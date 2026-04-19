Panamá sancionará a un consorcio chino por supuestos incumplimientos en un proyecto sobre el canal interoceánico

Un consorcio chino está en la mira de las autoridades panameñas por supuestos incumplimientos laborales en la construcción de un…

Un consorcio chino está en la mira de las autoridades panameñas por supuestos incumplimientos laborales en la construcción de un cuarto puente sobre el canal interoceánico, en medio de la tensión que existe entre los gobiernos de Panamá y China por los puertos en ambos extremos de la vía.

La ministra de Trabajo de Panamá, Jackeline Muñoz, aseguró que detectaron fallas en las condiciones laborales y de migración laboral, y que le dio a la firma “10 días para arreglar las situaciones, tanto a la empresa principal como a las subcontratistas”. Además, aclaró que independientemente de los correctivos “la sanción se va a dar”.

El proyecto, que es una nueva alternativa de conexión entre la ciudad capital y el resto del país, está a cargo del Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) integrado por las empresas China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) y China Communications Construction Company Ltd. (CCCC).

“Por supuesto que vamos a tener sanciones enérgicas. Ya la providencia pasó a secretaría judicial y no hay margen para espera”, aseguró la ministra este viernes, en una actividad, pero evitó adelantar cuáles serían las medidas.

“Yo vi un comedor remachado para trabajadores panameños y contenedores con aire acondicionado y sillones para los trabajadores asiáticos, que están haciendo trabajos que hacen perfectamente los panameños”, informó la ministra Muñoz.

“Aquí no hay categorías. Los trabajadores panameños se respetan”, expresó la titular, quien detalló: “Ayer pues, compramos microondas. No tenían siquiera cómo calentar su comida… Había basura por doquier, los baños estaban topados. La verdad fue muy triste, salí afectada”.

Pero además de las condiciones laborales reportadas por la ministra de Trabajo, que ella misma constató en inspección, y por denuncias que, asegura, presentaron los trabajadores en la Dirección General de Trabajo, se suman presuntos incumplimientos sobre migración laboral.

“No doy un permiso de trabajo más ni una excepción más para trabajadores que yo pueda identificar que son para Cuarto Puente, porque empiezan siendo ayudantes generales, que los ayudantes generales es únicamente para mano de obra panameña, y terminan siendo supervisores y tratando mal a los panameños”, dijo la ministra refiriéndose a los trabajadores asiáticos.

“Los meten por tema humanitario, por diferentes tipos, y no hacen el traslape del 10 % o 15 %”, detalló la funcionaria respecto al porcentaje límite de extranjeros, por ley, permitidos en las empresas en Panamá.

“Era evidente que había muchos más asiáticos que panameños. Un porcentaje alto, principalmente en horas de la noche”, aseguró la ministra y agregó que los trabajadores panameños denunciantes aportaron videos, y pudieron constatar que los asiáticos tienen mejores condiciones en general.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente admitió que atendió la inspección del Ministerio de Trabajo y que entregó toda la documentación para la verificación del estatus de los trabajadores, y que se haga la investigación.

Ante la consulta de CNN, la empresa respondió en un comunicado que para atender las observaciones en áreas de trabajo “el equipo diseña un plan de mejoras y adecuaciones que se implementará de inmediato en los puntos específicos donde se debe reforzar”.

“CPCP reitera su compromiso con el cumplimento de las normativas legales y la protección de los trabajadores que construyen la obra de vialidad y conectividad”, aseguró el consorcio, y lo destacó como el proyecto “más grande de Panamá en la última década”.

Las quejas del Ministerio de Trabajo se producen en medio de las tensiones que hay entre Panamá y China, por los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en sitios estratégicos del canal de Panamá.

Ambas terminales eran operadas desde hace casi 30 años por Panamá Ports Company, y su filial CK Hutchinson Holding, de capital hongkonés, pero un fallo de la Corte Suprema de Panamá lo declaró nulo a finales de enero de este año.

Al quedar en firme la orden de la Corte, a fines de febrero, el gobierno de Panamá tomó la administración de los puertos y contrató a dos operadoras internacionales transitorias.

Desde entonces, Panama Ports Company y CK Hutchinson Holding presentaron arbitrajes contra Panamá y una de las empresas operadoras transitorias.

Pero, por otro lado, el gobierno de Panamá, a través de la Autoridad Marítima de Panamá, verifica la razón de un “incremento inusual” de buques con bandera panameña detenidos en puertos chinos.

Hace unos días, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que ese “aumento inusual” afecta la carga mundial, y que, desde su gobierno, han transmitido sus preocupaciones a las autoridades diplomáticas de China, por las tensiones sobre los puertos. Al mismo tiempo, advirtió que no quiere que el conflicto escale.

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