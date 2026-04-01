Meryl Streep elogió a Sheinbaum y la presidenta de México respondió: “Es la mejor actriz del mundo”

La actriz estadounidense Meryl Streep reconoció el rol de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y consideró que el país…

La actriz estadounidense Meryl Streep reconoció el rol de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y consideró que el país “ha dejado atrás” a Estados Unidos al tener una presidenta mujer, la primera en más de 200 años de historia.

“Claro que México ha dejado atrás a los Estados Unidos teniendo una presidenta mujer. Y aunque no tiene que ver con el género, es genial para las niñas pequeñas saber que cualquiera en la familia puede ser un líder”, dijo la actriz el lunes en declaraciones durante su paso por la Ciudad de México por la promoción de la película “The Devil Wears Prada 2”.

Sheinbaum se refirió este miércoles a esos dichos y respondió con elogios.

“Primero le agradezco a esta que es, pues, la mejor actriz del mundo. Es una gran actriz y además de una enorme versatilidad”, dijo la presidenta en su habitual conferencia matutina. En palabras de la mandataria, Streep “puede representar diversos papeles y los ha representado a lo largo de su carrera artística”.

“Y qué bueno que haya reconocimiento internacional de lo que está pasando en México”, dijo Sheinbaum sobre los comentarios de la actriz en relación al logro del país latinoamericano.

Claudia Sheinbaum hizo historia en 2024 al consagrarse como la primera mujer en llegar a la Presidencia de México, y la número 14 en toda América Latina. Fue además la candidata presidencial más votada de los últimos 30 años en México.

“No llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas”, afirmó Sheinbaum en su primer discurso tras el triunfo electoral.

The-CNN-Wire

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