Los precios de la gasolina suben ligeramente mientras persiste la incertidumbre sobre la guerra en Irán

El precio promedio de la gasolina regular subió 2 centavos, hasta los US$ 4,16 por galón, según la última lectura…

El precio promedio de la gasolina regular subió 2 centavos, hasta los US$ 4,16 por galón, según la última lectura de la AAA del miércoles, incluso con la caída de los futuros del petróleo tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas en la guerra en Irán y los planes para reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de petroleros.

Si bien los futuros del petróleo se desplomaron tras la noticia del alto el fuego, podría pasar un tiempo antes de que los precios minoristas de la gasolina se acerquen a los niveles previos a la guerra. Los futuros del petróleo han subido entre un 30 % y un 40 % con respecto a los niveles previos al conflicto.

La reapertura del estrecho de Ormuz podría ayudar a que el petróleo atrapado en el Golfo Pérsico vuelva a fluir hacia los mercados globales; aproximadamente el 20 % del suministro mundial de petróleo suele transitar por el estrecho. Si bien relativamente poco de ese petróleo se destina a Estados Unidos, el mayor productor mundial, el cierre efectivo del estrecho durante la guerra ha alterado los mercados mundiales de materias primas, fundamentales para los precios del petróleo y la gasolina en EE. UU.

Además, llevará tiempo que todos los aumentos previos en los precios mayoristas de la gasolina se reflejen en el sistema y lleguen a los consumidores. La historia demuestra que los precios de la gasolina suelen bajar mucho más lentamente de lo que suben.

Los precios minoristas de la gasolina han subido todos los días, salvo tres, desde el inicio de la guerra, y esas bajadas fueron de fracciones de centavo. En general, los precios han subido US$ 1,18 por galón, un 40 %, desde el comienzo de la guerra.

The-CNN-Wire

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