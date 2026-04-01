Qué pasó con los 14 mexicanos que murieron bajo custodia de ICE y en operativos migratorios en el segundo mandato de Trump

Una de las trágicas consecuencias de la ofensiva migratoria de Donald Trump en su segundo mandato como presidente de Estados…

Una de las trágicas consecuencias de la ofensiva migratoria de Donald Trump en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos ha sido el aumento de las muertes de mexicanos bajo custodia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y en operativos antiinmigración.

Del 20 de enero de 2025 —inicio del segundo mandato de Trump— al 31 de marzo de 2026, se han registrado 14 muertes de mexicanos en el contexto de la actual ofensiva migratoria del Gobierno de EE.UU., según datos de autoridades mexicanas y estadounidenses.

De ese total de fallecimientos de mexicanos, 12 fueron bajo custodia de ICE (seis por complicaciones médicas; cuatro son presuntos casos de suicidio; uno tras un tiroteo en una instalación de ICE en Dallas; y otro más, el más reciente, es un mexicano que fue encontrado “inconsciente y sin respuesta en su litera” en el centro de detención de Adelanto, California, según ICE) y dos más ocurrieron durante operativos de inmigración.

Se trata de una cifra sin precedentes para un solo gobierno desde que ICE fue creado en 2003.

De acuerdo con un análisis hecho por CNN con datos de la agencia migratoria —varios de ellos obtenidos por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Physicians for Human Rights (PHR) y American Oversight para el informe de investigación “Deadly Failures: Preventable Deaths in U.S. Immigration Detention” publicado en 2024—, esta es la cifra de mexicanos muertos bajo custodia de ICE en cada gobierno desde 2003:

Primer mandato de George W. Bush : 7

: 7 Segundo mandato de George W. Bush : 12

: 12 Primer mandato de Barack Obama : 9

: 9 Segundo mandato de Barack Obama : 6

: 6 Primer mandato de Donald Trump : 11

: 11 Mandato de Joe Biden: 4

Esto quiere decir que, en poco más de 14 meses de su segundo mandato, el Gobierno de Trump ya igualó el número de muertes de mexicanos bajo custodia de ICE de todo el segundo Gobierno de Bush, que era el registro más alto hasta el momento.

La situación ha escalado a tal punto que el Gobierno de México ha pedido investigaciones profundas de los casos de connacionales fallecidos bajo custodia de ICE y ha mandado 14 notas diplomáticas por las muertes ocurridas durante la ofensiva migratoria de Trump.

Asimismo, el Gobierno mexicano anunció el lunes que participará en una demanda colectiva contra ICE por las condiciones de detención de migrantes en custodia, una acción que “busca representar a todas las personas actualmente detenidas, así como denunciar condiciones sistemáticas de confinamiento que podrían constituir violaciones a estándares constitucionales”, dijo Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería de México.

También el lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su país agotaría “todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática que se presenta en algunos centros de detención en Estados Unidos”. Las autoridades mexicanas presentarán, además, una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar los casos de personas muertas en centros de detención de ICE.

Sobre las condiciones de detención de los migrantes, la vicesecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha dicho que “cualquier afirmación de que existen condiciones ‘inhumanas’ en los centros de detención de ICE es categóricamente falsa”.

Mientras las investigaciones sobre los mexicanos fallecidos continúan, esto es lo que sabemos de ellos:

Edad : 68 años

: 68 años Fecha de muerte : 5 de mayo de 2025

: 5 de mayo de 2025 Causa preliminar de fallecimiento : complicación médica. Murió durante su traslado de la Cárcel del Condado de Lowndes, en Georgia, al Centro de Detención Stewart, en el mismo estado.

: complicación médica. Murió durante su traslado de la Cárcel del Condado de Lowndes, en Georgia, al Centro de Detención Stewart, en el mismo estado. Información migratoria y antecedentes penales: según ICE, entró a EE.UU. como inmigrante indocumentado y fue detenido en múltiples ocasiones desde 1979. En 1990 un juez ordenó su deportación, pero posteriormente volvió a ingresar al país. La agencia asegura que fue acusado de “delitos que van desde la posesión de marihuana hasta agresión simple —violencia familiar— y crueldad hacia menores”.

