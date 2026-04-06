Prime Video confirma la segunda temporada de “La Oficina”

La plataforma Prime Video confirmó que “La Oficina” tendrá una segunda temporada, a tan solo unas semanas del estreno de su primera entrega.
La producción, versión mexicana y adaptación de “The Office”, sigue la historia de la empresa ficticia Jabones Olimpo, ubicada en Aguascalientes, México, con un humor ácido y chistes políticamente incorrectos.
La serie se estrenó el pasado 13 de marzo y está disponible en toda Hispanoamérica, Brasil y España. Es protagonizada por Fernando Bonilla, Elena de Río, Erika de la Rosa, Alexa Zuart, Fabrizio Santini y Alejandra Ley, entre otros.
A través de un comunicado, Prime Video informó que la segunda temporada de “La Oficina” llegará con más momentos “incómodamente divertidos” y el retrato de nuevas dinámicas laborales, aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno.
“The Office”, originalmente una producción británica, ha tenido múltiples adaptaciones en distintos países, como Estados Unidos, Francia, Chile y Polonia.
