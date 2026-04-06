Las numerosas amenazas de Trump de posibles crímenes de guerra alcanzan un clímax en Irán

Apenas cinco meses después de que el presidente Donald Trump y sus aliados parecieran indignados por un video en el…

Apenas cinco meses después de que el presidente Donald Trump y sus aliados parecieran indignados por un video en el que seis demócratas del Congreso advertían a militares que no obedecieran órdenes ilegales, Trump está mostrando exactamente de qué hablaban.

Tiene fijado como plazo límite las 8 p.m. ET del martes para que Irán acepte un acuerdo y reabra el estrecho de Ormuz. De lo contrario, ha dicho Trump repetidamente, atacará sitios de infraestructura iraní, incluidos centrales eléctricas, puentes, pozos petroleros y posiblemente otros como plantas de desalinización de agua, de maneras que bien podrían equivaler a crímenes de guerra.

Está por verse si cumple su amenaza si no hay acuerdo. Ha pospuesto repetidamente su plazo, que inicialmente se fijó para hace dos semanas, pese a la escasa evidencia de negociaciones serias.

Cuando se le preguntó el lunes sobre la posibilidad de cometer crímenes de guerra, Trump dijo que no le preocupaba.

“¿Saben cuál es el crimen de guerra?”, les dijo a los reporteros en la Casa Blanca. “El crimen de guerra es permitir que Irán tenga un arma nuclear”.

Tras más de una década insinuando acciones que podrían constituir crímenes de guerra —y, discutiblemente, ya violando el derecho internacional en meses recientes—, el presidente amenaza con concretar esas amenazas en el mayor escenario imaginable.

La infraestructura civil puede considerarse un objetivo válido si tiene un uso dual para el ejército de Irán. Pero Trump ha amenazado no solo con volar algunas de las centrales eléctricas de Irán; ha amenazado con volarlas todas.

Hace una semana, la amenaza de Trump en redes sociales fue “volar y aniquilar por completo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros e Isla de Jarg (¡y posiblemente todas las plantas de desalinización!) …”. (Antes había planteado volar la infraestructura petrolera en Jarg).

El miércoles, el presidente redobló la apuesta en un discurso en horario estelar, diciendo que “vamos a golpear muy duro a todas y cada una de sus plantas generadoras de electricidad y probablemente de manera simultánea”.

Y el domingo, en una publicación particularmente frenética, advirtió que el plazo se acercaba rápidamente.

“El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán”, escribió en Truth Social. “¡¡¡No habrá nada igual!!! Abran el “f**king” estrecho, bastardos locos, o estarán viviendo en el Infierno – ¡SOLO MIREN!”

Fareed Zakaria, de CNN, señaló que los ataques contra la infraestructura energética básica parecen ir de manera contundente contra el derecho internacional.

“Eso tradicionalmente se ha considerado un crimen de guerra”, dijo Zakaria el domingo, “y sin duda, con una lectura literal, es una violación de la Convención de Ginebra”.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, respondió a las amenazas de Trump la semana pasada diciendo: “Si hay un ataque contra infraestructura claramente civil, eso no está permitido bajo el derecho internacional humanitario”.

Cuando se le preguntó ese mismo día si el Gobierno estaba amenazando con crímenes de guerra, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió de manera indirecta.

“Por supuesto que este Gobierno y las fuerzas armadas de EE.UU. siempre actuarán dentro de los límites de la ley”, afirmó.

Cuando los demócratas del Congreso publicaron su video en noviembre, se presentó como impensable que Trump alguna vez emitiera una orden ilegal de ese tipo. El Departamento de Justicia incluso intentó (sin éxito) acusar a los legisladores.

Pero Trump ha planteado repetidamente —y en algunos casos, el Gobierno ha hecho— cosas que, como mínimo, desafían el derecho internacional.

A finales de 2015, durante su primera campaña, Trump defendió matar a las familias de terroristas, algo que muchos señalaron rápidamente que violaría el derecho internacional.

