¿Qué se ha encontrado y qué falta por aclarar en el rescate del aviador estadounidense?

En una publicación triunfal en Truth Social este domingo en la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció…

En una publicación triunfal en Truth Social este domingo en la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el segundo miembro del servicio estadounidense del avión de combate F-15E Strike Eagle derribado había sido rescatado.

La búsqueda de alto riesgo comenzó después de que la aeronave fuera derribada sobre Irán el viernes, y los medios estatales difundieran fotos de lo que afirmaron que eran los restos del avión, así como de un asiento eyectable dañado que, según un análisis de CNN, era compatible con el de un F-15E. El primer miembro de la tripulación fue rescatado con vida poco después del accidente.

Trump ha promocionado la operación como “la primera vez en la memoria militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en lo más profundo del territorio enemigo”.

Los detalles precisos de la asombrosa operación aún no han salido a la luz. Esto es lo que sabemos hasta ahora; y lo que no.

Ambos miembros del servicio estadounidense de un caza F-15 de EE. UU. que fue derribado sobre Irán el viernes ya fueron rescatados. El primero fue rescatado poco después del accidente y está recibiendo atención médica.

El segundo miembro del servicio, que era coronel, “sufrió lesiones”, según Trump; sin embargo, añadió que estará “muy bien”.

La operación de rescate involucró decenas de aeronaves, armadas con “las armas más letales”, dijo Trump. Ningún militar estadounidense murió ni resultó herida durante el rescate, añadió.

Como señaló el analista de seguridad nacional de CNN Alex Plitsas, el rescate evitó que el miembro de la tripulación se convirtiera en una “moneda de cambio estratégica” para Teherán.

La carrera por localizar y rescatar al oficial se había convertido súbitamente en una tarea que absorbía todos los esfuerzos del Gobierno tras el derribo del avión de combate el viernes. El piloto del avión fue localizado pronto, pero la Casa Blanca y el Pentágono se negaron a confirmar el rescate, ya que se estaba llevando a cabo una segunda misión, más prolongada, para encontrar a su compañero de tripulación.

Al mismo tiempo que los planificadores militares se apresuraban a organizar la operación, la CIA llevaba a cabo una iniciativa paralela. Agentes de inteligencia estadounidenses trabajaron para difundir información dentro de Irán de que ambos tripulantes habían sido rescatados, con el objetivo de confundir a los miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que a su vez buscaban urgentemente al oficial derribado.

Israel, por su parte, pospuso algunos ataques previstos en Irán para no interferir en los esfuerzos de búsqueda y rescate, según declaró un funcionario israelí a CNN, y ofreció apoyo en materia de inteligencia, según dos fuentes israelíes.

Fue la CIA la que finalmente identificó la ubicación exacta del oficial y compartió la información con los militares.

Escondido en solitario en una grieta de la montaña tras las líneas enemigas, el piloto estadounidense herido sabía exactamente qué hacer: sobrevivir y evadir.

Durante más de un día, el oficial de sistemas de armas evitó ser capturado por las fuerzas iraníes que se acercaban. En un momento dado, escaló el accidentado terreno hasta una cresta a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, equipado con poco más que una pistola, un dispositivo de comunicación y una baliza de rastreo. Dos funcionarios estadounidenses describieron posteriormente los detalles de la arriesgada operación.

“Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más con el paso de las horas, pero nunca estuvo realmente solo”, escribió Trump.

Mientras las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses se dirigían hacia la ladera de la montaña donde se había escondido el oficial, aviones estadounidenses llevaron a cabo ataques en la zona para garantizar que las fuerzas iraníes no pudieran llegar allí primero. Trump observaba todo desde la Sala de Situación.

En una pista de aterrizaje remota de Irán, dos aviones de transporte de operaciones especiales MC-130J esperaban para sacar del país a los comandos y a los aviadores rescatados. Pero habían sufrido daños en algún momento durante la operación.

Los militares decidieron enviar nuevos aviones y volar los dañados antes que correr el riesgo de que cayeran en manos iraníes.

No conocemos los detalles precisos de la operación de rescate ni dónde tuvo lugar. Plitsas dijo que podría pasar a la historia como “una de las operaciones de rescate más angustiosas en la historia militar de Estados Unidos”.

Sigue sin estar claro cuántas aeronaves perdió Estados Unidos en la operación. En un intento de restarle fuerza a un momento triunfal para Trump, la agencia estatal iraní Tasnim News dijo que “varias aeronaves enemigas estadounidenses” fueron destruidas en la región de Isfahán.

“Las aeronaves enemigas invasoras en el sur de Isfahán, incluidos 2 helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130, fueron alcanzadas y ahora están ardiendo”, dijo.

Varios medios oficiales iraníes publicaron un video que supuestamente muestra los restos humeantes de las aeronaves en una zona desértica. CNN no puede verificar su autenticidad y se ha puesto en contacto con las fuerzas armadas estadounidenses para solicitar comentarios.

La ubicación exacta y la identidad del segundo miembro del servicio siguen sin estar claras. Trump dijo que las fuerzas estadounidenses habían estado monitoreando su ubicación las 24 horas del día y “planificando diligentemente su rescate”.

Eyectarse de una aeronave militar somete a la tripulación a fuerzas extremas y puede provocar traumatismos, por lo que persisten preguntas sobre la naturaleza de sus lesiones. La expiloto de caza de la Infanteía de Marina Amy McGrath dijo anteriormente a CNN que es “algo muy violento para el cuerpo”.

A pesar de que muchos en Irán pedían la captura inmediata del segundo miembro de la tripulación estadounidense derribado, y de que funcionarios ofrecieron una recompensa a cualquiera que lo encontrara y lo entregara, logró evitar ser capturado detrás de las líneas enemigas durante casi dos días. Según el principal analista de seguridad de CNN Jim Sciutto, el aviador se puso en contacto con las fuerzas armadas estadounidenses ya el viernes.

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