¿Qué es la 25ª Enmienda y cómo funciona?

La 25ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos es el mecanismo que permite destituir a un presidente considerado incapaz…

La 25ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos es el mecanismo que permite destituir a un presidente considerado incapaz de ejercer el cargo. El debate sobre la posibilidad de invocarla resurgió tras nuevas declaraciones de Donald Trump relacionadas con el conflicto con Irán. Para lograr destituir a Trump, sería necesario contar con el respaldo de la mayoría de su gabinete y de su vicepresidente.

Aunque no existe evidencia de que su gabinete o el vicepresidente J. D. Vance estén considerando activarla, comentarios de Trump advirtiendo sobre la posible “muerte de toda una civilización” causaron una ola inusual de llamados públicos para invocarla, provenientes tanto de demócratas como de algunas figuras conservadoras.

Durante las horas previas a un ultimátum fijado por Trump a Irán, legisladores y comentaristas políticos expresaron preocupación por el alcance de sus amenazas militares, incluidas advertencias sobre ataques a infraestructuras civiles que algunos calificaron como posibles crímenes de guerra.

Entre quienes pidieron considerar la 25ª Enmienda hubo gobernadores demócratas, exfuncionarios republicanos, influencers conservadores y figuras del movimiento Never Trump. Incluso antiguos aliados del presidente, como Tucker Carlson o el senador Ron Johnson, manifestaron inquietud sobre las consecuencias legales y morales de una escalada militar.

Aun así, la invocación de la enmienda sigue siendo improbable, ya que requiere el respaldo del vicepresidente y la mayoría del gabinete presidencial. Más que un proceso inminente, los llamados parecen funcionar como una advertencia política dirigida a Trump en medio de la crisis internacional. Lo significativo, según el análisis, es el cambio respecto a su primer mandato: lo que antes era un debate casi exclusivo de los demócratas ahora incluye críticas abiertas de sectores conservadores y antiguos aliados preocupados por sus decisiones.

En los últimos años, los legisladores han hablado reiteradamente sobre este método para destituir a un presidente, tal como se estipula en la Constitución. Y, al parecer, el gabinete de Donald Trump debatió esta opción con mayor seriedad de la que muchos percibieron inicialmente tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La 25ª Enmienda se promulgó tras el asesinato de John F. Kennedy, cuyo predecesor, Dwight Eisenhower, sufrió graves infartos. Su propósito era establecer una línea de sucesión clara y prepararse para contingencias urgentes.

Eisenhower sufrió un infarto grave durante su mandato en la década de 1950. Esto ocurrió antes de la 25.ª Enmienda, por lo que no existía una norma constitucional al respecto. En su lugar, llegó a un acuerdo con el vicepresidente Richard Nixon sobre la transferencia del poder.

La parte de la 25.ª Enmienda que permite al vicepresidente y al gabinete destituir al presidente estaba pensada para un líder en coma o que hubiera sufrido un derrame cerebral.

La administración Reagan redactó, pero no firmó ni envió, cartas al Senado que le habrían retirado el poder a Reagan tras el atentado de 1981. Estas cartas pueden consultarse en el sitio web de la Biblioteca Reagan.

No hay señal de que la 25ª Enmienda sea algo inminente en este momento. Es difícil de invocar, ya que requiere que las personas más cercanas a Trump determinen que este es incapaz de ejercer el cargo y opten por destituirlo en contra de su voluntad.

Pero es significativo que se debata incluso solo como una advertencia intimidatoria por parte de algunos antiguos aliados de Trump y de los demócratas.

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