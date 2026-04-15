Pokémon anuncia concierto de música electrónica: fechas, dónde y cómo comprar los boletos para “Noche electrizante”

Las sorpresas para los fans de Pokémon este 2026 continúan. Por primera vez en su historia, y con motivo de…

Las sorpresas para los fans de Pokémon este 2026 continúan. Por primera vez en su historia, y con motivo de su aniversario número 30, The Pokémon Company International anunció un concierto masivo de música electrónica titulado “Noche electrizante”, el que será protagonizado por los DJs Marshmallo y Alison Wonderland.

El evento está dirigido a mayores de 16 años y contará con dos fechas: el 24 de octubre en el Intuit Dome de Los Ángeles, Estados Unidos; y el 10 de noviembre en el O2 Arena de Londres.

A través de un comunicado, la compañía nipona detalló que el universo de Pokémon se unirá a grandes artistas de la música electrónica “para crear un evento dinámico de música en vivo lleno de animaciones y escenarios diseñados exclusivamente para la ‘Noche electrizante’. Los fans se verán inmersos en un espectáculo nunca antes visto con una narrativa visual inspirada en Pokémon que cobrará vida gracias a una innovadora tecnología escenográfica”.

El evento abrirá sus puertas a las 6:00 p.m. hora local y contará con experiencias inmersivas y visuales especiales para acompañar la música durante toda la noche, con foco en los pokémon de tipo eléctrico, fantasma y oscuro.

“Marshmello y Alison Wonderland comparten su pasión por Pokémon más allá del escenario, lo que convierte a esta colaboración en una verdadera celebración para toda la comunidad. Prepárense para celebrar 30 años de aventuras juntos con un viaje audiovisual inolvidable”, dijo Taito Okiura, vicepresidente de marketing y comunicaciones de The Pokémon Company International.

Por su parte, Marshmallo dijo estar muy emocionado y ansioso por mostrar un setlist dedicado a todos los fans de la franquicia. “Crecí con Pokémon, y cuando me preguntaron si quería participar en la celebración de los 30 años, fue un gran honor. Tengo un set muy especial y personalizado para esta ocasión”, aseguró el DJ estadounidense. Agregó que su pokémon favorito siempre ha sido Mewtwo: “Cuando era niño, a todo el mundo le gustaba Charizard, Pikachu. Pokémon más alegres y llenos de energía. En cambio, Mewtwo siempre fue más amenazante”.

Las entradas estarán disponibles desde las 10:00 a m. hora del Pacífico de EE:UU. el 17 de abril para Los Ángeles, a través de Ticketmaster; y a las 10:00 a.m. hora local para la fecha en Londres a través de AXS. Los boletos son limitados y estarán sujetos a disponibilidad.

Los menores de 16 años también tendrán un evento especial: “Día radiante”, la contraparte de “Noche electrizante”. Llegará este verano con una nueva “aventura interactiva llena de actividades” dedicadas especialmente para la familia. Si bien no se han revelado más detalles, The Pokémon Company anunció que el evento se realizará en las ciudades de Burdeos (Francia), Nueva York (Estados Unidos), Dresden (Alemania) y Ciudad de México.

The-CNN-Wire

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