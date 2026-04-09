La tasa de fertilidad de EE.UU. cayó a otro mínimo histórico en 2025

La tasa de fertilidad en Estados Unidos ha mostrado una tendencia a la baja durante décadas. Ahora, nuevos datos federales…

La tasa de fertilidad en Estados Unidos ha mostrado una tendencia a la baja durante décadas. Ahora, nuevos datos federales revelan que otra caída registrada el año pasado la redujo a su nivel más bajo en los registros.

Aproximadamente 3,6 millones de bebés nacieron en EE.UU. en 2025, según datos provisionales publicados el jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esto equivale a unas 53 nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva. Esta tasa representa una disminución de alrededor del 1 % con respecto a 2024 y es casi un 20 % inferior a la registrada hace dos décadas.

Un movimiento pronatalista ha cobrado impulso bajo la administración Trump, impulsado por medidas políticas orientadas a alentar a las personas a tener más hijos.

Los expertos coinciden, por lo general, en que una tasa de fertilidad decreciente puede tener consecuencias reales —particularmente en el ámbito económico—, pero señalan que es fundamental comprender las razones detrás de este declive antes de intentar revertirlo.

“En lugar de centrarnos en la tasa en sí misma, deberíamos adoptar un enfoque centrado en las personas”, afirmó la Dra. Alison Gemmill, profesora asociada de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la UCLA, cuya investigación se enfoca en los patrones de fertilidad en EE.UU. y otros temas de salud reproductiva.

“Nuestro mundo y nuestras vidas son complejos”, señaló. “Existen muchísimos factores que las personas toman en cuenta al decidir cómo y cuándo formar una familia, y todos ellos son relevantes”.

En términos generales, las mujeres en EE.UU. están esperando hasta una etapa más avanzada de su vida para tener hijos. Entre 2024 y 2025, las tasas de natalidad experimentaron un ligero repunte entre las mujeres de 30 años o más, aunque no lo suficiente como para compensar la caída más pronunciada en las tasas de natalidad entre las mujeres menores de 30 años.

Esto forma parte de un “enorme cambio social”, comentó Gemmill.

“Actualmente, las mujeres tienen un mayor control sobre su vida reproductiva; por consiguiente, ya no se producen tantos embarazos no deseados como solía ocurrir”, explicó. “Nuestros tiempos vitales se han modificado”.

El embarazo es, asimismo, uno de los muchos hitos vitales que ahora se producen en una etapa más tardía de la vida. Los patrones de formación de parejas son un factor importante, señaló Gemmill, y las personas en EE.UU. se están casando a una edad más avanzada y con menor frecuencia que en el pasado.

La Dra. Sigal Klipstein, especialista en endocrinología reproductiva e infertilidad en InVia Fertility Specialists en Chicago, afirma que tener a la pareja adecuada es una de las consideraciones más importantes para sus pacientes.

“Es muy poco común que las mujeres digan: ‘Soy una profesional muy ocupada y simplemente no tengo tiempo para tener bebés, así que quiero congelar mis óvulos para poder centrarme en mi carrera’”, comentó Klipstein, quien también fue presidenta del comité de ética del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos.

“El grupo más numeroso está compuesto por mujeres que dicen no haber encontrado a la pareja idónea y que no desean tener hijos en solitario”, señaló. “Se trata, en gran medida, de que sí quieren tener hijos, pero desean hacerlo en el contexto de una familia o dentro de un marco de seguridad económica. Por ello están dispuestas a esperar con la esperanza de no tener que hacer concesiones”.

El estado general del mundo también ha llevado a las personas a ser más reflexivas respecto a su decisión de tener hijos, indicó Gemmill. Las inquietudes en torno al cambio climático, la economía, la inteligencia artificial, la calidad de la atención médica y otros factores pesan considerablemente sobre los futuros padres.

“Todos estos aspectos resultan difíciles de cuantificar”, afirmó Gemmill. “El mundo altamente competitivo y desigual en el que vivimos ha hecho que muchos futuros padres sientan la necesidad de entregarse más a fondo, perciben que la crianza de los hijos exige mucho más tiempo y dinero que hace 20 años”.

