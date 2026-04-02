¿Quién es Pam Bondi y cómo perdió la confianza de Trump como secretaria de Justicia?

Pam Bondi, la ahora ex secretaria de Justicia de Estados Unidos, pasó de ser una aliada clave de Donald Trump…

Pam Bondi, la ahora ex secretaria de Justicia de Estados Unidos, pasó de ser una aliada clave de Donald Trump a ser destituida, en medio de tensiones internas, controversias políticas y el persistente eco del caso Jeffrey Epstein. ¿Quién es la mujer que sale del Departamento de Justicia y cómo llegó hasta uno de los puestos más influyentes del Gobierno federal?

Trump había considerado destituir a Bondi y reemplazarla por el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, según múltiples fuentes citadas por CNN, en medio del descontento de sus seguidores por el manejo gubernamental de los archivos relacionados con Epstein y de críticas del propio mandatario por considerar insuficientes las investigaciones contra sus adversarios políticos. Por ahora, será reemplazada por el subsecretario de Justicia Todd Blanche, según una fuente.

La trayectoria de Bondi ilustra una carrera marcada por una feroz afiliación partidista, litigios de alto riesgo y un instinto innato para la atención mediática.

Pam Bondi nació el 17 de noviembre de 1965 en Tampa, Florida, con el nombre de Pamela Jo Bondi, en el seno de una familia profundamente vinculada a la vida pública local. Floridana de cuarta generación, es hija del educador Joseph Bondi —quien fue alcalde de Temple Terrace en la década de 1970— y de Patsy Hammer Bondi.

Se graduó en Artes por la Universidad de Florida en 1987 y obtuvo su doctorado en Jurisprudencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Stetson en 1990. Estuvo casada con Garret Barnes entre 1990 y 1992 y posteriormente con Scott Fitzgerald entre 1997 y 2002, ambos matrimonios terminados en divorcio.

Bondi inició su carrera jurídica a comienzos de la década de 1990 como fiscal en el condado de Hillsborough, donde construyó su perfil como abogada litigante dentro del sistema penal de Florida. En 2010 alcanzó notoriedad estatal al convertirse en la primera mujer elegida fiscal general de Florida, cargo que ocupó entre 2011 y 2019 tras ser reelegida en 2014. Durante su gestión impulsó acciones legales contra la Ley de Cuidado de Salud Asequible (conocida como Obamacare) y defendió la prohibición estatal del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Su paso por la fiscalía también estuvo marcado por controversias, incluida una disculpa pública en 2013 tras pedir el aplazamiento de una ejecución que coincidía con un acto de recaudación de fondos de campaña.

Tras dejar el cargo estatal, Bondi se integró en 2019 al entorno político nacional al unirse a la administración del presidente Donald Trump y participar en su equipo legal durante el juicio político en el Congreso. Ese mismo año pasó al sector privado como socia de Ballard Partners LLC, posición que mantuvo hasta 2025.

En noviembre de 2024, Trump la designó a secretaria de Justicia de Estados Unidos después de que el representante Matt Gaetz retirara su postulación, y el Senado confirmó su nombramiento el 4 de febrero de 2025 por votación de 54-46. Bondi juró el cargo al día siguiente, convirtiéndose en la principal autoridad del Departamento de Justicia.

Como secretaria de Justicia, Bondi ha enfrentado decisiones de alto perfil político y judicial. En julio de 2025, el Departamento de Justicia publicó un memorando que concluía que no existían pruebas de una supuesta “lista de clientes” vinculada al caso Jeffrey Epstein ni indicios de homicidio, en medio de presiones mediáticas y teorías impulsadas desde sectores conservadores.

Un mes después, tras la declaración de emergencia por delincuencia anunciada por Trump, Bondi supervisó la intervención federal en la policía de Washington. Luego de una audiencia judicial, emitió una orden que devolvió el control operativo a la jefa policial local, aunque mantuvo mecanismos de supervisión federal sobre la ciudad.

El mandato de Bondi quedó manchado, al parecer, por la creciente indignación bipartidista por el caso Epstein.

En febrero de 2026, en una audiencia de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, una Bondi combativa dio testimonio sobre su manejo de los archivos de Jeffrey Epstein, los reportes sobre intentos fallidos de acusar formalmente a seis legisladores demócratas y la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis el mes anterior.

Bondi defendió reiteradamente a Trump, evitó responder de forma directa varias preguntas y rechazó disculparse personalmente con las víctimas de Epstein presentes, lo que intensificó las críticas sobre falta de transparencia y sensibilidad hacia los afectados. Bondi sostuvo que las acusaciones eran ataques políticos y sugirió investigaciones contra críticos del mandatario, mientras legisladores opositores denunciaron retrasos, censuras y decisiones cuestionadas en la divulgación de documentos del caso.

En marzo, legisladores de ambos partidos criticaron duramente al Departamento de Justicia de Bondi por las censuras “excesivas” en los archivos de Epstein durante la votación de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El 17 de marzo, el presidente de la Comisión de Supervisión, James Comer, emitió una citación para la declaración de Bondi y fijó una comparecencia para el 14 de abril.

The-CNN-Wire

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