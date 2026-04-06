Las delanteras más “letales” de los cuartos de final de la Champions League

Solo quedan ocho equipos en la carrera por el título de la UEFA Champions League, la competencia más importante de…

Solo quedan ocho equipos en la carrera por el título de la UEFA Champions League, la competencia más importante de clubes europeos, que tiene a algunos de los mejores ataques del mundo.

El Barcelona es el cuarto equipo que más goles tiene en la presente Liga de Campeones. En total, el conjunto culé marcó 30 tantos, con nueve autores diferentes.

El español Fermín López es el goleador del blaugrana, con seis dianas, seguido por el inglés Marcus Rashford y Lamine Yamal, quienes suman cinco.

El cuadro catalán es uno de los equipos más ofensivos del torneo, en parte gracias a su formación con tres delanteros, con Yamal, el ariete polaco Robert Lewandowski y el extremo brasileño Raphinha.

El equipo colchonero tiene un gol más que el Barcelona en la previa de los cuartos de final del torneo, y hasta el momento el goleador del equipo es el delantero argentino Julián Álvarez, con ocho festejos.

Los dirigidos por Diego Simeone, que utilizan el contragolpe como principal recurso, tienen también a Alexander Sorloth y Marcos Llorente con cinco y cuatro tantos, respectivamente.

En total son 12 jugadores distintos los que han marcado en la presente campaña, y siete de ellos lo han hecho en más de una ocasión.

El equipo alemán se perfila como uno de los más fuertes del torneo en la previa de los cuartos de final. Los dirigidos por Vincent Kompany tienen hasta el momento 32 dianas y un total de 10 anotadores distintos.

El delantero centro Harry Kane es el goleador del conjunto bávaro en la Champions, con 10, todos con tiros desde adentro del área.

La efectividad goleadora de Kane está complementada por la velocidad y gambeta del colombiano Luis Díaz, quien cuenta con cuatro tantos.

El joven volante Lennart Karl tiene los mismos goles que Díaz y por detrás de ambos están los delanteros Nicolas Jackson y Michael Olise, los dos con tres. Olise, además, es uno de los máximos asistidores del torneo, con siete pases de gol.

El campeón defensor, el Paris Saint-Germain, es el equipo que más goles tiene hasta el momento en la edición 2025/26 de la Liga de Campeones.

El conjunto de Luis Enrique practica un fútbol moderno, involucrando a una gran cantidad de jugadores en la zona ofensiva, y eso se refleja en el número de futbolistas que han marcado en la Champions.

En total son 13 los que han anotado por lo menos un gol, y el extremo Khvicha Kvaratskhelia suma más que ninguno, con siete.

Otros que han festejado son el volante Vitinha, con seis dianas, y el delantero francés Désiré Doué, con cuatro. Pero ser defensor en un equipo tan ofensivo también tiene premio: todos los titulares de la última línea del PSG tienen por lo menos un gol.

El Real Madrid es el quinto equipo con el mayor número de goles anotados (29) en lo que va de la campaña, pero lo llamativo es que tiene al goleador del torneo: Kylian Mbappé. El delantero francés tiene 13 tantos, tres más que los ingleses Anthony Gordon y Harry Kane, que completan el podio.

Por su parte, el brasileño Vinícius Jr. comparte el liderato de máximo asistidor con Olise, también con siete pases de gol.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.