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Mapa de resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Perú 2026: dónde gana cada candidato

CNN

April 12, 2026, 7:41 PM

Los peruanos acudieron a las urnas este 12 de abril para elegir presidente en una jornada que marcará el rumbo político y económico del país en los próximos años.

En medio de un escenario de alta fragmentación y descontento ciudadano, los votantes decidieron entre diversas propuestas que buscaban responder a desafíos persistentes como la estabilidad institucional, la seguridad y la recuperación económica.

Tras el cierre de urnas, consulta aquí los candidatos que lideran el conteo de votos.

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