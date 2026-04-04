Nuevo presupuesto de Trump busca privatizar la TSA. Lo que podría significar para los controles de seguridad en aeropuertos

El presidente Donald Trump quiere que la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) transfiera más controles de seguridad aeroportuaria a…

El presidente Donald Trump quiere que la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) transfiera más controles de seguridad aeroportuaria a empresas privadas, según su nueva propuesta de presupuesto para 2027, publicada el viernes.

El tema cobró relevancia en las últimas semanas, en las que muchos aeropuertos del país registraron largas filas en los puntos de control debido al cierre parcial del Gobierno, que dejó a los empleados de la TSA sin sueldo.

La última iniciativa de Trump forma parte de una propuesta anual que la Oficina de Administración y Presupuesto presenta al Congreso y es, en gran medida, un reflejo simbólico de las prioridades del presidente para el próximo año fiscal.

La propuesta presupuestaria del viernes sugiere que el Gobierno federal debería iniciar el proceso de privatización de los controles de seguridad aeroportuaria de la TSA.

Esto obligaría a los aeropuertos pequeños a inscribirse en el Programa de Colaboración para el Control de Seguridad de la TSA, mediante el cual la TSA financia a los inspectores privados. La administración afirma que esta medida ahorraría US$ 52 millones y “daría inicio a la reforma de una agencia federal con problemas”.

Actualmente, 20 aeropuertos de Estados Unidos cuentan con empresas privadas que operan los controles de seguridad mediante contratos supervisados ​​por la TSA. Participan el Aeropuerto Internacional de San Francisco, el Aeropuerto Internacional de Kansas City, el Aeropuerto Internacional de Orlando Sanford y 17 terminales más pequeñas.

Algunos expertos del sector argumentan que privatizar la seguridad aeroportuaria hace que los trabajadores de los aeropuertos y los viajeros sean menos vulnerables a convertirse en peones en las disputas del Congreso sobre cuestiones políticas.

En las últimas semanas, las empresas privadas pudieron evitar las ausencias masivas con las que lidiaban algunos aeropuertos que emplean personal de la TSA, cuyos empleados no recibieron su salario durante el cierre parcial del Gobierno.

“Estos 20 aeropuertos desconocen por completo el cierre del Gobierno”, declaró en marzo Sheldon Jacobson, profesor fundador de informática en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, quien analiza datos para mejorar la seguridad aérea.

“Todas las operaciones en los aeropuertos privatizados son normales porque seguimos pagando a nuestros empleados durante el cierre”, señaló Nat Carmack de BOS Security, la empresa que realiza el control de pasajeros en el Aeropuerto Regional de Tupelo en Mississippi. “Nuestros empleados nunca han dejado de cobrar su sueldo durante ninguno de los cierres del Gobierno”.

La idea de privatizar partes del sistema de aviación no es nueva.

NAV CANADA ha operado el sistema de control de tráfico aéreo de Canadá desde su privatización en 1996, y Canadá y casi todos los países europeos utilizan personal de seguridad aeroportuaria privado.

Actualmente, cualquier aeropuerto de EE.UU. también tiene la opción de solicitar servicios de control de seguridad privados. Si la TSA lo aprueba, se podría firmar un contrato en el plazo de un año.

Según BOS Security, la TSA seleccionaría a la empresa que se haría cargo del servicio en un plazo de seis meses.

Si bien los aeropuertos siempre tienen la opción de utilizar empresas privadas para los controles de seguridad, lo que sucede en el punto de control sigue siendo lo mismo, independientemente de quién lo gestione, declaró a CNN Keith Jeffries, exdirector federal de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y actual vicepresidente de K2 Security Screening Group.

Según Jeffries, los agentes de seguridad de las empresas privadas “reciben el mismo tipo de formación que la TSA”.

Todas las operaciones privadas de seguridad aeroportuaria permanecen bajo supervisión federal y deben cumplir con las mismas normas que los agentes de la TSA.

Las empresas deciden cuántos empleados contratar y cuánto pagarles.

Sin embargo, el proceso de transición y solicitud podría impedir que los aeropuertos más grandes se adhieran, ya que podrían tener una actitud de “si no está roto, no lo arregles”, comentó Jeffries.

La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE, por sus siglas en inglés), que representa a unos 47.000 agentes de la TSA, temía desde hace tiempo que la administración Trump intentara privatizar la fuerza laboral.

El sindicato preveía que la Casa Blanca propondría tal medida, tal como se contemplaba en el Proyecto 2025, el plan conservador de la Fundación Heritage para un segundo mandato de Trump, según declaró un portavoz de la AFGE a CNN.

“Nos tomamos esta amenaza muy en serio y lucharemos para garantizar que no se produzca”, declaró el portavoz.

En una conferencia de prensa sobre el cierre parcial del Gobierno el mes pasado, los líderes sindicales de AFGE afirmaron que la administración está intentando aprovechar el reciente caos en los aeropuertos para demostrar que la TSA está en “fracaso de misión”, según Everett Kelley, presidente nacional del sindicato. Él y otros criticaron duramente esta iniciativa.

El sindicato afirma que los contratos, que suelen adjudicarse al postor que ofrece el precio más bajo, comprometen la seguridad de los pasajeros, incentivan a las empresas a priorizar las ganancias sobre los pasajeros o los empleados y, de hecho, provocan escasez de personal.

“Es muy importante que la gente entienda qué es la privatización”, dijo Johnny Jones, secretario tesorero del Consejo 100 de la AFGE TSA. “No tiene nada que ver con su seguridad. Tiene todo que ver con que alguien obtenga ganancias”.

Los líderes sindicales también señalan que, antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, toda la seguridad aeroportuaria en Estados Unidos estaba a cargo de empresas privadas.

El año pasado, Trump propuso recortar US$ 247 millones en fondos para los controles de seguridad de la TSA y reducir el número de agentes, “en consonancia con el objetivo del presidente de reducir el gasto público innecesario y el abuso de los programas gubernamentales”.

Dicho proyecto presupuestario afirmaba que la TSA “fallaba sistemáticamente en las auditorías”, “implementaba medidas de control intrusivas” y permitía que “inmigrantes ilegales volaran al interior del país sin la documentación adecuada”.

El presupuesto propuesto para el año fiscal 2027 argumenta que la seguridad privada es más barata que hacer el trabajo con empleados del Gobierno.

“Los aeropuertos que ya utilizan este programa han demostrado ahorrar dinero en comparación con los controles de seguridad federales”, indica el documento presupuestario. “Esta medida generaría ahorros en comparación con los controles federales y daría inicio a la reforma de una agencia federal con problemas”.

El Proyecto 2025, de 920 páginas, también propone privatizar los controles de seguridad de la TSA mediante la ampliación del Programa de Colaboración en Controles a todos los aeropuertos o transfiriendo las operaciones de control a una nueva corporación gubernamental que contrate con empresas privadas.

El documento estima que el Gobierno podría ahorrar entre un 15 % y un 20 %, aunque el ahorro podría ser “significativamente mayor”. Además, señala que el servicio al cliente debería mejorar.

The-CNN-Wire

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