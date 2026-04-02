Los precios del petróleo se disparan ante los nuevos temores de una escalada de la guerra de Irán

Los precios del petróleo subieron y las acciones cayeron este jueves después de que las declaraciones incendiarias del presidente Donald…

Los precios del petróleo subieron y las acciones cayeron este jueves después de que las declaraciones incendiarias del presidente Donald Trump y de funcionarios iraníes avivaran los temores de que el conflicto pudiera intensificarse significativamente.

El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, subió un 7,4 % al inicio de la jornada, superando los US$ 108 por barril. El WTI, la referencia estadounidense, avanzó un 7 %, hasta los US$ 107 por barril.

Los mercados bursátiles cayeron tras las ganancias registradas a principios de semana.

El índice Kospi de Corea del Sur lideró las pérdidas en Asia, cerrando con un descenso del 4,5 %. En Europa, los principales indicadores registraron fuertes caídas y los futuros estadounidenses también apuntaban a una apertura a la baja.

El sentimiento del mercado se deterioró de la noche a la mañana tras el discurso televisado de Trump, que no aportó claridad sobre los posibles plazos ni las condiciones para poner fin a las hostilidades contra Irán, según escribieron analistas de Deutsche Bank en una nota. “No hubo ninguna señal de que Estados Unidos buscara una salida inminente de la guerra”, añadieron.

Desde la Casa Blanca, Trump declaró este miércoles al mismo tiempo que la guerra contra Irán estaba “cerca de terminar” y que Estados Unidos “golpearía a Irán con mucha fuerza en las próximas dos o tres semanas”.

En respuesta, Teherán amenazó con tomar represalias con “acciones más extensas y destructivas”.

Trump también reiteró su amenaza de bombardear las centrales eléctricas de Irán si Teherán no accedía a las demandas estadounidenses e indicó que estaba dispuesto a poner fin a la guerra sin restablecer el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Según el mandatario, esa responsabilidad recae en los países que “dependen desesperadamente” del petróleo que normalmente fluye por ese estrecho.

“Estados Unidos prácticamente no importa petróleo a través del estrecho de Ormuz y no lo hará en el futuro. No lo necesitamos”, afirmó. “Además, cuando termine este conflicto, el estrecho se abrirá de forma natural”.

Para contextualizar, si bien es cierto que Estados Unidos, el mayor productor de petróleo del mundo, está menos expuesto a las interrupciones en el suministro que Asia y Europa, aún importa ciertos tipos de esa materia prima.

Además, los precios de los distintos tipos de crudo se fijan en un mercado global, por lo que Estados Unidos sigue expuesto a las fluctuaciones de las cotizaciones mundiales del petróleo.

Incluso una vez que termine la guerra, los petroleros tardarán en regresar por completo al estrecho de Ormuz.

“Los flujos podrían reanudarse a los pocos días del cese de las hostilidades, pero es probable que se tarden varias semanas en volver a alcanzar los 20 millones de barriles diarios”, escribió Claudio Galimberti, economista jefe de la consultora Rystad, en una nota publicada el jueves.

Señaló que la reanudación del transporte marítimo también depende de las garantías de seguridad y la cobertura de los seguros.

Mientras tanto, en Medio Oriente, el conflicto continúa.

Irán lanzó misiles contra Israel a primera hora del jueves, y Abu Dhabi anunció haber interceptado con éxito un misil cerca de un centro industrial.

La embajada estadounidense en Iraq advirtió que grupos militantes afines a Irán podrían perpetrar ataques en el centro de Bagdad en las próximas 24 a 48 horas, e instó a los estadounidenses a abandonar el país.

The-CNN-Wire

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