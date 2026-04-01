Puede que Trump ponga fin a su guerra, pero el resto del mundo podría pagar las consecuencias

Donald Trump parece estar preparándose para marcharse sin más. El presidente les está diciendo a los aliados de Estados Unidos…

Donald Trump parece estar preparándose para marcharse sin más.

El presidente les está diciendo a los aliados de Estados Unidos —que no se unieron a su guerra en Irán porque no recibieron aviso previo, no la querían y pensaban que infringía el derecho internacional— que tendrán que asumir las consecuencias.

“Vayan a buscar su propio petróleo”, escribió en Truth Social el martes, poco antes de que fuentes informaran a CNN que la administración no puede prometer restablecer la libre navegación a través del estrecho de Ormuz antes de declarar la misión cumplida.

El presidente predijo posteriormente que la guerra estaría “terminada” en dos o tres semanas. “No nos incumbe lo que suceda en el estrecho”, declaró a los periodistas en el Despacho Oval.

Irán ha utilizado el punto estratégico en la desembocadura del golfo Pérsico para interrumpir el suministro de petróleo y mantener como rehén la economía mundial. Si la guerra termina con Irán controlando esta vía marítima crucial, logrará una victoria estratégica.

Ante las nuevas señales de que Trump quiere que la guerra termine, los funcionarios parecen estar preparando una justificación retórica para que la finalice sin solucionar las consecuencias.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó el martes que Estados Unidos había logrado un “cambio de régimen” en Irán, a pesar de que el país sigue gobernado por radicales islámicos represivos que desprecian a Estados Unidos.

Los últimos intentos de la administración por redefinir el éxito reflejan las difíciles decisiones que enfrenta Trump más de un mes después del inicio de la guerra y la creciente presión del plazo de cuatro a seis semanas que los funcionarios fijaron para su duración.

Estos intentos se producen tras las afirmaciones del presidente de que se están llevando a cabo conversaciones “productivas” con Irán, aunque los funcionarios en Teherán lo niegan y no existe evidencia pública de progreso diplomático.

El fin de la guerra con Irán controlando el estrecho sería visto internacionalmente como una derrota estratégica para Estados Unidos.

Irán sin duda se atribuiría la victoria y podría considerar que ha restablecido un elemento disuasorio ante futuros ataques. Además, probablemente intentaría sacar provecho de su nueva posición imponiendo peajes a los petroleros que transiten por la ruta.

Esto le proporcionaría ingresos para reconstruir sus programas militares, de misiles e incluso nucleares, destruidos en los ataques aéreos estadounidenses e israelíes.

Todo esto pondría a prueba la habilidad de Trump para convertir casi cualquier cosa en una victoria.

Sin embargo, podría ser un desenlace preferible para el presidente, ya que cualquier intento de reabrir el estrecho por la fuerza conllevaría el riesgo de numerosas bajas estadounidenses y prolongaría la guerra, lo que socavaría aún más su ya debilitada autoridad política en el país.

Retirarse podría generar caos. Pero sería coherente con la metodología de Trump, que en la práctica ha sido más eficaz para destruir el statu quo que para construir nuevos sistemas.

Además, extendería el principio de “Estados Unidos Primero”, según el cual el país debe actuar siempre dentro de los límites de sus intereses nacionales exclusivos. Y satisfaría la ira de Trump hacia los aliados de la OTAN, a quienes considera parásitos que se aprovechan de las garantías de seguridad estadounidenses.

Pero en Estados Unidos no existe en un vacío definido por la retórica de Trump. Le resultaría difícil eludir las repercusiones económicas y políticas de mantener el estrecho bajo el control de un Irán revitalizado.

Puede que Trump logre justificar su retirada mediante un discurso político, pero es poco probable que los mercados sean tan fáciles de convencer.

“Aunque Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo, eso no exime a los consumidores estadounidenses de las fluctuaciones de los precios, ya que estos son globales”, declaró Rosemary Kelanic, directora del programa de estudios sobre Medio Oriente del centro de estudios Defense Priorities, a Zain Asher en CNN International el martes. “Por lo tanto, todos en Estados Unidos y en el resto del mundo se ven afectados por esta crisis de suministro”.

Ese golpe económico amenaza con desencadenar una recesión global que azotaría Estados Unidos, posiblemente meses antes de las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas esperan obtener una gran victoria que les ayude a frenar el poder de Trump en su segundo mandato.

En un sentido más amplio, las consecuencias de la guerra con Irán amenazan con otra secuela: una fractura aún más profunda en la alianza transatlántica.

Esto no haría sino subrayar la necesidad de que los aliados europeos —y aquellos a quienes el primer ministro de Canadá, Mark Carney, denomina “potencias intermedias”— inviertan más en sus propias fuerzas armadas, conscientes de que el paraguas de seguridad estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial se ha vuelto poco fiable.

Las alarmas resonaron en toda Europa cuando el secretario de Estado Marco Rubio, uno de los miembros más pro-OTAN del círculo íntimo de Trump, declaró esta semana en Al Jazeera que la respuesta de los aliados de Estados Unidos a la guerra fue “muy decepcionante” y dio a entender que Trump “reexaminaría” los compromisos de Estados Unidos con ellos cuando esta terminara.

