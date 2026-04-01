“Los que odian, odiarán”: un alto funcionario de FEMA defiende su afirmación de haber sido teletransportado

El máximo responsable de la respuesta del gobierno federal ante desastres ha recurrido a las redes sociales para reafirmar su…

El máximo responsable de la respuesta del gobierno federal ante desastres ha recurrido a las redes sociales para reafirmar su afirmación de haber experimentado la “teletransportación”, una experiencia que insiste en que fue real y está relacionada con sus creencias religiosas, al tiempo que afirma que sus declaraciones han sido sacadas de contexto.

“Los que odian, odiarán”, escribió Gregg Phillips, alto funcionario de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en un comentario defendiéndose a principios de este mes.

“Sé lo que he experimentado”, escribió en otra publicación, en lo que parecía ser un poema donde se refiere a las personas que ridiculizan lo que no entienden y a la resurrección de Jesucristo.

CNN informó previamente que Phillips, quien se desempeña como administrador asociado de la Oficina de Respuesta y Recuperación de FEMA, describió en un podcast el año pasado varios episodios en los que afirmó haber sido teletransportado repentinamente a kilómetros de distancia, incluyendo una vez a un restaurante Waffle House a unos 80 kilómetros de donde se encontraba.

CNN también informó que Phillips tenía un historial de retórica violenta contra funcionarios públicos. En un podcast el año pasado, dijo que le gustaría darle un puñetazo en la boca a “esa perra”, refiriéndose al expresidente Joe Biden, quien acababa de dejar el cargo, antes de añadir: “Se merece morir”. En otro podcast, Phillips afirmó que los migrantes venían a matar estadounidenses y advirtió a la gente que se armara.

El nombramiento de Phillips había generado escepticismo entre algunos funcionarios de carrera de FEMA debido a su falta de experiencia y a comentarios anteriores que difundían teorías conspirativas sobre fraude electoral, aunque varios le dijeron a CNN a principios de este año que su trabajo durante grandes tormentas había mitigado algunas de esas preocupaciones.

Los recientes comentarios de Phillips se producen después de que se le retirara de la agenda para testificar la semana pasada en una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre las repercusiones del cierre parcial del DHS, que supervisa FEMA. Ni FEMA ni Phillips respondieron a la solicitud de comentarios de CNN sobre por qué no asistió.

En Truth Social, la plataforma de redes sociales fundada por el presidente Donald Trump, Phillips describió los incidentes de teletransportación como vinculados a un “viaje espiritual” durante un período en el que, según él, recibía tratamiento contra el cáncer, y citó ejemplos bíblicos de eventos sobrenaturales.

“No me arrepiento de mis palabras ni de mi fe en mi Salvador, Jesucristo”, escribió Phillips tras el reportaje de CNN, argumentando que sus comentarios fueron sacados de contexto. “La Biblia contiene muchos ejemplos del poder de Dios”.

En la audiencia, el representante Bennie Thompson, el demócrata de mayor rango en el comité de la Cámara de Representantes, afirmó que el nombramiento de Phillips generaba “serias preocupaciones”.

“Según se informa, el Sr. Phillips afirma haber sido teletransportado involuntariamente en varias ocasiones, incluyendo una vez a un restaurante Waffle House en Georgia”, declaró Thompson.

Refiriéndose a los comentarios de Phillips sobre Biden, Thompson añadió: “Ese tipo de retórica violenta y teorías conspirativas descabelladas son preocupantes para alguien que ocupa un puesto de liderazgo en el DHS”.

El representante demócrata Tim Kennedy describió a Phillips como “totalmente incapaz para su cargo al frente de la respuesta y recuperación de FEMA”, citando “sus declaraciones violentas sobre el expresidente Biden” y “comentarios profundamente intolerantes y preocupantes sobre los inmigrantes”.

Kennedy añadió: “Todo esto, en mi opinión, lo descalifica por completo para ocupar su puesto, pero sus afirmaciones de haber sido teletransportado a un restaurante Waffle House lo superan aún más”.

En Truth Social, en otras publicaciones en respuesta a las críticas, Phillips también compartió un pasaje del libro de los Hechos del Nuevo Testamento en el que el Espíritu Santo “arrebató” al apóstol Felipe después de un bautismo en un camino entre Jerusalén y Gaza, y el texto lo describe apareciendo en la ciudad de Azoto, a kilómetros de distancia.

En otro intercambio en la plataforma, se le preguntó a Phillips si había experimentado personalmente tal fenómeno.

“Sí”, respondió, añadiendo que “la Biblia lo llama ser transportado o trasladado”.

Phillips añadió que los comentarios sobre teletransportarse al Waffle House fueron sacados de contexto, aunque se negó a explicar cómo.

“Fuera de contexto”, escribió. “Esta conversación tuvo lugar durante tratamientos médicos en lo que creíamos que serían los últimos tres meses de mi vida. Algunos episodios no pudimos mostrarlos. La otra conversación fue en una iglesia”.

Ni la FEMA ni Phillips respondieron a las múltiples solicitudes de comentarios sobre qué parte de los reportajes anteriores de CNN se había sacado de contexto.

En apariciones previas en podcasts, Phillips describió varios incidentes en los que afirmó haber sido teletransportado físicamente, calificando las experiencias de aterradoras e incontrolables.

“Una vez estaba con mis hijos y les dije que iba a ir a Waffle House a comer allí. Y terminé en un Waffle House; esto fue en Georgia, a unos 80 kilómetros de donde estaba”, dijo Phillips en un episodio de podcast de enero de 2025.

“Fue real”, dijo Phillips, y añadió en otro momento: “Teletransportarse no es nada divertido”.

En la misma conversación, Phillips también describió otro episodio en el que, según él, su vehículo fue “levantado” mientras conducía y transportado durante decenas de kilómetros antes de ser depositado cerca de una iglesia.

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