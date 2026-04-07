Cancelan festival en Reino Unido tras prohibición de entrada al país a Kanye West

Un popular festival de música de Londres fue cancelado después de que Kanye West, anunciado como cabeza de cartel durante…

Un popular festival de música de Londres fue cancelado después de que Kanye West, anunciado como cabeza de cartel durante tres noches, fuera impedido de viajar al Reino Unido, según la agencia de noticias británica PA Media.

El anuncio de que West, conocido como Ye, encabezaría el Festival Wireless había provocado críticas de grupos judíos y de políticos, quienes destacaron sus repetidos comentarios antisemitas en los últimos años.

Ahora, según informes, las autoridades británicas han bloqueado la entrada de West al país. CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior del Reino Unido.

Tras la decisión, Festival Republic, la empresa que organiza el Festival Wireless, dijo que el evento sería cancelado.

“El Festival Wireless queda cancelado y se emitirán reembolsos a todos los titulares de entradas”, dijo la compañía en un comunicado este martes.

“El antisemitismo en todas sus formas es aberrante, y reconocemos el impacto real y personal que estas cuestiones han tenido. Como dijo YE hoy, reconoce que las palabras por sí solas no son suficientes y, a pesar de ello, aún espera que se le dé la oportunidad de iniciar una conversación con la comunidad judía en el Reino Unido”, añadió Festival Republic.

Más temprano este martes, en un comunicado dirigido a la BBC, West dijo, en respuesta a ls críticas, que se sentiría agradecido de tener la oportunidad de reunirse con los líderes de la comunidad judía en Reino Unido. En un texto encabezado con las palabras “A quienes he herido”, escribió: “He estado siguiendo la conversación en torno a Wireless y quiero abordarla directamente. Mi único objetivo es ir a Londres y presentar un espectáculo de cambio, llevando unidad, paz y amor a través de mi música”, dijo en el comunicado

“Sé que las palabras no son suficientes: tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si estás dispuesto, aquí estoy. Con cariño, Ye, anteriormente conocido como Kanye West”, concluyó.

Pepsi era el patrocinador principal de Wireless, que debía celebrarse en el Finsbury Park de Londres del 10 al 12 de julio.

“Pepsi ha decidido retirar su patrocinio del Festival Wireless”, dijo el lunes a CNN un portavoz de la empresa.

Diageo, que posee marcas como Guinness, Baileys, Smirnoff, Ciroc y los socios de Wireless Captain Morgan y Johnnie Walker, también retiraron su apoyo al festival.

“Hemos informado a los organizadores de nuestras preocupaciones y, tal como están las cosas, Diageo no patrocinará el festival Wireless 2026”, dijo a CNN un portavoz de Diageo.

CNN se ha puesto en contacto con el Festival Wireless y con otros socios para obtener comentarios.

West —quien previamente dijo que tenía trastorno bipolar antes de decir el año pasado que había sido mal diagnosticado y que en su lugar tiene autismo— publicó en enero un anuncio de página completa en The Wall Street Journal para disculparse por sus comentarios anteriores.

“Perdí el contacto con la realidad. Las cosas empeoraron cuanto más tiempo ignoré el problema. Dije e hice cosas de las que me arrepiento profundamente”, escribió. “En ese estado fracturado, me incliné hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella”.

Sin embargo, la organización benéfica Campaign Against Antisemitism (CAA) cuestionó si el arrepentimiento de West era genuino, diciendo que el rapero y los organizadores del festival tendrían que elegir entre “lucro o principios”.

“Si el Sr. West cancela sus actuaciones en Wireless, será una señal de que quizá su arrepentimiento sea genuino. Si no lo hace, entonces una reunión con grupos judíos no puede servir para otro propósito que no sea dar un barniz de legitimidad a su invitación al festival, algo en lo que no participaremos”, dijo un portavoz del grupo en un comunicado este martes.

“Kanye West todavía tiene canciones a la venta con títulos como ‘Heil Hitler’ y ‘Cámara de gas’. Queremos ver señales genuinas de arrepentimiento por parte del hombre que el año pasado dijo que ganó US$ 40 millones vendiendo camisetas con esvásticas mediante un anuncio que emitió durante el Super Bowl”.

La CAA añadió: “Cancelar este concierto prematuro sería un comienzo, ya que el Sr. West anteriormente ha hecho disculpas justo antes de lanzamientos de álbumes y giras de conciertos y luego ha retirado la disculpa y ha vuelto a las andadas”. La CAA dijo que necesitaban convencerse de que esta vez “será diferente”.

