Las claves de “Project Hail Mary”, el inesperado éxito de taquilla en Hollywood

Hollywood tiene debilidad por los astronautas varados y solos en el espacio. Allí están los casos de Matt Damon en…

Hollywood tiene debilidad por los astronautas varados y solos en el espacio. Allí están los casos de Matt Damon en “The Martian”, Sandra Bullock en “Gravity”, Matthew McConaughey en “Interstellar” y ahora Ryan Gosling en “Project Hail Mary”, estrenada a finales de marzo.

En apenas dos semanas de su estreno, “Project Hail Mary” ha recaudado US$ 330 millones a nivel mundial, según el sitio web Box Office Mojo, que registra el desempeño en taquilla de las películas.

Varios factores influyen en este desempeño. Tiene como protagonista a una estrella de cine (Gosling) y sus directores son Phil Lord y Christopher Miller, los creadores de tres películas muy existosas en el campo de la animación: “Cloudy with a Chance of Meatballs”, “The Lego Movie” y las cintas del llamado “Spider-Verse” con Miles Morales como Hombre Araña.

A continuación resumimos los aspectos que han impulsado el éxito de la cinta.

“Project Hail Mary” está basada en una novela homónima de 2021 escrita por Andy Weir, sobre un biológo y profesor de secundaria llamado Ryland Grace, quien un día despierta en una nave llamada Hail Mary sin saber cómo llegó allí, ya que padece amnesia.

A medida que la memoria de Grace regresa, el espectador descubre que los rayos del Sol se están atenuando, a causa de una línea infrarroja desde el Sol hasta Venus, apodada la línea Petrova. Esto conducirá a una catastrófica nueva era de hielo en la Tierra en un plazo de 30 años. Los científicos envían una sonda espacial a Venus para tomar una muestra de la línea Petrova y Grace, tras analizarla, concluye que está compuesta por organismo unicelulares extraterrestres que consumen radiación electromagnética, que obtienen del Sol. Pero hay una estrella que ha resistido la infección de estos microbios alienígenas, por lo que se decide enviar una misión a ese confín del universo para salvar a la Tierra.

Con el propósito de no hacer spoilers a quienes no han visto la película, basta decir que la historia de “Project Hail Mary” avanza como una película de aventuras, giros dramáticos, el encuentro con un ser alienígena y varios giros de guion que mantienen al espectador atento al desenlace. Y hay mucha ciencia y tecnología involucrada.

Ese es el sello distintivo del novelista Andy Weir, que alcanzó la fama en 2011 con su obra “The Martian”, adaptada con éxito al cine en 2015 por el director Ridley Scott con Matt Damon como protagonista. En este libro, Weir emplea conocimientos científicos sobre cómo un astronauta pudiera sobrevivir solo en Marte, cómo obtendría agua y de qué manera pudiera cultivar algún tipo de alimentos. El autor estudió las mecánicas orbitales, las condiciones en Marte, los viajes espaciales y la botánica.

Es una literatura que emplea conocimientos científicos y algo de ciencia ficción plausible en un futuro cercano, para darle al lector (y al espectador) la sensación de que el ingenio humano puede salir adelante en el espacio exterior. La autenticidad científica, asociada a las novelas de Weir, es uno de los atributos que el público disfruta en “Project Hail Mary”.

Después de “The Martian”, la siguiente novela que Weir, de 53 años, publicó fue “Artemis”, en 2017. Está ambientada en la Luna, en la década de 2080 a 2090. Pero el libro recibió críticas mixtas, aludiendo a que la novela era más “ficción” que “ciencia”, sin el equilibrio que gustó tanto en “The Martian”. De hecho, los directores de “Project Hail Mary”, Phil Lord y Chris Miller, habían adquirido los derechos de “Artemis” para adaptarla al cine, pero, tras haber las reacciones poco entusiastas, optaron por virar su interés a “Project Hail Mary”, que obtuvo en 2022 el prestigio premio Hugo (a obras de ciencia ficción).

Ayudó también que Bill Gates y el expresidente Barack Obama incluyeron “Project Hail Mary” entre sus libros recomendados de 2021.

En la película, los interiores de la aeronave Hail Mary fueron reproducidos en un set de filmación, para que el entorno en el que se desenvuelve el protagonista luzca real. También se usaron animatrónicos operadas en el set por personas para “dar vida” al personaje de Rocky, el alienígena que se hace amigo de Grace (Gosling).

También se usaron efectos visuales digitales en la película, pero la apuesta de los directores Lord y Miller fue por acentuar el realismo.

Como indica The Hollywood Reporter, no hay villanos en “Project Hail Mary” y el protagonista Ryland Grace es un optimista, con una actitud tipo “podemos hacerlo” ante cualquier desafío. En una época en la que el cine oscila entre los superhéroes de DC o Marvel, o en los héroes con vocación autoritaria como Paul Atreides en la saga “Dune”, es una novedad toparse con un protagonista bueno, que siempre quiere hacer lo mejor. La película es el típico ejemplo de la cinta de clasificación “PG”, apta para todo público; pero sin ser un contenido para niños.

Es también una película que exalta el valor de la amistad, al destaca la amistad entre Grace y el alienígena Rocky como un tema central de la trama.

The-CNN-Wire

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