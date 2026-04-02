Quién es Roberto Velasco, el especialista en la relación con EE.UU. que Sheinbaum propuso como canciller de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que propondrá a Roberto Velasco Álvarez como el nuevo canciller del…

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que propondrá a Roberto Velasco Álvarez como el nuevo canciller del país, luego de que Juan Ramón de la Fuente informó el martes que dejará el cargo por problemas de salud.

Velasco, quien aún debe ser ratificado por el Senado, es un político de 38 años cuya carrera principalmente se ha enfocado en las relaciones de México con América del Norte y con Estados Unidos en particular.

Si el Senado lo ratifica —un escenario probable dado que el oficialista partido Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, tienen 87 de los 128 asientos de esa cámara—, Velasco llegará al frente de la Cancillería en momentos en los que México mantiene una relación de estira y afloja con Estados Unidos, por temas como la migración, los problemas comunes en seguridad y la renegociación del tratado comercial que ambos países tienen con Canadá (T-MEC).

Velasco estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana y una maestría en Política Pública en la Universidad de Chicago, según su declaración disponible en el portal DeclaraNet, que concentra información sobre los funcionarios públicos de México.

De 2013 a 2015, ocupó su primer cargo público en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, donde trabajó en el área de atención a solicitudes ciudadanas.

Su siguiente puesto fue como asesor de la oficina del alcalde de Chicago, donde trabajó de 2016 a 2017. En esa misma ciudad de Estados Unidos, de 2017 a 2018 se desempeñó como evaluador de las oficinas de ProMéxico en América del Norte. ProMéxico fue una entidad pública encargada de promover el comercio exterior y la inversión extranjera, que el Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) desapareció en 2019.

Durante la presidencia del propio López Obrador, Velasco llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuando Marcelo Ebrard, hoy secretario de Economía en el gabinete de Sheinbaum, era canciller.

Entre 2018 y 2020, Velasco fue director de Comunicación Social de la Cancillería y después, entre 2020 y 2021, fue director para América del Norte. Desde esas posiciones, acompañó a Ebrard en los numerosos viajes que este hizo a Estados Unidos para tratar asuntos como las amenazas de Donald Trump, quien entonces estaba en su primer mandato presidencial (2017-2021), de imponer aranceles a los productos mexicanos si el Gobierno de López Obrador no tomaba más acciones para frenar la migración indocumentada.

En octubre del año pasado, Sheinbaum propuso a Velasco como subsecretario para América del Norte. El Senado ratificó el nombramiento por 94 votos a favor, uno en contra y 11 abstenciones, con lo que el funcionario alcanzó uno de los puestos más altos en la Cancillería entonces liderada por Juan Ramón de la Fuente.

Dentro del plan de trabajo que expuso ante el Senado, Velasco dijo que entre sus prioridades estaría cuidar tanto las relaciones bilaterales de México con Estados Unidos y Canadá como la relación trilateral, la protección consular para los mexicanos en el exterior, la diplomacia económica, la seguridad y la modernización fronteriza.

“Se continuará trabajando para que prevalezca la relación de amistad y coordinación con Estados Unidos y Canadá, guiada bajo los principios de responsabilidad compartida; confianza mutua; respeto a la soberanía; cooperación sin subordinación; y respeto a México y a las personas mexicanas”, señaló entonces.

Ahora, ante la posibilidad de que Velasco se convierta en canciller, algunos especialistas se preguntan si tendrá la capacidad para encabezar la política exterior de México mientras el país enfrenta desafíos constantes en la materia, en particular por su tensa relación con el Gobierno de Donald Trump.

El 20 de enero de 2025, Trump comenzó su segunda presidencia y, desde que regresó a la Casa Blanca, ha presionado a México con temas como la posibilidad de imponer aranceles adicionales o de que fuerzas estadounidenses realicen operativos contra grupos criminales en territorio mexicano, algo que Sheinbaum repetidamente ha rechazado.

“Más que celebrar o criticar un relevo, vale la pena preguntar si tendremos una diplomacia capaz de defender a nuestra gente, cuidar la relación con América del Norte y, al mismo tiempo, sostener una voz responsable en los grandes debates globales. Ahí está, al final, lo que verdaderamente nos debería importar”, dijo el miércoles en X la internacionalista Iliana Rodríguez Santibáñez, académica del Tecnológico de Monterrey.

La próxima sesión del Senado está convocada para el martes 7 de abril. Aunque la propuesta para ratificar a Velasco aún no está en el orden del día, el asunto podría incorporarse y abordarse en esa misma fecha.

The-CNN-Wire

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