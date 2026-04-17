¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué es tan importante?

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más importantes del mundo, situado entre el golfo…

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más importantes del mundo, situado entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

Antes de la guerra entre Estados Unidos e Irán, se estima que a diario transitaban por el estrecho unos 20 millones de barriles de petróleo —aproximadamente una quinta parte de la producción mundial diaria—, según la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés), organismo que calificó este canal como un “punto crucial de estrangulamiento petrolero”.

Irán cerró efectivamente el estrecho poco después de que una serie de ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel acabaran con la vida de su líder supremo, Alí Jamenei, sumiendo en el caos a los mercados petroleros mundiales.

El bloqueo del estrecho tuvo fuertes consecuencias económicas: los precios del petróleo se dispararon hasta alcanzar sus niveles más altos desde la guerra entre Rusia y Ucrania: el barril de crudo Brent llegó a los US$ 102, y el crudo estadounidense, a los US$ 104.

El 7 de abril, tras un mes y medio de escalada del conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas con la condición de que Irán aceptara reabrir el crucial estrecho. No obstante, distintas versiones sobre si dicho alto el fuego incluía o no al Líbano propiciaron que la apertura no se hiciera del todo efectiva.

Días después, el presidente Donald Trump encomendó a la Marina de Estados Unidos bloquear los puertos iraníes y despejar el estratégico estrecho de Ormuz de cualquier mina iraní.

Los esfuerzos diplomáticos continuaron y, el 16 de abril, Trump anunció un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano, que podría suponer un paso importante para avanzar en un acuerdo de paz con Irán.

Un día después de que entrara en vigor este acuerdo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró el estrecho de Ormuz “completamente abierto” durante el resto de la tregua con Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Donald Trump afirmó que el actual bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes se mantendrá vigente hasta que un acuerdo entre Washington y Teherán esté “completado al 100 %”.

Varios países acogieron con satisfacción la noticia de que esta crucial vía navegable esté abierta para el tránsito de cargamentos. Los precios del petróleo cayeron bruscamente de inmediato, mientras que los futuros bursátiles experimentaron un fuerte repunte.

Sin embargo, esta reapetura depende de un frágil acuerdo. Si Estados Unidos mantiene su bloqueo naval, Irán lo considerará una violación del alto el fuego y cerrará el estrecho de Ormuz, informó este viernes el medio estatal iraní Fars.

Desde la perspectiva de la economía global, pocos lugares tienen la misma importancia estratégica: es la única vía para transportar crudo desde el golfo Pérsico, rico en petróleo, al resto del mundo. Irán controla su lado norte.

La influencia geográfica sobre el transporte marítimo mundial le otorga a Irán la “capacidad de causar un shock en los mercados petroleros, impulsar los precios del petróleo, impulsar la inflación y derrumbar la agenda económica de Trump”, declaró en 2025 a CNN Mohammad Ali Shabani, experto en Irán y editor del medio de comunicación Amwaj.

En lo que respecta al transporte de petróleo, el estrecho es, de hecho, mucho más estrecho que su ancho oficial de 34 kilómetros. Las rutas de navegación para los superpetroleros gigantes tienen solo unos tres kilómetros de ancho en cada dirección, lo que obliga a los buques a atravesar aguas territoriales iraníes y omaníes.

Según la EIA, “existen muy pocas alternativas para sacar el petróleo del estrecho si este se cierra”.

El estrecho también transporta aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado.

Hace cuatro años, Rusia atacó a Ucrania y el precio del petróleo se disparó un 50 % en cuestión de semanas, superando los US$ 100 por barril. La gasolina subió rápidamente de unos US$ 3,50 a US$ 5 por galón.

Esa guerra puso en riesgo 3 millones de barriles diarios de crudo ruso. La guerra con Irán detuvo casi instantáneamente el flujo de 20 millones de barriles de petróleo procedentes de Medio Oriente.

“La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán tiene el potencial de convertirse en la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia si el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz se mantiene bajo o se detiene”, escribió Jim Burkhard, jefe de investigación de petróleo crudo de S&P Global Energy, en un informe el lunes.

Volver a obstruir el estrecho de Ormuz podría generar la antagonización de China. China es el mayor importador mundial de crudo y el mayor comprador de petróleo iraní.

En una rueda de prensa habitual el martes, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Beijing declaró: “China insta a todas las partes a cesar de inmediato las operaciones militares, evitar una mayor escalada de tensiones, salvaguardar la seguridad de la navegación a través del estrecho de Ormuz y evitar un mayor impacto en la economía mundial”.

The-CNN-Wire

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