Edad : 45 años

: 45 años Fecha de muerte : 7 de junio de 2025

: 7 de junio de 2025 Causa preliminar de fallecimiento : suicidio. Fue hallado inconsciente y con una ligadura en el cuello en su celda del Centro de Detención Stewart, en Georgia. Posteriormente fue trasladado a un centro médico.

: suicidio. Fue hallado inconsciente y con una ligadura en el cuello en su celda del Centro de Detención Stewart, en Georgia. Posteriormente fue trasladado a un centro médico. Información migratoria y antecedentes penales: según ICE, entró a EE.UU. como inmigrante indocumentado en varias ocasiones y fue deportado cuatro veces. La agencia indica que fue acusado de “delitos que incluían desde agresión simple hasta abuso de menores y privación ilegal de libertad”, por lo cual cumplió una condena de 827 días de cárcel.

Edad : 32 años

: 32 años Fecha de muerte : 31 de agosto de 2025

: 31 de agosto de 2025 Causa preliminar de fallecimiento : complicación médica. El inmigrante, que tenía antecedentes de diabetes, quejas de mareos y visión borrosa, se contagió de covid-19 al estar detenido, pero fue dado de alta días después, según ICE. La agencia agrega, tras varias evaluaciones, presentó signos vitales normales, disminución de ruidos respiratorios y le ordenaron usar un inhalador. El día de su muerte, se quejó de dolor de hombro y dificultad para respirar, por lo que el personal de enfermería le recomendó avisar de cualquier cambio en su condición. Media hora más tarde, se le encontró en su lugar de detención sin respuesta y no se le puedo reanimar pese a los intentos de los servicios de emergencia.

: complicación médica. El inmigrante, que tenía antecedentes de diabetes, quejas de mareos y visión borrosa, se contagió de covid-19 al estar detenido, pero fue dado de alta días después, según ICE. La agencia agrega, tras varias evaluaciones, presentó signos vitales normales, disminución de ruidos respiratorios y le ordenaron usar un inhalador. El día de su muerte, se quejó de dolor de hombro y dificultad para respirar, por lo que el personal de enfermería le recomendó avisar de cualquier cambio en su condición. Media hora más tarde, se le encontró en su lugar de detención sin respuesta y no se le puedo reanimar pese a los intentos de los servicios de emergencia. Información migratoria y antecedentes penales: entró a EE.UU. como indocumentado en una fecha desconocida. Entre 2018 y 2025, fue detenido en varias ocasiones por uso/posesión de drogas y manejar bajo la influencia de una sustancia (DUI, por sus siglas en inglés); fue sentenciado a 10 días de confinamiento en 2024 por DUI.

Edad : 58 años

: 58 años Fecha de muerte : 8 de septiembre de 2025

: 8 de septiembre de 2025 Causa preliminar de fallecimiento : complicación médica. Rascón Duarte estuvo en hospitales desde enero de 2025 debido a una enfermedad de Alzheimer en etapa avanzada, cáncer de riñón derecho y hepatitis C. Murió en el Centro Médico Banner Desert, en Arizona.

: complicación médica. Rascón Duarte estuvo en hospitales desde enero de 2025 debido a una enfermedad de Alzheimer en etapa avanzada, cáncer de riñón derecho y hepatitis C. Murió en el Centro Médico Banner Desert, en Arizona. Información migratoria y antecedentes penales: entró a Estados Unidos en 1976 como indocumentado y fue deportado en 2004, pero volvió a ingresar al país el mismo día de su remoción a México, según ICE. Entre 1984 y 2000, fue acusado de “delitos que incluyen allanamiento de morada, robo y posesión de drogas”, mientras que en 2005 fue condenado a 20 años de prisión por intento de contacto sexual con un menor y abuso de menores, sentencia que cumplió en enero de 2025, cuando se reanudaron los procesos de inmigración en su contra, indica la agencia.

