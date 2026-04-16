Liberan bajo fianza a Ezequiel Véliz, el médico venezolano que fue detenido por agentes de inmigración en el sur de Texas

El médico venezolano Ezequiel Véliz, que fue detenido hace más de una semana por agentes de inmigración en el sur…

El médico venezolano Ezequiel Véliz, que fue detenido hace más de una semana por agentes de inmigración en el sur de Texas, fue liberado bajo fianza este jueves, dijo su familia a CNN.

“Logramos pasar el puesto de control”, dijo su esposo Joseph Williams, ciudadano estadounidense, tras pagar la fianza por su liberación.

Un día antes, su abogado Victor Badell informó que un juez determinó su puesta en libertad bajo fianza, por lo que su proceso migratorio continúa.

Badell dijo que la Fiscalía sostenía que existía riesgo por fuga o de causar daño a la comunidad pero él argumentó que el doctor Véliz era “un ejemplo del tipo de inmigrantes que queremos tener en este país”.

Véliz había sido detenido a principios de abril por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en un puesto de control cerca de Sarita, cuando viajaba hacia Houston con su esposo, tras perder su Estatus de Protección Temporal (TPS) y su permiso de trabajo mientras renovaba su visa. El médico venezolano fue entonces trasladado a un centro de detención en el sur de Texas.

Tras su arresto, la Patrulla Fronteriza dijo en un comunicado enviado a CNN que Véliz Cáceres mostró una solicitud de visa J-1. “Una solicitud de J-1 no califica como un estatus migratorio que le permita estar o permanecer en Estados Unidos”, añadió.

Véliz perdió su trabajo hace unos cinco meses como residente de medicina familiar en el Valle del Río Grande, una región en la frontera sur de Texas donde los doctores son escasos, en medio de la ofensiva migratoria de Donald Trump que ha dejado a médicos extranjeros en un limbo legal.

Detrás de esa pérdida hubo un giro político decisivo. El Gobierno de Trump suspendió el año pasado las protecciones contra la deportación para los venezolanos y amplió las restricciones migratorias a ciudadanos de 39 países considerados de “alto riesgo”, lo que dejó a Véliz sin estatus legal para trabajar.

La detención del médico venezolano de 32 años siguió días después a la de otra médica venezolana que, al igual que Véliz, era residente de medicina en el Valle del Río Grande. Rubeliz Bolívar fue detenida en el aeropuerto de McAllen, Texas, con su hija de cinco años, ciudadana estadounidense, cuando viajaban hacia California para asistir a una cita de asilo.

La detención de los médicos ha encendido las alarmas entre la comunidad del sur de Texas donde congresistas y otros miembros de la comunidad médica han expresado su rechazo a las duras políticas de inmigración que están afectando a médicos extranjeros que quedaron atrapados en un limbo sin respuestas sobre visas, permisos de trabajo o residencias, y en algunos casos sin poder seguir trabajando.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.