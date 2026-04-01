Preventa del álbum Panini del Mundial 2026 en México: cuánto cuesta, dónde comprarlo y más

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya no solo se mide en días, sino también en estampas o figuritas.…

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya no solo se mide en días, sino también en estampas o figuritas. Con la definición de los repechajes este martes y ya teniendo a los 48 participantes confirmados, la editorial Panini puso en marcha la preventa del esperado álbum mundialista en México. Aún no hay confirmación sobre cuándo estará habilitado para comprar en el resto de los países de Latinoamérica.

Este lanzamiento, que se ha vuelto una costumbre en cada Copa del Mundo, representa para muchos el verdadero arranque de la fiesta mundialista.

Más allá de ser un simple producto, el álbum también es un punto de encuentro entre generaciones. Niños, jóvenes y adultos participan en una dinámica que ya es una tradición desde hace varias décadas, más específicamente desde la Copa del Mundo de 1970, cuando Panini lanzó su primer álbum mundialista.

Esta edición será distinta a las anteriores debido al nuevo formato del Mundial. Con 48 selecciones participantes, el contenido del álbum crece de manera considerable respecto a los anteriores.

El coleccionable contará con 112 páginas y 980 estampas, en las que estarán distribuidos todos los equipos clasificados. Cada selección tendrá su propio espacio con 18 futbolistas, pese a que la convocatoria final de cada país puede estar conformada hasta por 26 futbolistas. Más aún, ninguna selección ha confirmado su lista de jugadores convocados todavía.

El álbum estará disponible en dos versiones:

• Edición de pasta blanda, la cual es la opción tradicional y más accesible.

• Edición de pasta dura, la cual es menos común, pero cuenta con mayor resistencia y una presentación más elegante.

Cada sobre incluirá siete estampas. También habrá cajas con diferentes cantidades de sobres, dirigidas especialmente a los coleccionistas más apasionados, que buscan completar el álbum en el menor tiempo posible.

Álbum con pasta blanda: 99 pesos mexicanos (US$ 5,56)

Álbum con pasta dura: 349 pesos mexicanos (US$ 19,59)

Álbum con pasta blanda y caja de 100 sobres: 2.599 pesos mexicanos (US$ 145,85)

Álbum con pasta dura y caja con de sobres: 2.849 pesos mexicanos (US$ 159,88)

Sobre con siete estampas: 25 pesos mexicanos (US$ 1,40)

Caja con 10 sobres: 250 pesos mexicanos (US$ 14,03)

Caja con 100 sobres: 2.500 pesos mexicanos (US$ 140,29)

Se espera que durante la primera semana de mayo lleguen a territorio mexicano estos artículos de colección. La compra se puede realizar desde el sitio web de la marca italiana.

The-CNN-Wire

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