Melania Trump arremete contra “mentiras” que la vinculan con Epstein y pide al Congreso una audiencia para las víctimas

Melania Trump arremetió contra “mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein” en unas declaraciones extraordinarias y poco frecuentes…

Melania Trump arremetió contra “mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein” en unas declaraciones extraordinarias y poco frecuentes desde la Casa Blanca este jueves, en un intento por distanciarse del delincuente sexual condenado. Al mismo tiempo, pidió al Congreso que realice audiencias públicas para que sus víctimas puedan testificar en el Capitolio.

Ese llamado a la acción contradijo el mensaje que han sostenido su esposo y el Ala Oeste, y volvió a poner el foco en un tema que estaba perdiendo presencia en el debate público en medio de la guerra con Irán. El presidente Donald Trump y sus principales colaboradores han buscado restarle importancia a Epstein y a sus víctimas, al afirmar repetida y públicamente que el país está listo para pasar página.

Una persona familiarizada con el asunto dijo a CNN que Donald Trump sabía que su esposa planeaba hacer la declaración del jueves. Sin embargo, el presidente dijo a MSNOW en una entrevista posterior a sus comentarios que no “sabía nada al respecto” antes de la aparición de la primera dama.

“Nunca he sido amiga de Epstein. Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando, ya que coincidir en círculos sociales es común en la ciudad de Nueva York y en Palm Beach”, dijo la primera dama ante reporteros. “Para que quede claro, nunca tuve una relación con Epstein ni con su cómplice, [Ghislaine] Maxwell”.

Algunos funcionarios de la Casa Blanca quedaron sorprendidos por el momento de las declaraciones, que desataron rumores de que la primera dama intentaba adelantarse a algo. Pero fuentes cercanas a ella dijeron que les sorprendió menos la decisión, señalando que Melania Trump se ha mostrado cada vez más frustrada por los comentarios en línea sobre su relación con Epstein.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que hubo desacuerdos entre las personas cercanas a Melania Trump sobre si debía o no hacer las declaraciones, dado que el tema había perdido fuerza y abordarlo ahora solo lo devolvería al centro de la atención. Sin embargo, las historias que vinculaban a la primera dama con Epstein seguían circulando en internet, y Melania Trump quería dejar constancia de una negación firme, dijo el funcionario. Sus abogados también consideraban que podría ser útil contar con una negación oficial, añadió.

“Melania no es política. No le importa el ángulo político de esto. Estaba viendo cómo estas historias se amplificaban y quiso responder”, dijo el funcionario.

Consultada sobre por qué la primera dama decidió hacer este anuncio ahora, su oficina remitió a CNN a un comentario dado por su asesor externo principal al New York Post. “La primera dama Melania Trump habló ahora porque ya es suficiente. Las mentiras deben detenerse. Es momento de que el público y los medios se centren en sus increíbles logros como primera dama”, dijo Marc Beckman.

Sin embargo, el llamado a la acción del martes —una de las declaraciones públicas más significativas de Melania Trump en su segundo mandato como primera dama— solo generó más conversación sobre Epstein, provocando llamados de legisladores y defensores de víctimas para exigir mayor rendición de cuentas, incluso por parte del Departamento de Justicia. De hecho, la propia Melania Trump pidió públicamente acciones del Congreso.

“Hago un llamado al Congreso para que brinde a las mujeres que han sido víctimas de Epstein una audiencia pública centrada específicamente en las sobrevivientes, y les dé la oportunidad de testificar bajo juramento ante el Congreso, con el peso de un testimonio formal”, dijo Trump.

“Todas y cada una de las mujeres deberían tener su día para contar su historia en público, si así lo desean, y luego su testimonio debería incorporarse de manera permanente al registro del Congreso”.

A la exsecretaria de Justicia Pamela Bondi, quien fue despedida en parte por su manejo de los archivos de Epstein, se le pidió que se disculpara con las sobrevivientes de Epstein durante una audiencia del Congreso en febrero, y se negó a hacerlo.

