¿Puede Trump retirar a EE.UU. de la OTAN?

Durante años, el presidente Donald Trump ha sido profundamente crítico de la OTAN, incluyendo una serie de declaraciones desde el…

Durante años, el presidente Donald Trump ha sido profundamente crítico de la OTAN, incluyendo una serie de declaraciones desde el inicio de la guerra con Irán. En dos entrevistas recientes ha dicho que consideraría dar el importante paso de retirar a Estados Unidos de la alianza por completo.

Trump declaró al medio británico The Telegraph en una entrevista publicada este miércoles que reconsideraría la pertenencia de Estados Unidos a la OTAN. Posteriormente, reafirmó su postura al declarar a Reuters que estaba “absolutamente” considerando retirarse de la alianza.

Esto ocurre en momentos en que el presidente ha criticado duramente a los países europeos por no estar más dispuestos a ayudar en la guerra en Irán y a asegurar el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, pese a las afirmaciones de Trump de que puede retirar a Estados Unidos de la alianza, una ley aprobada por el Congreso en 2023 establece que la medida requeriría el consejo y consentimiento del Senado, con el acuerdo de dos tercios de los senadores, o una ley del Congreso.

El proyecto de ley fue copatrocinado por el entonces senador Marco Rubio, hoy secretario de Estado de Estados Unidos, y el senador demócrata Tim Kaine, de Virginia. Posteriormente, fue aprobado como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2024.

El requisito de aprobación del Congreso significa que, incluso si todos los republicanos votaran con Trump para retirar a Estados Unidos de la OTAN, se necesitaría que varios demócratas —al menos 14, si todos los republicanos están presentes— se sumaran a ellos para aprobar la legislación.

Es poco probable que eso suceda, ya que el senador Thom Tillis, el principal republicano del Grupo de Observadores de la OTAN en el Senado, ha advertido contra cualquier acción que pueda perjudicar a la alianza de las Fuerzas Armadas.

Tillis dijo en una entrevista en marzo con el programa “This Week” de ABC que es “fácticamente incorrecto” que Trump pueda retirarse de la OTAN sin el Congreso.

“El presidente de Estados Unidos no puede retirarse de la OTAN. Dicho esto, el presidente puede envenenar el ambiente. El presidente puede hacer que deje de funcionar en la práctica si así lo desea”, afirmó.

Tillis también defendió a los aliados de la OTAN después de que Trump los calificara de “cobardes” por no asistir a Estados Unidos. Señaló que el presidente debería preguntar a sus principales generales si sería buena idea romper la relación con la OTAN.

“Sería difícil encontrar a uno solo que lo respalde, porque eso implica un riesgo enorme, enorme. La alianza de la OTAN ha salvado vidas estadounidenses, y sin ella se perderían muchas vidas estadounidenses”, dijo.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, señaló en una publicación de X este miércoles, en respuesta a los comentarios más recientes de Trump, que el Senado “no votará para abandonar la OTAN y dejar de lado a nuestros aliados solo porque Trump esté molesto porque no respaldaron su imprudente guerra por elección”.

“Gracias a @SecRubio por patrocinar el proyecto de ley en 2023 que exige una votación de dos tercios del Senado para asegurar que presidentes despistados no actúen por impulso”, agregó Schumer. Se refería a una publicación de Rubio en redes sociales en 2023 celebrando la aprobación de la ley y declarando: “Ningún presidente de Estados Unidos debería poder retirarse de la OTAN sin la aprobación del Senado”.

De acuerdo con un informe del Servicio de Investigación del Congreso, si el presidente intenta retirar unilateralmente a Estados Unidos de la OTAN, el asunto podría terminar en los tribunales.

Un dictamen jurídico de 2020 de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia sostiene que el presidente tiene autoridad exclusiva sobre los tratados.

“En la práctica, los presidentes han actuado a menudo de forma unilateral para retirar a Estados Unidos de tratados, especialmente en los últimos cincuenta años”, dijo Curtis A. Bradley, profesor distinguido de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, en un correo electrónico a CNN.

No obstante, señaló que el expresidente Joe Biden promulgó en 2023 la ley que establece que el presidente no puede retirarse de la OTAN sin la aprobación del Congreso.

“Si Trump intentara retirarse de la OTAN sin obtener la aprobación del Congreso, estaría violando la ley”, añadió Bradley.

“Sus abogados probablemente argumentarían que la ley es inconstitucional porque, sostendrían, interfiere con la autoridad constitucional exclusiva del presidente sobre las relaciones exteriores. Creo que ese es un argumento débil”.

“La participación del Congreso es requerida por la Constitución para que los presidentes celebren tratados, lo que sugiere que esta no es un área de poder exclusivamente presidencial”, afirmó.

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