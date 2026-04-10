Pronostican una serie de tormentas fuertes en el centro de EE.UU. a partir de este fin de semana

Un cambio en el patrón meteorológico este fin de semana pondrá fin a una semana primaveral tranquila y dará inicio…

Un cambio en el patrón meteorológico este fin de semana pondrá fin a una semana primaveral tranquila y dará inicio a un peligroso periodo de tormentas fuertes—incluyendo posibles tornados— en todo el centro de Estados Unidos.

Las tormentas severas cobrarán fuerza desde el sábado y se extenderán al menos hasta el miércoles, a medida que el patrón cambie para traer temperaturas por debajo de lo normal en el Oeste y máximas récord —alcanzando valores incluso en el entorno de los 32 grados Celsius— en el centro y el este de EE. UU. Esto generará una zona de tormentas volátil en la que confluirán el aire más frío y el más cálido.

Se ha decretado un nivel de amenaza 2 de 5 para algunas zonas del oeste de Texas y el este de Nuevo México de cara a la primera ronda de tormentas severas del sábado. Es probable que estas tormentas representen una amenaza mayor por la caída de granizo grande y vientos fuertes que por la formación de tornados.

El domingo, la amenaza se desplazará hacia el este, poniendo en riesgo a grandes centros urbanos como Oklahoma City —donde existe un nivel de amenaza 2 de 5— y Dallas. El domingo, la principal preocupación seguirán siendo el granizo y los vientos fuertes, aunque también es posible la formación de algún tornado aislado.

La amenaza de tormentas se extenderá, y el riesgo de tornados aumentará, en las Llanuras y el Medio Oeste a principios de la próxima semana. Aún es demasiado pronto para precisar los detalles exactos sobre el momento y la ubicación de los fenómenos; no obstante, las tormentas que se produzcan entre el lunes y el miércoles se extenderán desde las Llanuras del Sur, pasando por el Medio Oeste, hasta la región de los Grandes Lagos. Dallas, Oklahoma City, Kansas City, Chicago y Minneapolis se verán expuestas a la amenaza de tormentas severas durante ese periodo, y se perfila que el martes sea el día de mayor intensidad y repercusión.

Además de la amenaza de tornados, vientos y granizo, las lluvias torrenciales podrían provocar inundaciones —al menos de carácter localizado— debido a la persistencia de precipitaciones día tras día sobre algunas de las mismas zonas. En las áreas que se extienden desde las Llanuras del Sur hasta los Grandes Lagos, se esperan lluvias generalizadas de entre 2,5 y 7,5 cm hasta mediados de semana, con acumulaciones puntualmente superiores en algunas localidades.

The-CNN-Wire

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