Edad : 39 años

: 39 años Fecha de muerte : 22 de septiembre de 2025

: 22 de septiembre de 2025 Causa preliminar de fallecimiento : complicación médica. Según ICE, el mexicano, que“era hipertenso y presentaba taquicardia anormal”, fue remitido el 21 de septiembre al mediodía al Centro Médico Global Victor Valley por un absceso en su glúteo y se le programó para cirugía. Sin embargo, poco más de 12 horas después, ICE dijo que el personal del hospital encontró al mexicano “inconsciente y tomó medidas para salvarle la vida”. Ayala Uribe fue declarado muerto la madrugada del 22 de septiembre tras sufrir un paro cardiaco.

: complicación médica. Según ICE, el mexicano, que“era hipertenso y presentaba taquicardia anormal”, fue remitido el 21 de septiembre al mediodía al Centro Médico Global Victor Valley por un absceso en su glúteo y se le programó para cirugía. Sin embargo, poco más de 12 horas después, ICE dijo que el personal del hospital encontró al mexicano “inconsciente y tomó medidas para salvarle la vida”. Ayala Uribe fue declarado muerto la madrugada del 22 de septiembre tras sufrir un paro cardiaco. Información migratoria y antecedentes penales: Ayala Uribe fue beneficiario de DACA a partir de 2012, año en que comenzó este programa de migración insignia del Gobierno del expresidente Barack Obama. En 2016, la solicitud de Ayala Uribe para renovar al programa DACA fue rechazada, de acuerdo con las autoridades estadounidenses. Previamente, en septiembre de 2015, Ayala Uribe fue condenado por manejar bajo la influencia del alcohol (en mayo de ese año) en la Corte Superior de California en el condado de Orange y sentenciado a tres años de libertad condicional. Jesús Arias, el abogado de la familia de Ismael, dijo a CNN que la condena y sentencia por manejar bajo la influencia del alcohol en 2015 fue el motivo por el cual la solicitud de renovación al programa DACA de Ayala Uribe fue rechazada.

Edad : 31 años

: 31 años Fecha de muerte : 30 de septiembre de 2025

: 30 de septiembre de 2025 Causa de muerte : García Hernández murió tras resultar gravemente herido en un tiroteo ocurrido en la instalación migratoria donde se encontraba detenido en Dallas. Aun herido, protegió con su cuerpo a otro inmigrante detenido, dijeron los abogados de su esposa.

: García Hernández murió tras resultar gravemente herido en un tiroteo ocurrido en la instalación migratoria donde se encontraba detenido en Dallas. Aun herido, protegió con su cuerpo a otro inmigrante detenido, dijeron los abogados de su esposa. Antecedentes penales: fue detenido el 8 de agosto de 2025 y acusado de DUI, evadir el arresto con un vehículo y huir de la policía, según ICE. El tiroteo ocurrió el 24 de septiembre, el mismo día que ICE lo tomó bajo su custodia, señala la agencia.

Edad : 34 años

: 34 años Fecha de muerte : 4 de octubre de 2025

: 4 de octubre de 2025 Causa preliminar de fallecimiento : suicidio. Fue encontrado con una sábana atada a su cuello por personal de la Cárcel del condado de Ste. Genevieve, en Missouri, donde se encontraba detenido. El personal de la cárcel realizó reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que llegaron los servicios médicos de emergencia. Los paramédicos continuaron con medidas para reanimarlo en el lugar, pero no lograron salvarlo.

: suicidio. Fue encontrado con una sábana atada a su cuello por personal de la Cárcel del condado de Ste. Genevieve, en Missouri, donde se encontraba detenido. El personal de la cárcel realizó reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que llegaron los servicios médicos de emergencia. Los paramédicos continuaron con medidas para reanimarlo en el lugar, pero no lograron salvarlo. Información migratoria y antecedentes penales: entró a EE.UU. como indocumentado en una fecha desconocida, según ICE. Entre 2010 y 2025, fue deportado dos veces y detenido por desorden público, violación de la libertad condicional e intoxicación en la vía pública. Estuvo detenido un día por intoxicación en la vía pública; tras ser liberado, ICE lo detuvo con el objetivo de volverlo a deportar, señala la agencia.

