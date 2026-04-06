La Corte Suprema deja vía libre para que el Departamento de Justicia de Trump desestime el caso penal contra Steve Bannon

La Corte Suprema de EE.UU. permitió este lunes que el Gobierno del presidente Donald Trump avance en la desestimación del…

La Corte Suprema de EE.UU. permitió este lunes que el Gobierno del presidente Donald Trump avance en la desestimación del caso penal contra Steve Bannon, exasesor de la Casa Blanca condenado en 2022 por no acatar una citación del Congreso en la investigación del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La decisión de la Corte Suprema se produce después de que fiscales federales solicitaran en febrero desestimar la acusación presentada durante el Gobierno de Joe Biden. Tanto el Departamento de Justicia como Bannon pidieron al alto tribunal anular el fallo de una corte de apelaciones que había ratificado la condena y devolver el caso a un tribunal de primera instancia para que los cargos originales fueran desestimados.

“Este caso nunca debió presentarse y estamos encantados de que finalmente se haya anulado la decisión que confirmaba la condena contra el señor Bannon”, dijo a CNN el abogado de Bannon, Michael Buschbacher.

Bannon fue declarado culpable por un jurado federal por negarse a cumplir una citación para una entrevista y la entrega de documentos en la investigación de la Cámara de Representantes sobre el 6 de enero de 2021. Ya cumplió una condena de cuatro meses de prisión por este caso en 2024.

La decisión no tendrá mayores consecuencias prácticas, dado que Bannon ya cumplió su pena, pero el exasesor de Trump ha seguido impugnando su condena.

Todavía aliado cercano de Trump, Bannon argumentó ante la Corte Suprema que no desobedeció deliberadamente la citación de la comisión de la Cámara, sino que actuó con base en el consejo de sus abogados de no responder hasta que los legisladores resolvieran los reclamos de privilegio ejecutivo de Trump.

Su apelación giró en torno a cómo los tribunales inferiores definen “deliberadamente”.

Bannon “argumentó que debía permitírsele explicar que actuó siguiendo el consejo de sus abogados y el privilegio ejecutivo, pero se le impidió presentar esa defensa en el juicio”, dijeron sus abogados a la Corte Suprema. “Ese fue un defecto crucial” en su proceso, añadieron.

El Departamento de Justicia durante el Gobierno de Biden sostuvo que Bannon respondió a la citación “con incumplimiento total”.

Pero en un giro que sigue la concesión de indultos a personas involucradas en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, el Departamento de Justicia indicó a la Corte Suprema que ya no continuaría con el caso.

“El Gobierno ha determinado, en ejercicio de su facultad discrecional, que la desestimación de este caso penal responde al interés de la justicia”, dijo el Departamento de Justicia a la Corte Suprema.

En una decisión de 2024, una corte federal de apelaciones en Washington señaló que sus propios precedentes sobre citaciones del Congreso impedían los argumentos de Bannon. El hecho de que hubiera actuado siguiendo el consejo de sus abogados, indicó el tribunal, “no constituía una defensa válida”.

Semanas después, la Corte Suprema rechazó argumentos similares presentados por Bannon en una apelación de emergencia con la que buscaba evitar la prisión. La breve orden que desestimó la solicitud implicó que Bannon tuviera que presentarse a cumplir su condena. No se registraron disidencias en ese momento.

“El caso penal por desacato al Congreso contra Steve Bannon nunca debió presentarse. Fue impulsado por el Departamento de Justicia de Biden con fines exclusivamente políticos”, dijo a CNN en un comunicado el abogado de Bannon en el juicio, David Schoen. “La acusación socavó el principio constitucional de separación de poderes una vez que el presidente invocó el privilegio ejecutivo”.

Esa orden se produjo meses después de que otro exasesor de Trump, Peter Navarro, tampoco lograra obtener alivio del alto tribunal.

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