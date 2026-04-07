Marco Rubio asegura que periodista estadounidense secuestrada fue liberada por una milicia proiraní en Iraq

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el martes que la periodista estadounidense Shelly Kittleson, que había…

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el martes que la periodista estadounidense Shelly Kittleson, que había sido secuestrada, fue liberada por una milicia proiraní en Iraq.

Kittleson fue recibida por el Gobierno de Iraq, que está gestionando los preparativos de su viaje, dijo a CNN un alto funcionario del Gobierno iraquí. También señaló que las autoridades hicieron amplios esfuerzos para garantizar su seguridad.

Kittleson, especializada en la cobertura de Medio Oriente, había sido capturada el mes pasado por Kataib Hezbollah, una milicia proiraní en Iraq.

“El Departamento de Estado de Estados Unidos expresa su agradecimiento al Buró Federal de Investigaciones, al Departamento de Guerra, al personal estadounidense de múltiples agencias, así como al Consejo Supremo Judicial de Iraq y a nuestros socios iraquíes, por su ayuda para asegurar su liberación”, dijo Rubio en una publicación en X.

“Nos alivia que esta ciudadana estadounidense esté ahora libre y estamos trabajando para apoyar su salida segura de Iraq”, escribió Rubio.

El martes, el jefe de seguridad de Kataib Hezbollah, Abu Mujahid al-Assaf, dijo en una publicación en Telegram que el grupo decidió liberar a Kittleson “con la condición de que abandone el país de inmediato”.

Según una fuente familiarizada con el asunto, el Gobierno de Estados Unidos había advertido a Kittleson, poco antes de su desaparición, sobre un plan de Kataib Hezbollah para secuestrarla o matarla. La advertencia llegó cuando ella ya se encontraba reportando en Iraq.

El secuestro desencadenó una operación de las fuerzas de seguridad iraquíes para localizar a los responsables y asegurar su liberación.

El Gobierno de Estados Unidos estaba siguiendo el caso y trabajando con las autoridades iraquíes para lograr su liberación, dijo un funcionario estadounidense.

La Embajada de Estados Unidos en Iraq ha advertido repetidamente a sus ciudadanos que abandonen el país desde que comenzó el conflicto con Irán a finales de febrero, señalando que milicias respaldadas por Irán podrían intentar secuestrar a estadounidenses. “No viaje a Iraq por ningún motivo. Salga inmediatamente si se encuentra allí”, indicó la embajada en su más reciente comunicado durante el fin de semana.

Tras su captura, Al-Monitor, un medio de comunicación con sede en Estados Unidos para el que Kittleson colabora, pidió su “liberación segura e inmediata”.

“Respaldamos su vital cobertura en la región y pedimos su pronto regreso para que continúe con su importante labor”, añadió el comunicado.

Reporteros Sin Fronteras (RSF, por sus siglas en inglés), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la Fundación Foley enviaron una carta conjunta a Rubio, solicitándole trabajar para asegurar la liberación de Kittleson.

El CPJ instó a las autoridades de Iraq a tomar “todas las medidas necesarias” para liberar a Kittleson.

“El secuestro de Shelly Kittleson a plena luz del día refleja una alarmante vulneración de la seguridad de los periodistas en Iraq, lo que pone de relieve el creciente riesgo de informar desde Medio Oriente”, dijo la directora regional del CPJ, Sara Qudah.

Esta historia ha sido actualizada con nuevos acontecimientos.

The-CNN-Wire

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