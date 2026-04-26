Las aerolíneas buscan que los aumentos de tarifas se mantengan, incluso cuando bajan los costos del combustible para aviones

El vertiginoso costo del combustible para aviones debido a la guerra en Irán provocará tarifas aéreas significativamente más altas. Pero…

El vertiginoso costo del combustible para aviones debido a la guerra en Irán provocará tarifas aéreas significativamente más altas. Pero no espere que los precios de los boletos bajen una vez que el precio del combustible empiece a disminuir.

Las tarifas más altas están siendo impulsadas tanto por la fuerte demanda de viajes como por el costo del combustible. A pesar de los precios más elevados, los viajeros están reservando boletos en cifras récord en muchas aerolíneas. Así que, mientras los pasajeros sigan volando, es probable que las tarifas altas se mantengan, sin importar el costo del combustible.

“Cuanto más tiempo los consumidores paguen estos precios y las aerolíneas se acostumbren a este flujo de ingresos, más probable es que (se mantenga)”, dijo el CEO de United, Scott Kirby, durante la llamada de resultados del miércoles. Los pasajeros de la aerolínea ahora pagan, en promedio, un 20 % más por cada milla que vuelan en comparación con el año pasado.

Cuando se le preguntó sobre mantener tarifas más altas cuando los precios del combustible se normalicen, el CEO de American Airlines, Robert Isom, dijo que los clientes ya han estado dispuestos a pagar más por cosas como más espacio para las piernas o asientos más cerca de la parte delantera.

“Soy optimista sobre lo que eso significa para nuestro negocio”, dijo Isom a los analistas el jueves.

Dijo que las reservas de verano se han mantenido fuertes incluso cuando la aerolínea subió las tarifas.

“Creo que lo que estás viendo es el reconocimiento de que viajar sigue siendo una buena oferta”, dijo Isom.

El precio del combustible para aviones, que aproximadamente se ha duplicado desde el inicio del año, es un factor importante detrás de los aumentos generalizados de tarifas.

El combustible es el segundo mayor costo operativo para las aerolíneas, solo detrás de la mano de obra.

Las cuatro aerolíneas más grandes del país —United, American, Delta y Southwest— gastaron el año pasado, en promedio, un total combinado de US$ 100 millones al día en combustible. Y eso fue durante un período de costos relativamente bajos del petróleo y del combustible.

Hoy están pagando miles de millones más. Delta dijo que enfrentó US$ 2.000 millones en costos adicionales de combustible solo en el trimestre actual.

Las aerolíneas están trasladando parte del costo a los consumidores. Resultados recientes muestran que ya están cobrando a los pasajeros un 20 % más por cada milla que vuelan en comparación con hace un año, y se prevé que las tarifas suban aún más.

El director de operaciones de Southwest Airlines, Andrew Watterson, dijo a los inversionistas el jueves que ya ha habido cinco aumentos de tarifas en toda la industria en lo que va del año, y que vienen más. Y todas las aerolíneas dicen que solo han recuperado una parte de sus costos incrementados.

Pero las tarifas no se basan en el costo de operar un vuelo, dijo Zach Griff, autor del boletín sobre aerolíneas “From the Tray Table”.

En cambio, el precio se determina principalmente por la demanda: de una ruta en particular, la hora del día o de la semana y el nivel de competencia.

Por ejemplo, los vuelos de mitad de semana o los vuelos nocturnos tipo redeye suelen ser más baratos que los horarios de mayor demanda en la misma ruta, como un viernes por la tarde. Y los pasajeros a menudo pagan mucho menos por cada milla recorrida en vuelos largos y populares entre grandes ciudades, como Nueva York y Los Ángeles, que en rutas más cortas con menor demanda.

Las aerolíneas están recortando algunos de estos vuelos menos rentables, que se han convertido en pérdidas con el aumento de los precios del combustible. United, por ejemplo, ha reducido su programación previamente prevista en alrededor de un 5 % hasta septiembre. Eliminar estas tarifas de ganga también está elevando el precio promedio de los boletos.

Pero, como los viajeros siguen reservando boletos, las aerolíneas saben que pueden lograr que las tarifas más altas se mantengan en los vuelos que les quedan.

“El entorno tarifario, en última instancia, se definirá en función de las condiciones del mercado”, dijo Watterson, de Southwest.

También existe la posibilidad de que Spirit Airlines, una empresa que ha marcado tendencia en tarifas ultrabajas, pueda colapsar bajo el peso de los mayores costos de combustible.

La aerolínea de bajo costo, que se ha declarado en bancarrota dos veces en los últimos dos años, advirtió en marzo que podría cerrar. La administración Trump ha dicho que está considerando la posibilidad de rescatarla o incluso comprar la aerolínea para mantenerla a flote. Incluso si Spirit sobrevive, será mucho más pequeña. Otras aerolíneas de descuento también están teniendo dificultades.

“Si eliminas de la ecuación la competencia de bajo costo, entonces sí, creo que United y esas aerolíneas realmente podrían salirse con la suya y mantener estas tarifas más altas durante mucho tiempo”, dijo Griff.

Independientemente de lo que inversionistas y analistas puedan pensar sobre el intento de las aerolíneas de aferrarse a los aumentos de tarifas incluso si bajan los precios del combustible, la idea ha generado críticas públicas.

El representante Ritchie Torres, demócrata de Nueva York, envió una carta al CEO de United, Kirby, tras sus comentarios.

“United está planeando abiertamente quedarse con una parte significativa de cualquier ahorro en combustible en lugar de trasladarlo a los pasajeros”, escribió Torres. “Los estadounidenses de a pie, muchos de los cuales ya están quedando excluidos de los viajes aéreos por los precios, merecen algo mejor que este nivel de codicia corporativa”.

United declinó comentar sobre la carta de Torres.

The-CNN-Wire

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