Una desaceleración adicional en la tasa de natalidad de EE.UU. podría terminar actuando como un potencial lastre para el crecimiento económico, afirmó Samuel Tombs, economista jefe para EE.UU. en Pantheon Macroeconomics.

“Cualquier caída en la tasa de natalidad tiene, obviamente, muy pocas repercusiones a corto plazo para la economía”, señaló. “Se trata más bien de un lastre a medio plazo”.

No obstante, la economía estadounidense ha tenido que lidiar con otros cambios demográficos más repentinos y drásticos. La política de la administración Trump orientada a reducir la inmigración e intensificar los controles y las deportaciones ha derivado en un descenso histórico de la migración neta.

“Hemos pasado de un crecimiento demográfico ligeramente superior al 1 % en 2023 y 2024 a un crecimiento de apenas el 0,3 % en 2025, y esa caída está impulsada principalmente por la inmigración”, explicó. “Esas personas se incorporaban rápidamente al mercado laboral y contribuían a aumentar la demanda en la economía”.

En este momento, todavía existe un ligero crecimiento orgánico en la población estadounidense que contribuye a la expansión de la fuerza laboral, añadió.

“Si la inmigración fuera nula, la fuerza laboral seguiría creciendo durante los próximos años, aunque a un ritmo muy moderado: entre un 0,1 % y un 0,2 % anual”, indicó.

A su vez, el crecimiento económico —que se situaba en torno al 2,5 %— se está desacelerando hasta situarse por debajo del 2 %, señaló.

La tasa de natalidad del país es también un factor clave para determinar la salud financiera del fondo fiduciario del Seguro Social. Cuantos menos jóvenes estadounidenses haya, menor será el número de trabajadores que contribuyan al sistema que sustenta a más de 70 millones de jubilados y otros beneficiarios.

El año pasado, los fideicomisarios del Seguro Social pronosticaron que la tasa de fecundidad total tardaría hasta el año 2050 en alcanzar los 1,9 hijos por mujer; un plazo una década superior a su estimación anterior. Este ajuste refleja su previsión de que la tasa “se recuperará con relativa lentitud desde sus actuales niveles bajos”, pero también contribuyó a agravar la proyección del déficit a largo plazo del programa.

Por ahora, el retraso de la maternidad no se ha traducido en un cambio significativo en la tasa de ausencia de hijos o en la proporción de mujeres que no tienen descendencia al finalizar su edad reproductiva, señaló Gemmill.

Un grupo demográfico importante al que habrá que prestar atención es el de las personas nacidas en la década de 1990, quienes actualmente se encuentran entre sus veintes y treintas, añadió.

Se registró una caída significativa en la tasa de natalidad adolescente dentro de esa generación, donde la tasa también se ha mantenido baja entre quienes tienen por los 20.

“Algunos modelos sugieren que, para compensar ese retraso, este grupo tendrá que alcanzar una tasa de natalidad sin precedentes hacia el final de sus treinta y durante sus cuarenta años. Por tanto, estaremos muy atentos a ello”, comentó Gemmill. “Ese grupo en particular probablemente nos revelará mucho sobre el futuro de la fecundidad en Estados Unidos”.

A medida que cambian los patrones de las tasas de fecundidad, señala Klipstein, el conocimiento resulta fundamental. Las tecnologías de reproducción asistida —como la fecundación in vitro (FIV)— han ayudado a muchas personas a planificar la familia que desean, indicó; no obstante, la edad sigue siendo el factor clave que incide en la fecundidad.

“Es sumamente importante que la población en general —y no solo las mujeres— sepa qué sucede con la fecundidad a medida que avanza la edad y qué factores influyen en ella, a fin de que puedan tomar decisiones informadas”, afirmó. “No todo el mundo desea tener hijos; pero, si ese es su deseo, deberían contar con la información necesaria para poder tomar esas decisiones”.

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