Edad : 56 años

: 56 años Fecha de muerte : 23 de octubre de 2025

: 23 de octubre de 2025 Causa preliminar de fallecimiento : complicación médica. Según ICE, el personal del Centro Médico Victor Valley Global, en California, declaró que el inmigrante murió de un paro cardiaco debido a la abstinencia de alcohol. Su familia le pidió a los servicios médicos que ya no siguiera los intentos de resucitación, añade la agencia.

: complicación médica. Según ICE, el personal del Centro Médico Victor Valley Global, en California, declaró que el inmigrante murió de un paro cardiaco debido a la abstinencia de alcohol. Su familia le pidió a los servicios médicos que ya no siguiera los intentos de resucitación, añade la agencia. Información migratoria y antecedentes penales: entró a EE.UU. como inmigrante indocumentado en fecha desconocida. Autoridades de inmigración lo arrestaron un par de ocasiones y le ofrecieron regreso voluntario a México, pero volvió a Estados Unidos. Entre 2007 y 2024, fue detenido en múltiples ocasiones por conducta desordenada, proporcionar información falsa a un oficial de policía, arrojar basura en la vía pública y violación de una ordenanza local, dice ICE.

Edad : 34 años

: 34 años Fecha de muerte : 14 de enero de 2026

: 14 de enero de 2026 Causa preliminar de fallecimiento : suicidio. Según ICE, el inmigrante mexicano fue encontrado colgado del cuello y sin respuesta por personal del Centro de Detención Robert A. Deyton, en Georgia, por lo que se le aplicaron medidas para salvar su vida. Se le transfirió de emergencia al Centro Médico Piedmont Henry, pero ahí fue declarado muerto.

: suicidio. Según ICE, el inmigrante mexicano fue encontrado colgado del cuello y sin respuesta por personal del Centro de Detención Robert A. Deyton, en Georgia, por lo que se le aplicaron medidas para salvar su vida. Se le transfirió de emergencia al Centro Médico Piedmont Henry, pero ahí fue declarado muerto. Información migratoria y antecedentes penales: entró a Estados Unidos como inmigrante indocumentado en diciembre de 2023. Su única falta fue manejar sin una licencia válida, por lo cual ICE lo encontró en una cárcel de Georgia el pasado 7 de enero, días antes de su muerte.

Edad : 48 años

: 48 años Fecha de muerte : 27 de febrero de 2026

: 27 de febrero de 2026 Causa preliminar de fallecimiento : complicación médica. El pasado 25 de febrero, se ordenó su transferencia desde el centro de detención al Centro Médico Victor Valley Global, en California, tras reportar sentirse mareado. Se le admitió en el hospital por dolor en el pecho y dificultad para respirar. Murió a pesar de las medidas del personal médico para salvarle la vida, según ICE.

: complicación médica. El pasado 25 de febrero, se ordenó su transferencia desde el centro de detención al Centro Médico Victor Valley Global, en California, tras reportar sentirse mareado. Se le admitió en el hospital por dolor en el pecho y dificultad para respirar. Murió a pesar de las medidas del personal médico para salvarle la vida, según ICE. Información migratoria y antecedentes penales: entró como inmigrante indocumentado a EE.UU. en una fecha desconocida, señala ICE. Fue arrestado por el Departamento de Policía de Los Ángeles el 25 de marzo de 2010 por infligir lesiones corporales a un cónyuge o conviviente. Fue declarado culpable el 29 de marzo de 2010 y sentenciado a un programa de desvío (con lo cual evitó la cárcel). El pasado 9 de enero fue detenido por la Patrulla Fronteriza en una operación de inmigración y lo transfirió a ICE para su custodia.

