La Comisión de Ética de la Cámara investigará al representante Eric Swalwell tras acusaciones de conducta sexual inapropiada

La Comisión de Ética de la Cámara anunció este lunes que ha abierto una investigación sobre acusaciones de conducta inapropiada…

La Comisión de Ética de la Cámara anunció este lunes que ha abierto una investigación sobre acusaciones de conducta inapropiada contra el representante Eric Swalwell.

La noticia llega mientras el demócrata de California está bajo un escrutinio cada vez mayor después de que CNN y el San Francisco Chronicle informaran que una exempleada lo acusó de agresión sexual, describiendo una noche de copas que terminó con Swalwell teniendo relaciones sexuales con ella cuando ella no podía consentir. Swalwell, quien este fin de semana suspendió su campaña para gobernador de California, enfrenta llamados para su expulsión del Congreso.

La comisión dijo en un comunicado que ha abierto una investigación sobre acusaciones de que Swalwell “violó el Código de Conducta Oficial o cualquier ley, norma, reglamento u otro estándar de conducta aplicable en el desempeño de sus deberes o el cumplimiento de sus responsabilidades, con respecto a acusaciones de que pudo haber incurrido en conducta sexual inapropiada, incluso hacia una empleada que trabajaba bajo su supervisión”.

El panel afirmó que “el mero hecho de que esté investigando estas acusaciones y divulgando públicamente su revisión no indica por sí mismo que haya ocurrido alguna violación”.

Además de la acusación de agresión sexual, otras tres mujeres que hablaron con CNN alegaron conducta sexual inapropiada por parte de Swalwell, incluido el envío de mensajes explícitos y fotografías no solicitadas de desnudos.

Swalwell ha negado enérgica y repetidamente las acusaciones de agresión sexual.

“A mi familia, personal, amigos y simpatizantes, lamento profundamente los errores de juicio que he cometido en mi pasado”, publicó el domingo en X en su anuncio de suspensión de su campaña. “Lucharé contra las graves y falsas acusaciones que se han hecho, pero esa es mi lucha, no la de una campaña”.

The-CNN-Wire

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