Mueren nueve personas en el segundo tiroteo escolar en Turquía en dos días

Nueve personas han muerto y otras 13 han resultado heridas después de que un estudiante abriera fuego en una escuela…

Nueve personas han muerto y otras 13 han resultado heridas después de que un estudiante abriera fuego en una escuela secundaria en el centro de Turquía este miércoles, según informó el ministro del Interior turco; se trata del segundo tiroteo escolar en el país en dos días.

Cuatro de los heridos estaban siendo sometidos a cirugía, según el gobernador de Kahramanmaraş, Mukerrem Unluer.

Una de las víctimas mortales era docente de la escuela, de acuerdo con Unluer.

El autor de los disparos se suicidó tras el incidente, declaró Unluer a los periodistas en el lugar del tiroteo.

Este es el segundo tiroteo escolar en Turquía en igual número de días. El martes, un exalumno abrió fuego en su antigua escuela, hiriendo a 16 personas antes de quitarse la vida. Antes de esta reciente oleada de ataques, los tiroteos escolares eran un suceso poco habitual en Turquía.

El Ministerio de Justicia turco ha anunciado la prohibición de difundir información sobre el tiroteo “en aras de la integridad de la investigación”.

Siete fiscales han sido asignados a la investigación en curso, informó el ministro de Justicia, Akin Gurlek, en un comunicado publicado en X

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.