La organización comunitaria judía Board of Deputies of British Jews se hizo eco del llamado de la CAA para que West se retire de Wireless.

“Por lo tanto, estamos dispuestos a reunirnos con Kanye West como parte de su camino de sanación, pero solo después de que acepte no actuar en el Festival Wireless este año”, dijo el presidente de la organización, Phil Rosenberg, en un comunicado enviado a CNN el martes.

Melvin Benn, director general de Festival Republic, emitió el lunes un comunicado en el que defendió la decisión de contratar a West.

Benn dijo que los comentarios anteriores de West sobre los judíos eran “aberrantes”, pero añadió que el rapero merece perdón.

“El perdón y dar a la gente una segunda oportunidad se están convirtiendo en una virtud perdida en este mundo cada vez más divisivo”, dijo Benn.

“No le estamos dando una plataforma para ensalzar opiniones de cualquier naturaleza, sino solo para interpretar las canciones que actualmente se ponen en las emisoras de radio de nuestro país y en las plataformas de streaming de nuestro país, y que son escuchadas y disfrutadas por millones”, añadió Benn.

El secretario de Salud del Reino Unido, Wes Streeting, calificó el comunicado de Benn de “absolutamente absurdo” y dijo que West no debería aparecer en el festival.

“Miren su comportamiento: no son uno o dos comentarios desafortunados. Publicó una canción llamada ‘Heil Hitler’, la estampó en camisetas, emitió una disculpa tibia y interesada y ahora espera que la gente sienta lástima por él”, dijo Streeting este martes al programa “Today” de BBC Radio 4.

“Solo puedo lamentar que los organizadores del festival hayan decidido darle una plataforma”, dijo Streeting. “Si quiere perdón, no es mi perdón el que necesita, es el perdón de las comunidades judías, y no creo que haya hecho nada para ganárselo”.

Wireless es uno de los mayores festivales de música del Reino Unido, atrayendo hasta 150.000 asistentes cada año.

Los organizadores del festival anunciaron la semana pasada que West, que no actúa en el Reino Unido desde que encabezó Glastonbury en 2015, será el cabeza de cartel los tres días del festival, lo que desató la controversia.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, estuvo entre quienes condenaron la decisión durante el fin de semana, diciendo en una declaración compartida con CNN: “Es profundamente preocupante que Kanye West haya sido contratado para actuar en Wireless a pesar de sus anteriores comentarios antisemitas y la celebración del nazismo”.

La organización benéfica Campaign Against Antisemitism (CAA) ha pedido que se prohíba a West entrar en el Reino Unido.

“El primer ministro tiene razón en estar profundamente preocupado de que @WirelessFest quiera poner como cabeza de cartel a alguien cuyo odio antijudío ha llegado al extremo de grabar un tema titulado ‘Heil Hitler’ hace menos de un año”, dijo la CAA en una publicación en X el domingo, añadiendo: “Pero el primer ministro no es un espectador”.

“El Gobierno puede prohibir la entrada al Reino Unido a cualquiera que no sea ciudadano y cuya presencia ‘no sea conducente al bien público’”, continuó la CAA, añadiendo: “Seguramente este es un caso claro”.

La medida se produce en medio de una creciente preocupación de que el antisemitismo está en aumento en Gran Bretaña.

El mes pasado, la Policía británica arrestó a dos hombres tras un presunto ataque incendiario antisemita, en el que varias ambulancias pertenecientes a una organización judía de rescate voluntario fueron incendiadas en la mayor comunidad judía de Londres.

El presidente de la organización comunitaria Board of Deputies of British Jews, Phil Rosenberg, emitió un comunicado el domingo en el que dijo que el Festival Wireless “no debería lucrarse con el racismo” al invitar a West como cabeza de cartel, y añadió que la “decisión incumple la propia carta de Wireless” sobre no tolerar la discriminación.

Esta es la más reciente controversia en torno a West en los últimos años. En julio, al rapero le cancelaron la visa australiana después de que publicara “Heil Hitler”, una canción que promueve el nazismo.

En 2022, Adidas, Balenciaga, TJ Maxx y Gap rompieron lazos con West —quien también es diseñador de moda— después de que hiciera comentarios antisemitas y usara una camiseta con el lema “White Lives Matter”.

También fue suspendido de X ese año por violar sus normas sobre incitación a la violencia, pero su cuenta fue reactivada en 2023.

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