medirá con el Napoli en un duelo destacado de la jornada 31.

The-CNN-Wire

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