Para principios de 2016, defendió la tortura y prometió “reinstaurar métodos mucho peores que el ahogamiento simulado”. Cuando se señaló que esas órdenes parecían ilegales, aseguró que los soldados las cumplirían de todos modos (antes de dar marcha atrás).

En 2020, amenazó con atacar sitios culturales iraníes, lo que habría violado el derecho internacional y probablemente habría sido un crimen de guerra. El entonces secretario de Defensa, Mark Esper, reconoció rápidamente que era así y se comprometió a no hacerlo, y Trump volvió a dar marcha atrás.

En un incidente de menor perfil en 2022, Trump planteó —posiblemente en tono de broma— camuflar aviones estadounidenses con banderas chinas y usarlos para “bombardear Rusia sin piedad” con el fin de desencadenar una guerra entre esos dos países. Esto habría violado con bastante claridad las Convenciones de Ginebra.

Para el verano pasado, el Gobierno posiblemente cruzó la línea hacia la comisión efectiva de probables crímenes de guerra. Fue entonces cuando llevó a cabo el segundo ataque, el llamado “doble golpe”, contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en el Caribe, después de que el primer ataque dejara sobrevivientes.

Incluso algunos políticos republicanos expresaron preocupación por ese segundo ataque.

(Y los ataques iniciales contra ese tipo de embarcaciones sospechosas de narcotráfico, cabe mencionar, han sido legalmente dudosos).

The New York Times informó posteriormente que la aeronave utilizada en los ataques estaba pintada para parecer un avión civil y ocultaba su armamento. Eso, similar a la idea de Trump de camuflar un avión con la bandera de otro país, podría constituir un crimen de guerra conocido como “perfidia”. La administración dijo que el avión fue revisado para cumplir con las normas y afirmó que el ataque fue “plenamente coherente con el derecho de los conflictos armados”.

A principios del mes pasado, un submarino de EE.UU. hundió un buque de guerra iraní aunque no estaba participando en combate y se encontraba en aguas internacionales cerca de Sri Lanka. Algunos expertos argumentaron que ese ataque, sin una guerra declarada y ante la falta de una labor de EE.UU. por rescatar a los sobrevivientes, podría ser legalmente problemático.

Y para mediados de marzo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una sesión informativa dijo que las fuerzas armadas de EE.UU. no darían “cuartel, ni misericordia a nuestros enemigos”. Incluso la mera amenaza de “no dar cuartel” —lo que significa negarse a mostrar misericordia a un enemigo que se rinde— parece ser ilegal bajo el derecho internacional.

La progresión de todos estos acontecimientos sigue un patrón familiar para Trump.

Plantea algo que parece impensable hasta que, con el tiempo, se vuelve menos impensable.

Pero nadie debería perder de vista lo que está ocurriendo aquí: un presidente estadounidense está amenazando con cosas que parecen ser crímenes de guerra, y lo ha hecho incluso después de que se señalara que podría ser ilegal.

Ejecutar eso podría significar no solo una notable escalada en la guerra con Irán, sino quizá un cambio duradero en la visión de la moralidad de EE.UU. en el escenario mundial.

También marcaría un verdadero cambio de estrategia, dado que Trump ha hablado sobre la posibilidad de impulsar a los ciudadanos de Irán a derrocar a su gobierno.

Atacar la infraestructura de Irán de maneras que perjudiquen a civiles durante años podría volver a la población iraní más contraria a Estados Unidos.

(Trump afirmó el lunes, sin aportar pruebas, que los ciudadanos de Irán en realidad quieren esos bombardeos porque podrían resultar en libertad).

Sus repetidos retrasos del plazo parecen proyectar cierta incomodidad con llevarlo a cabo. Pero su Gobierno ya ha realizado ataques en el hemisferio occidental que podrían ser crímenes de guerra. Y aunque decida no llevarlo a cabo en Irán, aun así parece haber amenazado con crímenes de guerra como ficha de negociación.

Y se desconoce que aún tenga a su alrededor personas (como Esper) que lo disuadan de tomar ese tipo de acciones.

De cualquier modo, lo que resulta bastante evidente es que esos seis demócratas quizá tenían razón.

The-CNN-Wire

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