En la impredecible era de Trump, los líderes aliados están aprendiendo que ya no pueden confiar en las garantías de seguridad estadounidenses, puesto que un presidente de Estados Unidos parece estar a punto de condicionarlas a un apoyo incondicional a sus acciones.

Algunos países, como el Reino Unido, inicialmente denegaron el permiso a Estados Unidos para usar sus bases aéreas en misiones ofensivas en Irán. Otros, como España, fueron mucho más allá. Como consecuencia, Trump criticó duramente la “relación especial” con Londres y amenazó con cortar todo el comercio con Madrid.

Pero Trump puso a esos líderes en una posición imposible. Su año de reprender a los aliados, incluyendo sus exigencias de que Dinamarca entregara Groenlandia, los ataques arancelarios y el desdén por los sacrificios de los amigos de Estados Unidos en las guerras posteriores al 11-S, significó que tenían poco margen para ayudarlo y, al mismo tiempo, salvar sus propias carreras políticas.

Pero mantenerse al margen de la guerra no les librará de pagar sus consecuencias.

Los elevados precios de la energía y la creciente inflación amenazan con colapsar las economías frágiles y provocar reacciones políticas adversas entre los electorados hacia los ya debilitados Gobiernos centristas europeos.

En algunos países de la UE ya se habla de racionar la gasolina y el diésel. Además, en el continente existe el temor de que un colapso del Gobierno central en Teherán pueda desencadenar otro éxodo masivo de refugiados hacia sus fronteras y poner a prueba las fisuras fiscales y culturales.

Y no es creíble que estos países puedan simplemente —en palabras de Trump— conseguir su propio petróleo. La guerra ha dejado al descubierto la merma de las fuerzas armadas europeas.

La Marina Real británica tardó varias semanas en desplegar un destructor antimisiles frente a Chipre para proteger los intereses del Reino Unido.

Francia se vio obligada a enviar un grupo de combate de portaaviones para proteger sus intereses y los de sus aliados en Medio Oriente.

Pero sin el apoyo de Estados Unidos, no hay posibilidad de que las potencias de la OTAN abran el estrecho y lo mantengan operativo. Incluso la poderosa Marina estadounidense considera actualmente demasiado peligroso aventurarse dentro del alcance de los drones y misiles iraníes.

Como siempre ocurre con Trump, conviene no creer todo lo que dice sin más. Los indicios de que Estados Unidos podría retirarse de la guerra surgieron un día después de que advirtiera que destruiría centrales eléctricas iraníes e incluso plantas desalinizadoras en una escalada violenta del conflicto si Teherán no satisfacía sus exigencias de paz.

Las diatribas públicas de Trump a veces son una estratagema para presionar a sus contrapartes más débiles.

Rubio insinuó que este podría ser el caso cuando dijo el viernes que “los países de Asia y de todo el mundo tienen mucho en juego y deberían contribuir en gran medida” a un esfuerzo por reabrir el estrecho de Ormuz.

Puede que no exista una salida clara para Irán y Estados Unidos, pero quizás sí para los aliados estadounidenses en su enfrentamiento con Trump. Europa tiene la capacidad de ser útil.

Algunos países cuentan con capacidades de desminado de las que carece Estados Unidos. Francia ha manifestado su disposición a unirse a una misión internacional con otras armadas para proteger el tráfico marítimo en el estrecho, pero solo después de que cesen los combates.

“Creo que siguen trabajando para evitar que estas diferencias con Estados Unidos respecto a Irán provoquen una ruptura permanente en la relación transatlántica”, declaró Stephen Flanagan, exdirector sénior de política y estrategia de defensa del Consejo de Seguridad Nacional, en una rueda de prensa del Instituto de Medio Oriente el martes. “Pero esto se ha vuelto cada día más difícil ante las duras críticas de Trump a la respuesta europea hasta el momento”.

Estados Unidos parece querer más.

“(Trump) está señalando que esta es una vía marítima internacional que usamos menos que la mayoría; de hecho, muchísimo menos que la mayoría. Así que el mundo debería prestar atención y estar preparado para actuar”, manifestó el martes el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Pero en Europa no hay ningún interés en verse arrastrada a otra guerra estadounidense en Medio Oriente, con lo que los críticos consideran una justificación cuestionable y sin ninguna posibilidad de lograr una mejor situación después de los combates.

“¿Qué espera Donald Trump que hagan un puñado o dos puñados de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que la poderosa Armada estadounidense no pueda hacer?”, cuestionó el mes pasado el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

“Esta no es nuestra guerra; nosotros no la hemos empezado”, señaló.

Pero esta postura no eximirá a los aliados de las consecuencias de la guerra, una realidad que refleja lo que se está convirtiendo en una característica definitoria del segundo mandato de Trump.

Cientos de millones de personas, desde Asia hasta Europa y desde África hasta Oriente Medio, no votaron por él y no tienen voz ni voto en lo que haga.

Pero, a pesar de todo, sus decisiones están cambiando sus vidas de maneras profundas.

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