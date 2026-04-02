Lupillo Rivera y Taina Pimentel anuncian su compromiso

Lupillo Rivera y Taina Pimentel anunciaron su compromiso a través de redes sociales. La noticia estuvo acompañada de varias fotografías…

Lupillo Rivera y Taina Pimentel anunciaron su compromiso a través de redes sociales. La noticia estuvo acompañada de varias fotografías en las que la pareja aparece posando, besándose y mostrando el anillo que selló su promesa de matrimonio.

El posteo también incluyó un mensaje de Taina, en el que escribió: “No solo recibí un anillo, recibí una promesa… un propósito y la ilusión de una vida juntos donde Dios guíe cada paso de nuestro amor”.

De acuerdo con la publicación, el compromiso de matrimonio entre el cantante de música regional mexicana y la actriz y modelo dominicana tuvo lugar el pasado 30 de marzo. Hasta el momento, la pareja no ha revelado detalles sobre la fecha de la boda.

Lupillo y Taina hicieron oficial su relación en noviembre de 2025, también a través de Instagram, con una publicación en la que compartieron sus sentimientos.

The-CNN-Wire

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