Edad : 19 años

: 19 años Fecha de muerte : 16 de marzo de 2026

: 16 de marzo de 2026 Causa preliminar de fallecimiento : suicidio. Un agente del Centro de Detención del condado de Glades, en Florida, lo encontró “inconsciente y sin respuesta en su dormitorio” en la madrugada, por lo que el personal inició maniobras de RCP, indica ICE. Los servicios de emergencia llegaron minutos después para continuar las medidas para salvarle la vida, pero no pudieron reanimarlo.

: suicidio. Un agente del Centro de Detención del condado de Glades, en Florida, lo encontró “inconsciente y sin respuesta en su dormitorio” en la madrugada, por lo que el personal inició maniobras de RCP, indica ICE. Los servicios de emergencia llegaron minutos después para continuar las medidas para salvarle la vida, pero no pudieron reanimarlo. Información migratoria y antecedentes penales: el joven fue arrestado el 21 de enero por el Departamento de Policía de Edgewater, en Florida, y se le detuvo en la cárcel del condado de Volusia, acusado de fraude por suplantación de identidad y de resistirse a un agente, según ICE. Un mes después, el 21 de febrero, ICE tomó su custodia. Entró a EE.UU. el 19 de febrero de 2022; ese mismo día, la Patrulla Fronteriza lo detuvo y le ofreció regreso voluntario a México. El inmigrante volvió a ingresar a Estados Unidos en una fecha desconocida.

Edad : 36 años

: 36 años Fecha de muerte : 25 de marzo de 2026

: 25 de marzo de 2026 Causa preliminar de fallecimiento : desconocida. Según ICE, fue encontrado “inconsciente y sin respuesta” mientras estaba detenido en el Centro de Detención de Adelanto, en California, donde se iniciaron medidas para salvarle la vida. Se le transfirió de emergencia al Centro Médico Victor Valley Global y ahí se declaró su muerte.

: desconocida. Según ICE, fue encontrado “inconsciente y sin respuesta” mientras estaba detenido en el Centro de Detención de Adelanto, en California, donde se iniciaron medidas para salvarle la vida. Se le transfirió de emergencia al Centro Médico Victor Valley Global y ahí se declaró su muerte. Información migratoria y antecedentes penales: fue arrestado en mayo de 2025 por el Departamento de Policía de Redondo Beach por posesión de una sustancia controlada y robo de propiedad personal, señala ICE. El inmigrante mexicano fue sentenciado meses después, en agosto, pero la agencia migratoria no indica cuál fue su condena. En febrero de 2026, ICE lo detuvo en una operación de inmigración en Torrance, California, y fue transferido a Adelanto para su custodia.

Edad : 57 años

: 57 años Fecha de muerte : julio de 2025

: julio de 2025 Causa de fallecimiento : murió por las heridas que le causó una caída de 9 metros de altura. Alanís García estaba huyendo de agentes de ICE que hacían una redada en un invernadero en California el 10 de julio de 2025; entonces, cayó del techo y se rompió el cuello, según información de la familia, el hospital y fuentes gubernamentales.

: murió por las heridas que le causó una caída de 9 metros de altura. Alanís García estaba huyendo de agentes de ICE que hacían una redada en un invernadero en California el 10 de julio de 2025; entonces, cayó del techo y se rompió el cuello, según información de la familia, el hospital y fuentes gubernamentales. Es la primera persona conocida (y, por tanto, el primer mexicano) que murió durante una de las operaciones de control inmigratorio de la administración Trump.

Edad : 38 años

: 38 años Fecha de muerte : 12 de septiembre de 2025

: 12 de septiembre de 2025 Causa de fallecimiento : un agente de ICE le disparó y lo mató durante una parada vehicular en Chicago. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el inmigrante mexicano se resitió al arresto y arrastró al agente.

: un agente de ICE le disparó y lo mató durante una parada vehicular en Chicago. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el inmigrante mexicano se resitió al arresto y arrastró al agente. Es el segundo mexicano que muere en el contexto de las operaciones federales de inmigración.

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