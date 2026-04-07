Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana acompañarán a Andrea Bocelli en concierto gratuito en México

Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana acompañarán a Andrea Bocelli durante el próximo concierto gratuito que el artista italiano ofrecerá…

Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana acompañarán a Andrea Bocelli durante el próximo concierto gratuito que el artista italiano ofrecerá el sábado 18 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México.

A través de un comunicado, Banco Plata, patrocinador del evento, confirmó la participación de ambos artistas. Asimismo, mediante una publicación en redes sociales, se informó que la cantante mexicana y la agrupación originaria de Iztapalapa subirán al escenario junto a Bocelli. También se confirmó la participación de la Orquesta Sinfónica de Minería durante la velada.

La entrada al concierto será completamente gratuita y el evento se llevará a cabo a las 19:00 horas (horario de Ciudad de México). Para esa noche, se instalarán 7.000 sillas de acceso libre para los primeros asistentes en llegar, en un espectáculo que combinará la ópera con la cumbia.

The-CNN-Wire

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