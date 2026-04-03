La economía de EE.UU. añadió 178.000 empleos el mes pasado, una cifra superior a la esperada

Los empleadores estadounidenses añadieron 178.000 puestos de trabajo el mes pasado —una cifra superior a la esperada— y la tasa…

Los empleadores estadounidenses añadieron 178.000 puestos de trabajo el mes pasado —una cifra superior a la esperada— y la tasa de desempleo descendió al 4,3 %, según nuevos datos publicados el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los economistas preveían una ganancia neta de 60.000 empleos, lo que suponía un repunte tras el sorprendente giro negativo registrado en febrero, cuando se perdieron 133.000 puestos de trabajo.

No obstante, un factor que contribuyó a la pérdida de empleos en febrero sirvió también como motor de las ganancias en marzo: 32.000 empleados de Kaiser Permanente y Starbucks —que anteriormente se encontraban en huelga— ya se habían reincorporado a sus puestos de trabajo a principios del mes pasado.

El informe de empleo del viernes constituye una de las primeras publicaciones de datos económicos de gran relevancia desde el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. No se esperaba que la escalada del conflicto en Medio Oriente afectara a las cifras de empleo de marzo. Sin embargo, los economistas advierten que la salud del mercado laboral estadounidense —y de la economía en su conjunto— dependerá del alcance y la duración de dicha guerra.

The-CNN-Wire

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