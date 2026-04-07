Más allá del combustible: los aumentos de precios que sufren los consumidores estadounidenses por la guerra con Irán

Tras semanas de presión impulsada por la guerra sobre los precios del combustible y las cadenas de suministro, algunas empresas…

Tras semanas de presión impulsada por la guerra sobre los precios del combustible y las cadenas de suministro, algunas empresas están empezando a trasladar esos mayores costos a los consumidores mediante nuevas tarifas —o a través de otros cambios menos evidentes.

“Las empresas tienden a buscar primero formas de obtener más de lo que ya tienen, como meter más en cada envío o combinar pedidos en una sola entrega”, dijo Rahul Shahani, socio de McKinsey que lidera la práctica de cadena de suministro de la compañía en Norteamérica. “Con el tiempo, esos mayores costos igualmente aparecen de maneras sutiles, como mínimos más altos para el envío gratis, menos descuentos, tamaños de paquete más pequeños o entregas más lentas”.

El combustible de aviación es uno de los mayores insumos para las aerolíneas y representa alrededor del 25 % de los costos. En EE.UU., se ha disparado un 95 % desde que comenzó la guerra, según el Argus US Jet Fuel Index, publicado por Airlines for America. Además, debido a cierres en algunos aeropuertos de Medio Oriente, algunas aerolíneas tienen que tomar rutas más largas, lo que requiere más combustible.

“La realidad es que los precios del combustible de aviación se han más que duplicado en las últimas tres semanas. Si los precios se mantuvieran en este nivel, significaría un gasto anual adicional de US$ 11.000 millones solo en combustible de aviación”, dijo el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, en un memorando del 20 de marzo a los empleados. “Para ponerlo en perspectiva, en el mejor año de United, ganamos menos de US$ 5.000 millones”, agregó.

De momento, aquí es donde los clientes están viendo recargos desglosados por combustible.

Amazon anunció un “recargo temporal relacionado con combustible y logística” del 3,5 % para vendedores externos que usan sus servicios de envío y devoluciones, que entrará en vigor más adelante este mes. Amazon dijo el año pasado que estos vendedores han enviado más de 80.000 millones de productos usando sus servicios de cumplimiento.

Un portavoz de la empresa no especificó qué criterios tendrían que cumplirse para que el recargo pudiera eliminarse, pero dijo que estará vigente en el futuro previsible.

Para compensar ese recargo, algunos vendedores podrían optar por subir los precios.

Pero, por ahora, los compradores en el sitio no están recibiendo directamente un recargo por combustible.

Siguiendo el ejemplo de otras aerolíneas, Delta anunció el martes un aumento de US$ 10 en el costo de documentar la primera y la segunda maleta, llevando el precio a US$ 45 y US$ 55, respectivamente.

“Estas actualizaciones forman parte de la revisión continua de Delta sobre los precios en toda su operación y reflejan el impacto de las condiciones globales cambiantes y la dinámica de la industria”, dijo un portavoz de Delta en un comunicado a CNN.

La aerolínea anunció la semana pasada que aumentaría sus tarifas por equipaje.

Las tarifas han aumentado entre US$ 4 y US$ 9, según los horarios de vuelo, de acuerdo con su sitio web. Por ejemplo, el costo de una maleta facturada aumentó de US$ 35 a US$ 39 en horarios de menor demanda y de US$ 40 a US$ 49 para vuelos en horarios de mayor demanda, que suele ser alrededor de los feriados y durante todo el verano.

Un portavoz de JetBlue vinculó el cobro directamente con el “aumento de los costos operativos”. Agregar la tarifa por un servicio opcional evita que la aerolínea suba las tarifas generales, dijo un portavoz a CNN en un comunicado. El portavoz no indicó si la tarifa era temporal.

Al igual que JetBlue, United Airlines anunció que aumentaría el costo del equipaje documentado. A partir del 3 de abril, la aerolínea comenzó a cobrar US$ 10 adicionales por la primera y la segunda pieza de equipaje, elevando el precio a US$ 45 por la primera y US$ 55 por la segunda si se compra en línea 24 horas antes del vuelo.

El Servicio Postal de EE.UU. dijo el 25 de marzo que está implementando por primera vez un recargo por combustible en los paquetes, citando el aumento de los costos de transporte.

El recargo del 8 % es temporal y solo se aplicará a los paquetes, no al correo de cartas, según un comunicado de prensa de USPS. Los consumidores y las empresas comenzarán a ver la tarifa el 26 de abril.

El USPS dijo que el recargo se mantendrá vigente hasta al menos el 17 de enero de 2027, momento en el que “el Servicio Postal puede determinar si se necesita un enfoque diferente a largo plazo”, según su sitio web.

Mucho antes de la guerra con Irán, UPS, FedEx y otras grandes empresas de envíos han tenido recargos automáticos por combustible que se activan cuando los precios del combustible alcanzan un determinado umbral.

Por ejemplo, se activa un recargo por combustible del 21,5 % para FedEx Ground y las entregas a domicilio cuando los precios del diésel alcanzan al menos US$ 3,55 por galón. Al 6 de abril, FedEx cobraba un recargo del 26,5 %, que se basa en el promedio nacional del precio de un galón de diésel de la semana anterior, según lo publicado por la Administración de Información Energética de EE.UU.

Transportistas como Maersk también han añadido montos adicionales no solo para compensar los precios del petróleo en sí, sino los mayores costos que implica obtenerlo y cubrir rutas más largas, especialmente en partes del Medio Oriente.

The-CNN-Wire

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