Melania Trump también intentó restarle importancia a su relación con Maxwell, la cómplice de Epstein que fue condenada por tráfico sexual. CNN consultó con su oficina en febrero sobre un intercambio amistoso de correos electrónicos de 2002 entre ambas mujeres —publicado como parte de un lote de documentos relacionados con la investigación de Epstein—, pero no recibió respuesta. Trump firmó ese correo electrónico con “Con cariño, Melania”, y Maxwell respondió llamándola “dulzura”.

Este jueves, Trump describió el correo electrónico como “informal” y como una “respuesta cortés”.

Varias sobrevivientes de Epstein se sorprendieron al ver —si no estaban totalmente al tanto— las declaraciones de Melania Trump este jueves. Fuentes en el Capitolio se hicieron eco de esa confusión y dijeron que no estaban seguras de qué había motivado las inusuales declaraciones de la primera dama.

El principal demócrata de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, el representante Robert Garcia, dijo en un comunicado poco después: “Coincidimos con el llamado de la primera dama Melania Trump a una audiencia pública con las sobrevivientes de Jeffrey Epstein. Animamos al presidente Comer a responder a la solicitud de la primera dama y a programar una audiencia pública de inmediato”. CNN se ha puesto en contacto con la oficina del representante republicano James Comer para obtener comentarios.

Un defensor de las víctimas dijo que, si bien el reconocimiento de Melania Trump sobre el daño causado por Epstein es un paso positivo, se necesitan mecanismos legales para buscar la verdad que no perjudiquen a los sobrevivientes. Y un grupo de sobrevivientes y familiares de la fallecida Virginia Giuffre, una destacada sobreviviente de Epstein que posteriormente murió por suicidio, señaló en un comunicado que pedirles que hagan más “es una desviación de la responsabilidad, no justicia”.

“La primera dama Melania Trump ahora está trasladando la carga a los sobrevivientes bajo condiciones politizadas que protegen a quienes tienen poder: el Departamento de Justicia, las fuerzas del orden, los fiscales y el Gobierno de Trump, que aún no ha cumplido completamente con la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein”, dijo el grupo.

Mientras tanto, legisladores que habían liderado el impulso para publicar los archivos de Epstein elogiaron a la primera dama, pero pidieron acciones al Departamento de Justicia. El representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, argumentó que corresponde al secretario de Justicia interino Todd Blanche presentar cargos, no al Congreso. La exrepresentante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia que ha sido muy crítica del Gobierno de Trump por el tema de los archivos de Epstein, también dijo que corresponde al Departamento de Justicia hacer justicia para las víctimas, aunque elogió a Melania Trump por abordar el tema “en un momento en que había desaparecido por completo del ciclo de noticias”.

La primera dama nunca había hablado públicamente sobre este tema antes de sus declaraciones del jueves, e ignoró una pregunta a gritos sobre Maxwell durante un evento no relacionado en febrero. Sin embargo, ha presentado demandas por intentos previos de vincularla con Epstein, respondiendo a lo que calificó el jueves como “difamaciones” que eran “malintencionadas y con motivaciones políticas”.

Trump ha obtenido con éxito retractaciones y disculpas de HarperCollins Publishers, del estratega demócrata James Carville y de The Daily Beast.

También enfatizó el jueves que no tenía conocimiento de los crímenes de Epstein a pesar de su relación social.

“Nunca tuve conocimiento de los abusos (de Epstein) contra sus víctimas. Nunca estuve involucrada de ninguna manera. No fui participante. Nunca estuve en el avión de Epstein ni visité su isla privada”, dijo, describiendo sus acciones como “repulsivas”.

La primera dama ha mantenido un perfil relativamente bajo en su segundo mandato, y ha dividido en gran medida su tiempo entre Palm Beach y Nueva York. Ha promovido su documental homónimo, ha centrado sus esfuerzos en el uso responsable de la inteligencia artificial para los niños, en reunir a niños presuntamente secuestrados por Rusia con sus familias en Ucrania e impulsar legislación que proteja a los estadounidenses de los deepfakes y la pornografía de venganza.

Su oficina adelantó el miércoles que habría una “declaración” de la primera dama, pero se negó a dar detalles. Un asesor principal dijo al New York Post que la noticia se “difundiría internacionalmente”.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

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