El atacante armado de Louisiana era el padre de 7 de los 8 niños que mató, según la Policía

Un hombre mató a ocho niños, siete de ellos sus propios hijos, en tres viviendas de Shreveport, Louisiana, la madrugada…

Un hombre mató a ocho niños, siete de ellos sus propios hijos, en tres viviendas de Shreveport, Louisiana, la madrugada del domingo, según la Policía. Es el tiroteo masivo más letal del país desde enero de 2024.

Murieron tres varones y cinco niñas de entre 3 y 11 años, informó a CNN la oficina del forense de la parroquia de Caddo. Entre ellos había siete hermanos y un primo, dijo la oficina del forense. La policía había dicho anteriormente que las edades oscilaban entre 1 y 14 años.

El forense identificó a las víctimas como Jayla Elkins, 3; Shayla Elkins, 5; Kayla Pugh, 6; Layla Pugh, 7; Markaydon Pugh, 10; Sariahh Snow, 11; Khedarrion Snow, 6; y Braylon Snow, 5.

El cabo de la policía de Shreveport Chris Bordelon identificó al atacante armado como Shamar Elkins y dijo a KSLA, afiliada de CNN, que los tiroteos fueron “de naturaleza doméstica”.

Un niño de 13 años resultó herido tras huir de una vivienda y saltar desde el techo, dijo Bordelon a KSLA. Sufrió de “algunos huesos rotos”, pero se espera que se recupere, añadió.

Algunos niños intentaron escapar por la puerta trasera durante el tiroteo, indicó la representante estatal Tammy Phelps durante una conferencia de prensa el domingo por la tarde junto con otros funcionarios de la ciudad.

Dos mujeres adultas también recibieron disparos en el ataque del domingo, dijo Bordelon a KSLA. La esposa de Elkins, madre de sus hijos, recibió el primer disparo y tiene “lesiones muy graves”. Luego, Elkins fue a una residencia separada donde les disparó a los ocho niños y a otra mujer. La otra mujer, que era la madre del octavo niño asesinado, tiene “lesiones que ponen en riesgo su vida”, agregó.

Bordelon dijo que Elkins fue arrestado en 2019 en un caso relacionado con armas de fuego. Elkins sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de Louisiana durante siete años hasta agosto de 2020, según el Ejército de EE.UU. No fue desplegado.

El atacante armado fue abatido por agentes tras robar un vehículo y conducir a la policía en una persecución hasta la parroquia vecina, dijo Bordelon. La Policía Estatal de Louisiana investiga el tiroteo en el que participaron agentes.

“Sacude a toda la ciudad”, dijo el alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux. “Nos afecta a todos”.

Ha habido al menos 114 tiroteos masivos en EE.UU. en lo que va de año, según el Gun Violence Archive, que, al igual que CNN, define un tiroteo masivo como aquel en el que cuatro o más personas reciben disparos, sin incluir al atacante.

Shreveport, que está a unos 402 kilómetros al noroeste de Baton Rouge, tiene unos 180.000 habitantes. Más del 30 % de los homicidios en la ciudad son de índole doméstica, dijo el concejal Grayson Boucher.

La policía respondió a reportes de disparos en la comunidad de Cedar Grove, en Shreveport, poco después de las 6 a.m. hora central y encontró víctimas en dos viviendas a lo largo de West 79th Street y en una tercera vivienda en Harrison Street, dijo Bordelon.

“Esta es una escena muy grande con varios niños fallecidos presentes”, dijo Bordelon.

Arceneaux dijo que la escena fue “horrífica”.

Los tiroteos marcan los homicidios del octavo al 15.º en Shreveport y la parroquia de Caddo este año, según la oficina del forense.

Una cámara de seguridad de un vecino captó un video que muestra al atacante armado huyendo hacia un taller de neumáticos, según The Associated Press. “Eso es prácticamente todo lo que vi, fue a él saliendo corriendo de la casa”, dijo Liza Demming, que vive a dos casas de una de las ubicaciones del tiroteo”.

Demming dijo que no sabía el nombre del atacante armado, pero que lo había visto con los niños unos días antes.

Dijo que luego salió y vio el cuerpo cubierto de un niño en el techo de la casa.

La concejala Tabatha H. Taylor rompió en llanto al hablar de los hechos la noche del domingo.

“Voy a pedirle a la comunidad, junto con la oración, con cada consultor de salud mental, consejero, que esté aquí: esta familia y esta comunidad los necesita”, dijo. “Los necesito. Porque ¿cómo superamos esto?”.

Arceneaux lo calificó como una “situación trágica” y dijo que quizá fue la “peor” en la historia de Shreveport.

“Mi corazón está conmocionado. Simplemente no puedo empezar a imaginar cómo puede ocurrir un hecho así”, dijo el jefe de la Policía de Shreveport, Wayne Smith.

“Simplemente no sé qué decir”.

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, quien representa el área de Shreveport en el Congreso, calificó las muertes como “desgarradoras”.

“Mantenemos a las víctimas, a sus familias y seres queridos, y a nuestra comunidad de Shreveport cerca en nuestros pensamientos y oraciones durante este momento increíblemente difícil”, afirmó Johnson.

El superintendente Keith Burton, de las Escuelas Públicas de la Parroquia de Caddo en Shreveport, dijo que la comunidad “debe cuidar a nuestros niños, apoyar a nuestras familias y estar al lado de nuestros educadores y socorristas que están cargando con el peso de este momento”.

Arceneaux dijo que la tragedia llega “mucho más allá de la escena en sí”.

“Estos son los tipos de momentos que dejan una huella duradera, en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestra sensación de seguridad”, señaló el alcalde.

The-CNN-Wire

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